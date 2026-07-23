Donald Trump macht ein Atomabkommen mit Saudi-Arabien von einer politischen Bedingung abhängig. Riad müsse seine Beziehungen zu Israel normalisieren und den Abraham-Abkommen beitreten. Erst dann soll der Vertrag zur zivilen Nutzung der Atomenergie zustande kommen.

Beitritt zu Abraham-Abkommen? Atomdeal mit Saudi-Arabien gilt laut Trump nur bei Annäherung mit Israel

Darum geht's Trump verlangt von Saudi-Arabien eine Normalisierung der Beziehungen zu Israel.

Das geplante Atomabkommen soll ausschliesslich der zivilen Nutzung dienen.

Eine Urananreicherung und militärische Zwecke sind laut Trump ausgeschlossen. Zusammenfassung erstellt mit

US-Präsident Donald Trump hat das Atomabkommen zwischen den USA und Saudi-Arabien davon abhängig gemacht, dass das Königreich die Beziehungen mit Israel normalisiert. Riad müsse dafür den sogenannten Abraham-Abkommen beitreten, erklärte Trump am Donnerstag auf seiner Plattform Truth Social.

Das Abkommen zur zivilen Nutzung der Atomenergie sehe keine Urananreicherung vor, erklärte Trump. Es werde zwischen dem US-Energieministerium und Saudi-Arabien geschlossen und schliesse militärische Zwecke aus. Es sei vollständig davon abhängig, dass Riad sich den Abraham-Abkommen zur Normalisierung der Beziehungen zwischen Israel und mehreren arabischen Staaten anschliesse. Washington lehne zivile Atomanlagen, in denen keine Anreicherung stattfinde, nicht ab, schrieb Trump.