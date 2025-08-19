Trump irritiert mit diesem einen Moment alle Europa-Leader

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Bei Ukraine-Gipfel Trump irritiert mit diesem einen Moment alle Europa-Leader

Nicole Agostini

19.8.2025

Bei Ukraine-Gipfel: Trump irritiert mit diesem einen Moment alle Europa-Leader

Bei Ukraine-Gipfel: Trump irritiert mit diesem einen Moment alle Europa-Leader

Beim Sondergipfel in Washington zum Ukraine-Krieg sorgte Donald Trump einmal mehr für Schlagzeilen. Vom Fauxpas mit dem finnischen Präsidenten bis zu einem offenen Mikrofon – die kuriosesten Szenen im Überblick.

19.08.2025

Beim Sondergipfel in Washington zum Ukraine-Krieg sorgte Donald Trump einmal mehr für Schlagzeilen. Vom Fauxpas mit dem finnischen Präsidenten bis zu einem offenen Mikrofon – die kuriosesten Szenen im Überblick.

Nicole Agostini

19.08.2025, 13:49

19.08.2025, 15:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Washington fand am Montag ein Sondergipfel zum Ukraine-Krieg statt.
  • Neben Selenskyj waren auch Merz, Macron und Meloni anwesend. 
  • Trump sorgte mit mehreren Sprüchen und Pannen für Aufsehen. 
Mehr anzeigen

Am Montag trafen sich in Washington zahlreiche Staats- und Regierungschefs zum Sondergipfel über den Krieg in der Ukraine. Unter den Teilnehmern waren US-Präsident Donald Trump, Bundeskanzler Friedrich Merz, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der britische Premier Keir Starmer und Italiens Premierministerin Giorgia Meloni.

Dabei blieb nur bei politischen Gesprächen. Vor allem Trump lieferte einige kuriose Momente. So erkannte er den finnischen Präsidenten Alexander Stubb nicht, obwohl dieser direkt vor ihm sass. In einer weiteren Szene verriet er vor laufenden Mikrofonen: «Ich weiss, dass er verrückt ist» – gemeint war sein russischer Amtskollege Wladimir Putin.

Auch andere Spitzenpolitiker sorgten für kleine Nebenschauplätze. Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni etwa äusserte vor Journalisten unverblümt ihre Meinung zur internationalen Presse.

Die sieben ungewöhnlichsten Szenen des Gipfels hat blue News in einem Video zusammengefasst – von diplomatischen Pannen bis zu Sprüchen, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt waren.

Mehr Videos aus dem Ressort

Versehentlicher Tonmitschnitt zeigt, wie Trump Putin wirklich einschätzt

Versehentlicher Tonmitschnitt zeigt, wie Trump Putin wirklich einschätzt

Bei einem Treffen mit europäischen Spitzenpolitikern in Washington ist Donald Trump unbemerkt auf einem offenen Mikrofon aufgenommen worden. Der US-Präsident äusserte dabei eine gewagte Einschätzung zu Russlands Machthaber Wladimir Putin.

18.08.2025

Meistgelesen

Trump irritiert mit diesem einen Moment alle Europa-Leader
Starkregen im Anmarsch – in diesen Regionen wird es bald richtig nass
Ostschweizer Solarunternehmen ist Konkurs – 60 Jobs weg
Zentrale Autobahn wird komplett gesperrt – Behörden rechnen mit Mega-Stau
Diese 7 Fehler lassen deine Haushalts-Rechnung explodieren

Mehr aus dem Ressort

Inszenierung und ein Geheim-Deal. Mit diesen Tricks mogelte sich Europa durch den Trump-Besuch

Inszenierung und ein Geheim-DealMit diesen Tricks mogelte sich Europa durch den Trump-Besuch

Bei Ukraine-Treffen im Weissen Haus. «Ich will auch so eine Bräune» – Trump irritiert Regierungschef mit überschwänglichem Lob

Bei Ukraine-Treffen im Weissen Haus«Ich will auch so eine Bräune» – Trump irritiert Regierungschef mit überschwänglichem Lob

Sprunghaftes Hin und Her. Trump lobt Europa – und wird dann plötzlich zu Putins Sprachrohr

Sprunghaftes Hin und HerTrump lobt Europa – und wird dann plötzlich zu Putins Sprachrohr