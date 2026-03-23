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«Produktive Gespräche» Trump kündigt vorübergehende Waffenruhe im Iran an

Sven Ziegler

23.3.2026

Trump kritisiert die Nato.
Trump kritisiert die Nato.
Alex Brandon/AP/dpa

Nach Tagen der Eskalation im Nahen Osten schlägt US-Präsident Donald Trump plötzlich einen anderen Ton an. In einer Mitteilung spricht er von «produktiven Gesprächen» mit dem Iran – und stoppt vorerst geplante Militärschläge.

,

Sven Ziegler, Petar Marjanović

23.03.2026, 12:12

23.03.2026, 13:34

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • US-Präsident Donald Trump spricht von Fortschritten in Gesprächen mit dem Iran und kündigt eine Pause bei Militärschlägen an.
  • Geplante Angriffe auf iranische Energie-Infrastruktur werden für fünf Tage ausgesetzt.
  • Ob die Gespräche tatsächlich zu einer Entspannung führen, bleibt unklar.
Mehr anzeigen

Nach Tagen angespannter Lage im Nahen Osten deutet sich überraschend eine mögliche Entspannung an. US-Präsident Donald Trump erklärte, dass es in den vergangenen Tagen «sehr gute und produktive Gespräche» zwischen den USA und dem Iran gegeben habe.

Countdown im Nahost-Krieg. Trump droht in 48 Stunden mit dem grossen Knall

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In einer Mitteilung schreibt Trump, es gebe Fortschritte in Richtung einer «vollständigen und endgültigen Lösung» der aktuellen Feindseligkeiten in der Region. Die Gespräche seien intensiv, detailliert und konstruktiv verlaufen und sollen auch in den kommenden Tagen weitergeführt werden.

Der Iran hat Aussagen von US-Präsident Donald Trump dementiert, wonach Verhandlungen zwischen Teheran und Washington laufen. Es gebe keinerlei direkte Kontakte zu Trump, auch nicht über Vermittler, hiess es in Berichten der Nachrichtenagenturen Fars und Tasnim, die Irans mächtigen Revolutionswächtern nahestehen.

Überraschende Ankündigung

Trump sagte weiter, er habe das US-Verteidigungsministerium angewiesen, geplante Angriffe auszusetzen. Konkret geht es um Militärschläge gegen iranische Kraftwerke und Energie-Infrastruktur. Diese sollen für einen Zeitraum von fünf Tagen verschoben werden – allerdings unter Vorbehalt. Entscheidend sei, ob die laufenden Gespräche tatsächlich Fortschritte bringen.

Nahost-Konflikt

Immer wieder kommt es zu Eskalationen im Nahen Osten. Jüngst sorgten die USA und Israel mit Angriffen auf den Iran für Unruhen.  blue News informiert dich laufend über alle wichtigen Entwicklungen in Nahost.

Die Ankündigung kommt überraschend. Noch zuvor hatte Trump mit scharfen Drohungen gegenüber Teheran für Aufsehen gesorgt und militärische Optionen offen ins Spiel gebracht.

Nun setzt der Präsident zumindest vorübergehend auf Diplomatie. Wie belastbar diese Entwicklung ist, bleibt jedoch offen. Weder Details zu den Gesprächen noch konkrete Vereinbarungen wurden bisher bekannt gegeben.

Die Ankündigung hat auch Auswirkungen auf die Börse. Der SMI notiert derzeit nach einer spektakulären Kehrtwende deutlich im Plus. Der Ölpreis hingegen bricht völlig ein und notiert weit unter der Tages-Höchstmarke von über 100 Dollar. Diese Entwicklung kannst du in unserem Börsen-Ticker mitverfolgen.

+++ Update folgt +++

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