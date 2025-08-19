Bei Ukraine-Gipfel: Trump irritiert mit diesem einen Moment alle Europa-Leader Beim Sondergipfel in Washington zum Ukraine-Krieg sorgte Donald Trump einmal mehr für Schlagzeilen. Vom Fauxpas mit dem finnischen Präsidenten bis zu einem offenen Mikrofon – die kuriosesten Szenen im Überblick. 19.08.2025

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Washington fand am Montag ein Sondergipfel zum Ukraine-Krieg statt.

Neben Selenskyj waren auch Merz, Macron und Meloni anwesend.

Trump sorgte mit mehreren Sprüchen und Pannen für Aufsehen. Mehr anzeigen

Am Montag trafen sich in Washington zahlreiche Staats- und Regierungschefs zum Sondergipfel über den Krieg in der Ukraine. Unter den Teilnehmern waren US-Präsident Donald Trump, Bundeskanzler Friedrich Merz, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der britische Premier Keir Starmer und Italiens Premierministerin Giorgia Meloni.

Dabei blieb nur bei politischen Gesprächen. Vor allem Trump lieferte einige kuriose Momente. So erkannte er den finnischen Präsidenten Alexander Stubb nicht, obwohl dieser direkt vor ihm sass. In einer weiteren Szene verriet er vor laufenden Mikrofonen: «Ich weiss, dass er verrückt ist» – gemeint war sein russischer Amtskollege Wladimir Putin.

Auch andere Spitzenpolitiker sorgten für kleine Nebenschauplätze. Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni etwa äusserte vor Journalisten unverblümt ihre Meinung zur internationalen Presse.

Die sieben ungewöhnlichsten Szenen des Gipfels hat blue News in einem Video zusammengefasst – von diplomatischen Pannen bis zu Sprüchen, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt waren.

