Zweiwöchige Feuerpause: USA und Iran einigen sich Einigung in letzter Minute: Die USA und der Iran verständigen sich auf eine zweiwöchige Feuerpause. Zuvor drohte US-Präsident Donald Trump noch mit weiteren Angriffen. Seine Bedingung: Der Iran muss die für den Ölhandel wichtige Strasse von Hormus öffnen. Teheran lenkt in der Nacht zum Mittwoch ein und legt einen Zehn-Punkte-Plan vor. Laut der «New York Times» geht es bei den zehn Punkten darum, sämtliche gegen den Iran verhängten Sanktionen für den Iran aufzuheben. 08.04.2026

Die USA einigen sich mit dem Iran auf eine Waffenruhe, doch an der Heimatfront geht der Krieg weiter: Während Trump das Ganze als Sieg verbucht, fordern viele seine Absetzung – auch in der eigenen Partei.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach dem erfolgreichen Venezuela-Einsatz prescht Donald Trump gegen den Iran vor und reitet in eine diplomatische Sackgasse.

Der Krieg wird unter Zeitdruck geführt und lässt die Preise steigen: Trump stolpert über seinen Charakter und eskaliert die Rhetorik.

Beim Geld hört der Spass auf: Weil eine militärische Lösung unmöglich ist und eine Rezession droht, gibt Trump klein bei.

«Grösste Niederlage seit Aufstieg zur Supermacht»: Auch unter Ex-Anhängern werden Stimmen lauter, die Trumps Absetzung fordern. Mehr anzeigen

Das Jahr hatte für ihn so gut angefangen. Die US-Intervention in Venezuela dauert am 3. Januar nur zweieinhalb Stunden, dann sitzt Nicolas Maduro in einem Helikopter, der ihn in ein Gefängnis nach New York fliegt.

Sein Wunsch nach dem Friedensnobelpreis? Das war 2025.

Es darf spekuliert werden, dass Donald Trump letztes Jahr deshalb so darauf gedrängt hat, die Auszeichnung zu bekommen, weil er wusste, dass es dieses Jahr nichts mehr damit wird.

So beginnt am 28. Februar der US-Feldzug gegen den Iran. Die Kriegsziele sind schwammig. Eines davon: Teheran soll keine Atomwaffen entwickeln können. Trump ruft das Volk zur Revolution auf: «Übernehmt die Regierung, wenn wir fertig sind. Es ist an euch, sie zu nehmen», sagt Trump beim Kriegsausbruch.

Trump: "To the great proud people of Iran, I say tonight that the hour of your freedom is at hand. Stay sheltered. Don't leave your home. It's very dangerous outside. Bombs will be dropping everywhere. When we are finished, take over your government. It will be yours to take." (Video 3/3)



[image or embed] — Matt Novak (@paleofuture.bsky.social) 28. Februar 2026 um 09:00

Allerdings hat der 79-Jährige von Beginn an ein Problem: Er führt diesen Krieg unter der Prämisse der War Power Resolution. Dieses Gesetz von 1973 gibt ihm zwar das Recht, jemanden anzugreifen, doch spätestens nach 60 Tagen muss der Kongress dem Ganzen zustimmen.

Die Zeit drängt, und die Wähler machen Druck

Sprich: Trump steht vom 28. Februar an unter Zeitdruck. Hinzu kommen die nach Kriegsausbruch rasant ansteigenden Energiepreise: Sie sind Gift für die US-Wirtschaft – und für seine Umfragewerte.

Ob der New Yorker am 17. März sieht, was diese Frau aus Pennsylvania an einer Tankstelle dem Sender «NBC News» sagt?

LOL!!! Amanda Robbins voted for Trump three times. Listen to her message now to Trump after Trump's Iran war and gasoline prices are skyrocketing.



[image or embed] — Dean Obeidallah (@deanobeidallah.bsky.social) 18. März 2026 um 17:10

Sie heisst Amanda Robbins – und hat dreimal für Trump gestimmt. «Offensichtlich bin ich ein Idiot», kommentiert sie das nun. Der Präsident sei für sie nur noch «ein wertloses Stück Sch*****». Bei solchen Worten müssen im Weissen Haus die Alarmglocken losgehen.

Fox News: Trump's approval rating taking a hit as gas prices rise. 64% of registered voters disapprove of Trump's performance on Iran. 71% of people disapprove of the handling of inflation. 66% disapprove of the performance on the economy. pic.twitter.com/CtAyrwiohY — FactPost (@factpostnews) March 27, 2026

Trumps Krieg gegen den Iran ist extrem unpopulär – und die ohnehin schon dürftigen Umfragewerte des Präsidenten sacken weiter ab. Politisch stehen die Republikaner immer schlechter da: Bei den bisherigen Wahlen haben die Demokraten überdurchschnittlich gut abgeschnitten – und im Herbst stehen die wichtigen Zwischenwahlen an.

Im obigen Video erklärt CNN-Daten-Guru Harry Enten, dass der sogenannte Rally-’round-the-Flag-Effekt beim Iran-Krieg ausbleibt: Normalerweise schliessen sich bei einem Waffengang innenpolitische Gegner zusammen.

Militärische Lösung unmöglich

In dieser Lage versucht das Weisse Haus, die Märkte zu beeinflussen: Trump verkündet bereits Mitte März, die Kriegsziele seien schon erreicht. Das erleichtert: In der Folge steigen die Börsenkurse, die Energiepreise sinken – und irgendjemand, der davon weiss, kassiert mit entsprechenden Wetten gross ab. Die Erholung an den Märkten ist aber nur kurzfristig.

Die Hoheit über die Strasse von Hormus bleibt der grosse Trumpf des Iran. Washington muss eigentlich wissen, dass dieses Problem politisch gelöst werden muss, weil die Meerenge militärisch kaum zu kontrollieren ist. Aus dem gebirgigen Hinterland kann Teheran den Wasserweg mühelos mit Drohnen und Raketen bedrohen.

Es ist dieser Moment, in dem Trump über seinen eigenen Charakter stolpert. Von seinem Mentor Roy Cohn hat der New Yorker gelernt, nie Fehler einzugestehen und sich nie zu entschuldigen. Auch mit Blick auf den Iran tritt Trump die Flucht nach vorn an und stellt Teheran Ultimaten – nur, um sie nach dem Auslaufen erneut zu verlängern.

Roy Cohn taught Donald Trump three rules:



1. Never admit when you're wrong

2. Never concede defeat when you lose

3. Attack anyone who attacks you even when you're wrong.



50 years later - in 2026 America - we are living under the insanity and tyranny of those three rules. pic.twitter.com/ESKpWxexax — Don Winslow (@donwinslow) January 10, 2026

Beim Geld hört bei Trump der Spass auf

Gleichzeitig eskaliert Trump die Rhetorik. Mit Aussagen wie «in die Steinzeit zurückbomben, wo sie hingehören» und dem Gefasel vom Auslöschen einer ganzen Zivilisation macht sich der Amerikaner ohne Not das leidgeprüfte iranische Volk zum Feind, das das Regime doch eigentlich auch fallen sehen will.

Tucker Carlson: "It's vile. It begins w/ a promise to use the US military to commit a war crime. Those people who are in direct contact w/ the president need to say 'No. I'll resign. I'll do whatever I can do legally to stop this, bc this is insane. And if given the order, I'm not carrying it out'"



[image or embed] — Aaron Rupar (@atrupar.com) 7. April 2026 um 18:15

Am 5. April pöbelt er, die Mullahs sollten endlich die «f****** Strasse von Hormus» öffnen – und gibt ihnen Zeit bis zum heutigen Morgen, 2 Uhr. Teheran behält jedoch die Nerven: Und Trumps Bluff fliegt auf. Statt dem ultimativen Angriff auf den Iran gibt es ein Arrangement mit dem Iran.

25TH AMENDMENT!!!

Not a single bomb has dropped on America. We cannot kill an entire civilization.

This is evil and madness. pic.twitter.com/2mdogDRZN4 — Former Congresswoman Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@FmrRepMTG) April 7, 2026

Das Weisse Haus kann es sich schlicht nicht erlauben, eine Rezession heraufzubeschwören. Beim Geld hört bei Trump der Spass auf.

Dabei bleibt zunächst ausgerechnet unklar, was mit dem Atomprogramm passiert.Die Sanktionen gegen den Iran sollen ausgesetzt werden. Gleichzeitig soll Teheran den Verkehr in der Strasse von Hormus organisieren: Damit wird die iranische Hoheit über die Meerenge quasi anerkannt.

«Grösste Niederlage seit Aufstieg zur Supermacht»

Trump reagiert auf die Waffenruhe so, wie es ihn Roy Cohn gelehrt hat: Er verkauft sie als einen Sieg. Er nutzt dafür den Fakt, dass die Energiepreise wieder fallen, die Börsenkurse steigen. Doch fest steht: Was jetzt ausgehandelt wurde, kann nicht Washingtons Ziel gewesen sein.

History was made tonight.



The United States LOST the war in Iran. — Mark Slapinski (@mark_slapinski) April 8, 2026

«Dies ist die grösste strategische Niederlage, die die USA seit ihrem Aufstieg zur Supermacht hinnehmen mussten», schreibt etwa der linke Kolumnist Owen Jones. Das wiederum verleitet Steven Cheung, den Kommunikationsdirektor des Weissen Hauses, zu einer sehr gereizten Reaktion: «Du hast keine Ahnung, wovon du sprichst, du Versager. Geh zurück in das Loch, aus dem du gekrochen bist.»

You have no idea what the fuck you’re talking about you loser. Go back to whatever hole you crawled out of because you clearly can’t read. https://t.co/IGnKmA0s1X — Steven Cheung (@StevenCheung47) April 8, 2026

Die Nerven liegen offenbar blank.

Auch innerhalb der Republikaner gibt es Kritik. Senator Lindsey Graham fordert, sämtliches hoch angereichertes Uran müsse von den USA aus dem Iran entfernt werden. Zudem verlangt er, dass der Zehn-Punkte-Plan des Irans dem Kongress zur Abstimmung vorgelegt wird.

Rufe nach Trumps Absetzung werden lauter

Trump hat den Poker verloren – und muss nun fürchten, auch an der Heimatfront teuer dafür bezahlen zu müssen. Frühere Bewunderer wie der rechte Podcaster Alex Jones oder die einstige Parteikollegin Marjorie Taylor Greene haben sich abgewendet und fordern inzwischen offen, den Präsidenten abzusetzen.

Alex Jones calling for Trump to be removed under the 25th Amendment. Laura Loomer now going after him for being disloyal.



[image or embed] — Yashar Ali 🐘 (@yasharali.bsky.social) 7. April 2026 um 05:40

Die Zauberformel hierfür: der 25. Verfassungszusatz. Der Vizepräsident kann mit Zustimmung des Kabinetts und des Kongresses den Präsidenten bei Amtsunfähigkeit ablösen. In den Chor enttäuschter Rechter, die das fordern, stimmen nun diverse Demokraten und auch NGOs ein: Sie wollen, dass Trumps irre Iran-Rhetorik Konsequenzen hat.

Nahost-Konflikt Immer wieder kommt es zu Eskalationen im Nahen Osten. Jüngst sorgten die USA und Israel mit Angriffen auf den Iran für Unruhen. blue News informiert dich laufend über alle wichtigen Entwicklungen in Nahost.

Dass Vizepräsident J.D. Vance seinem Boss in den Rücken fallen wird – und ein Typ wie etwa Verteidigungsminister Pete Hegseth dabei mitmacht, der lieber sechs Generäle entlässt, als Trump zu sagen, dass sein Krieg eine Schnapsidee ist –, sollte man allerdings nicht erwarten. Dass Trumps Image jedoch schweren Schaden genommen hat, ist nicht wegzudiskutieren.

Und auch der Ruf der USA ist einigermassen ruiniert. Washington wird diplomatisch und militärisch unter dem heutigen Ergebnis leiden: Die US-Streitkräfte zeigen zwar in Venezuela oder im Iran bei der Rettung des abgeschossenen US-Piloten, wie überlegen sie sind. Doch wenn es keinen Plan, keine Moral und keine Führung gibt, kann selbst diese Super-Armee nicht funktionieren.