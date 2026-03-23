«Sonst bomben wir weiter» – Trump widerspricht dem Iran und droht schon wieder

Trump spricht bei Fox News US-Präsident Donald Trump stellt eine Waffenruhe im Iran-Konflikt in Aussicht – verschärft gleichzeitig aber den Ton deutlich. Neue Aussagen zeigen: Der Druck auf Teheran bleibt massiv. 23.03.2026

US-Präsident Donald Trump stellt eine Waffenruhe im Iran-Konflikt in Aussicht – verschärft gleichzeitig aber den Ton deutlich. Neue Aussagen zeigen: Der Druck auf Teheran bleibt massiv.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Donald Trump hat geplante Angriffe vorerst gestoppt, weil Iran laut ihm Gespräche sucht.

Gleichzeitig droht er offen mit weiteren Bombardierungen, falls kein Deal zustande kommt.

Seine Aussagen zur Machtverteilung und zu US-Forderungen sorgen international für Irritation. Mehr anzeigen

Im Konflikt zwischen den USA und dem Iran zeichnet sich eine mögliche Wende ab – doch der Kurs von US-Präsident Donald Trump bleibt widersprüchlich.

Einerseits hat Trump angekündigt, geplante Angriffe auf iranische Infrastruktur vorerst auszusetzen. Er spricht von Fortschritten in Gesprächen und einer möglichen Einigung.

Andererseits verschärft er gleichzeitig den Ton – und macht deutlich, dass militärische Optionen weiterhin auf dem Tisch liegen.

So erklärte Trump vor Journalisten, die USA hätten kurz davor gestanden, zentrale Energieanlagen Irans anzugreifen. «Morgen früh hätten wir ihre grössten Kraftwerke zerstört, die über zehn Milliarden Dollar gekostet haben. Ein Schuss – und alles wäre weg», sagte er.

Der Angriff sei nur deshalb nicht erfolgt, weil Teheran den Kontakt gesucht habe. «Sie haben angerufen. Nicht ich – sie haben angerufen. Sie wollen einen Deal.» Das widerspricht den iranischen Aussagen, wonach «kein Kontakt» mit Trump bestehe.

Trump kündigt Treffen für den Montag an

Trump betonte zudem, dass bereits Gespräche laufen oder unmittelbar bevorstehen. «Wir werden uns heute treffen», sagte er. Sollte es zu einer Einigung kommen, könne der Konflikt beigelegt werden.

Doch gleichzeitig formulierte er eine klare Drohung: «Wenn es nicht gut läuft, werden wir einfach weiter bombardieren.»

Damit ist klar: Die Lage bleibt volatil – und Trump kaum berechenbar. Während der US-Präsident von «produktiven Gesprächen» spricht und eine Waffenruhe in Aussicht stellt, sendet er parallel Signale der Eskalation.

Nahost-Konflikt Immer wieder kommt es zu Eskalationen im Nahen Osten. Jüngst sorgten die USA und Israel mit Angriffen auf den Iran für Unruhen. blue News informiert dich laufend über alle wichtigen Entwicklungen in Nahost.

Zusätzliche Irritation löste zudem eine weitere Aussage aus: Trump brachte ins Spiel, dass die strategisch wichtige Strasse von Hormus künftig «gemeinsam von mir und dem Ayatollah» kontrolliert werden könnte – eine Bemerkung, die international für Verwunderung sorgt.

Gleichzeitig bleiben die US-Forderungen an Iran hart. Teheran soll vollständig auf Atomwaffen verzichten, sein Raketenprogramm zurückfahren und die Urananreicherung einstellen. «Ansonsten», so droht Trump am Montag, «geht der Krieg weiter.»