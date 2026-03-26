Trump über seinen Kurswechsel im Iran Trump begründet seinen Kurswechsel im Iran hin zu möglichen Friedensgesprächen damit, dass Teheran inzwischen «vernünftig» verhandle und zugesichert habe, keine Atomwaffen anzustreben. 25.03.2026

Nach einem Dementi aus Teheran spricht US-Präsident Donald Trump abermals von laufenden Verhandlungen mit dem Iran. Israel startet «grossangelegte» Angriffe in weiten Teilen des Irans. Und Deutschland ist «bereit, jeden Frieden abzusichern». Das sind die Entwicklungen der vergangenen Stunden.

Agenturen Helene Laube

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach einem Dementi des iranischen Aussenministers Abbas Araghtschi hat US-Präsident Donald Trump abermals von laufenden Verhandlungen mit Iran gesprochen.

Die israelische Armee hat eigenen Angaben zufolge «grossangelegte» Angriffe in weiten Teilen Irans ausgeführt.

Die Vereinigten Arabischen Emirate sind mit Raketen und Drohnen aus dem Iran angegriffen worden.

Der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius hat einen Beitrag Deutschlands zur Absicherung einer Waffenruhe im Iran-Krieg in Aussicht gestellt. Mehr anzeigen

Donald Trump berichtet abermals von laufenden Gesprächen mit dem Iran. Die iranische Führung dementiert Verhandlungen und lehnt einen Dialog nach eigenen Angaben ab.

blue News fasst zusammen, was in der Nacht auf Donnerstag (26.3.) passiert ist.

Trump: Iranische Unterhändler haben Angst vor Tötung durch «eigene Leute»

Nach einem Dementi des iranischen Aussenministers Abbas Araghtschi hat US-Präsident Donald Trump abermals von laufenden Verhandlungen mit Iran gesprochen. «Sie verhandeln übrigens, und sie wollen unbedingt eine Einigung erzielen», sagte Trump am Mittwoch (Ortszeit) bei einem Abendessen für republikanische Kongressabgeordnete in Washington. «Aber sie trauen sich nicht, das zu sagen, weil sie glauben, dann von ihren eigenen Leuten getötet zu werden.»

Trump fügte hinzu: «Sie haben auch Angst, von uns getötet zu werden.» Der US-Präsident wiederholte ausserdem seine Behauptung, Iran werde in dem Krieg «dezimiert». Den oppositionellen Demokraten warf er vor, zu versuchen, «von all den enormen Erfolgen abzulenken, die wir bei dieser Militäroperation erzielen.» In Anspielung auf Forderungen der Demokraten, die Trump-Regierung solle für den Krieg gegen Iran die Zustimmung des Kongresses einholen, fügte der US-Präsident hinzu: «Sie mögen das Wort ‹Krieg› nicht, weil dafür eine Zustimmung eingeholt werden müsste, also werde ich das Wort Militäroperation verwenden.»

Rettungskräfte in Teheran suchen nach einem Luftangriff in Trümmern nach Überlebenden. (25. März 2026) Bild: IMAGO/ZUMA Press Wire

Israelische Armee startet neue Angriffswelle auf Iran

Die israelische Armee hat eigenen Angaben zufolge «grossangelegte» Angriffe in weiten Teilen Irans ausgeführt. Dabei sei «Infrastruktur des iranischen Terrorregimes» anvisiert worden, erklärte die israelische Armee am Donnerstagmorgen. Unter anderem hätten die israelischen Streitkräfte die Stadt Isfahan im Zentrum Irans attackiert.

Vereinigte Arabische Emirate melden Raketen und Drohnen aus Iran

Die Vereinigten Arabischen Emirate sind nach Angaben des emiratischen Verteidigungsministerium mit Raketen und Drohnen aus dem Iran angegriffen worden. Die emiratische Luftabwehr «reagiert derzeit auf anfliegende Raketen- und Drohnen-Bedrohungen aus Iran», erklärte das Ministerium am Donnerstagmorgen im Onlinedienst X.

Pistorius: «Sind bereit, jeden Frieden abzusichern»

Der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius hat einen Beitrag Deutschlands zur Absicherung einer Waffenruhe im Iran-Krieg in Aussicht gestellt. «Dieser Krieg ist eine Katastrophe für die Volkswirtschaften der Welt. Die Auswirkungen sind schon jetzt nach wenig mehr als zwei Wochen klar», warnte er bei einem Treffen mit seinem australischen Kollegen Richard Marles in der Hauptstadt Canberra.

Nötig sei eine diplomatische Lösung «so schnell wie möglich», sagte Pistorius. Er richtete diese Forderung vor allem an Iran, aber auch die USA. «Wir sind vorher nicht konsultiert worden. Es ist nicht unser Krieg. Und darum wollen wir in diesen Krieg auch nicht reingezogen werden, um das glasklar zu machen», sagte Pistorius.

Instabilität in der Nahost-Region hätten Auswirkungen auf die gesamte Welt. «Und deswegen sind wir bereit, jeden Frieden abzusichern», sagte Pistorius. Und: «Wenn wir zu einer Waffenruhe kommen, werden wir jeden Einsatz für eine Absicherung des Friedens diskutieren, insbesondere um den freien Seeverkehr in der Strasse von Hormus abzusichern.»