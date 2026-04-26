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Schüsse bei Gala-Dinner Trump: «Im neuen Ballsaal wäre das nicht passiert»

dpa

26.4.2026 - 19:43

Schüsse in Washington: Wer ist der Verdächtige?

Schüsse in Washington: Wer ist der Verdächtige?

Schüsse fallen bei einem Gala-Dinner in Washington – ein Mann stürmt durch eine Sicherheitsschleuse und wird überwältigt. Viele US-Regierungsmitglieder waren bei der Veranstaltung anwesend, Trump wird von Personenschützern in Sicherheit gebracht.

26.04.2026

Es ist ein umstrittenes Projekt an prominenter Stelle: Direkt am Weissen Haus soll ein riesiger Ballsaal entstehen. Die Schüsse in Washington nutzt Trump nun als Argument für sein Vorhaben.

DPA

26.04.2026, 19:43

26.04.2026, 19:53

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Donald Trump wertet die Schüsse bei einem Gala-Dinner in Washington als Beleg für die Notwendigkeit eines neuen Ballsaals im Weisses Haus.
  • Ein bewaffneter Mann hatte eine Sicherheitsschleuse durchbrochen, woraufhin Schüsse fielen und der Präsident in Sicherheit gebracht wurde.
  • Trotz Kritik und juristischer Auseinandersetzungen treibt Trump den Bau weiter voran und betont dessen angeblich hohe Sicherheitsstandards.
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US-Präsident Donald Trump sieht die Schüsse bei einem Gala-Dinner mit ihm in Washington als weitere Bestätigung für den umstrittenen Bau eines Ballsaals am Weissen Haus. «Mit dem derzeit am Weissen Haus im Bau befindlichen, militärisch streng geheimen Ballsaal wäre dieses Ereignis niemals passiert», teilte Trump mit. «Er kann gar nicht schnell genug fertiggestellt werden!»

Bei dem Dinner mit der Hauptstadtpresse in einem Hotel in Washington am Samstagabend (Ortszeit) war ein Mann durch eine Sicherheitsschleuse gestürmt und von Sicherheitskräften überwältigt worden. Es fielen Schüsse, der Präsident wurde von seinen Personenschützern in Sicherheit gebracht.

Was dort passiert sei, sei genau der Grund, warum jeder Präsident der vergangenen 150 Jahre auf dem Bau eines solchen Ballsaals bestanden habe, behauptete Trump. Der Republikaner hatte den historischen Ostflügel des Weissen Hauses abreissen lassen und will stattdessen einen riesigen Ballsaal errichten lassen. Bürger und Denkmalschützer liefen gegen das Vorhaben Sturm.

Gericht gibt Neubau nach unbewilligtem Abriss frei

Nach einer Klage von Denkmalschützern stoppte ein Richter vor wenigen Wochen vorübergehend den Bau. Schon damals sagte Trump, der Saal diene auch der Sicherheit des Präsidenten. Nach Entscheidung eines Berufungsgerichts von Mitte April dürfen die Bauarbeiten vorerst weitergehen, während die juristische Auseinandersetzung weiterläuft. 

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Am Sonntag schrieb Trump weiter: «Er ist zwar wunderschön, verfügt aber über die höchsten Sicherheitsstandards, die es gibt, und darüber hinaus gibt es keine Räume darüber, in die ungesicherte Personen strömen könnten, und er befindet sich hinter den Toren des sichersten Gebäudes der Welt, dem Weissen Haus.»

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Beim traditionellen White House Correspondents' Dinner, bei dem auch US-Präsident Donald Trump teilnimmt, sorgt ein bewaffneter Angreifer für Panik. Der Mann durchbricht eine Sicherheitsschleuse und liefert sich einen Schusswechsel mit Einsatzkräften.

26.04.2026

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