Trump spricht am Dienstag vor dem US-Militär. KEYSTONE

Präsident Donald Trump und sein Verteidigungsminister Pete Hegseth haben die Streitkräfte in den USA radikal neu ausgerichtet. Programme für Gleichstellung werden gestrichen, der «Kriegergeist» soll zurückkehren.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen US-Präsident Donald Trump und Minister Pete Hegseth verordnen dem Militär eine ideologische Kehrtwende.

Gleichstellungs- und Diversity-Programme sollen gestrichen werden, stattdessen gelten neue körperliche Standards.

Hegseth kündigt an: Einzige Mission des «Kriegsministeriums» sei es, sich auf den Krieg vorzubereiten. Mehr anzeigen

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth und Präsident Donald Trump haben die US-Armee auf eine neue Linie eingeschworen. Die Streitkräfte müssten «Jahrzehnte des Niedergangs» rückgängig machen, sagte Hegseth am Dienstag vor führenden Militärvertretern in Quantico. Programme für Gleichstellung und gegen Diskriminierung würden gestrichen. «Wir erwecken den Kriegergeist neu», ergänzte Trump.

Zum «ideologischen Müll» zählten Beförderungen nach Hautfarbe oder Geschlecht, erklärte Hegseth. Wenn das bedeute, dass sich für bestimmte Kampfaufgaben keine Frauen qualifizieren, «dann sei es so».

Trump knüpfte an die Geschichte der US-Armee an. «Wir haben den Ersten Weltkrieg gewonnen, wir haben den Zweiten Weltkrieg gewonnen, wir haben alles dazwischen und alles davor gewonnen. Wir haben nur gewonnen, und dann sind wir auf gewisse Weise ‹woke› geworden», sagte der Präsident.

«Krieg führen und auf den Sieg vorbereiten»

Obwohl er sich selbst als Präsident des «Friedens» bezeichnet, hatte Trump seinen Verteidigungsminister jüngst in «Kriegsminister» umbenannt – ein Signal angesichts der angespannten Sicherheitslage im In- und Ausland. Er setzt das Militär zunehmend auch im Inland ein, etwa in Städten wie Los Angeles oder Washington. In Portland im Bundesstaat Oregon ordnete er einen Einsatz der Nationalgarde an.

Hegseth unterstrich, dass die Vorbereitung auf den Krieg künftig die einzige Mission sei. «Von diesem Moment an ist die einzige Aufgabe des neu wiederhergestellten Kriegsministeriums: Krieg führen, sich auf den Krieg vorbereiten und sich auf den Sieg vorbereiten», sagte er. Das sei nicht, weil die USA Krieg wollten, «sondern weil wir Frieden lieben. Niemand hier will Krieg. Aber wer Frieden will, muss sich auf Krieg vorbereiten.»

Der Pentagonchef kündigte zudem verschärfte Standards an: Wer die körperlichen Anforderungen auf männlichem Niveau nicht erfülle oder nicht professionell auftrete, müsse sich eine neue Aufgabe suchen. «Das ist nicht die Absicht, aber es könnte das Ergebnis sein», so Hegseth.