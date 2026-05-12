Trump kokettiert mal wieder damit, ein Land zu annektieren

Donald Trump hat dem Fox-News-Moderator John Roberts in einem Telefonat am 11. Mai angeblich gesagt, er denke «ernsthaft darüber nach», Venezuela zum «51. Bundesstaat» der USA zu machen.
«Er sagte mir am Morgen, es gebe dort Öl im Wert von 40 Billionen Dollar und dass Venezuela Trump liebt», legt Roberts später auf seinem Sender nach. Gleichwohl berichtet er auch von der Reaktion der venezolanischen Präsidentin.
Delcy Rodriguez bekundet, Caracas habe «nie in Betracht gezogen», den Vereinigten Staaten beizutreten. «Wir lieben unsere Unabhängigkeit, wir lieben unsere Helden und Heldinnen der Unabhängigkeit», betont die 56-Jährige laut AFP bei einem Termin in Den Haag.
«Ein langer, harter Kampf»
Auch die Runde bei «Fox News» ist skeptisch. Olivia Beavers verweist auf Puerto Rico: Die Insel gehört zu den USA, ist aber kein gleichwertiger Teil – und will schon seit Jahrzehnten der 51. Bundesstaat werden. Sie verstehe, dass «Öl und Geld» Trump lockten – «aber es wird ein langer, harter Kampf», warnt die Journalistin vom «Wall Street Journal».
Es ist nicht das erste Mal, dass Trump mit einer Annexion Venezuelas kokettiert. Im März wollte er sich das südamerikanische Land einverleiben, weil das Nationalteam beim World Baseball Classic im Halbfinale Italien schlagen konnte. Natürlich darf dieser Post als Scherz verstanden werden.
After attacking Venezuela, whose repressive regime remains in place, our totally sane president floats making it a state because it beat Italy at baseball.
Im Kontext von Donald Trumps Aussenpolitik kann einem das Lachen aber schon im Halse stecken bleiben: Immerhin wollte Trump auch schon Kanada und Grönland annektieren. Seine Avancen haben die diplomatischen Beziehungen zum nördlichen Nachbarn und zu Dänemark, das Grönland vertritt, stark abkühlen lassen.
So we now have: State 51 Canada. State 52 Venezuela. State 53 Greenland. State 54 Colombia. State 55 Mexico. Who’s next?
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