Trumps Leute hielten ihn bewusst von einer Krisensitzung fern. Keystone/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Als ein US-Kampfjet über dem Iran abgeschossen wurde, soll Donald Trump so ungeduldig reagiert haben, dass seine eigenen Berater ihn von einer Krisensitzung fernhielten. Das berichtet das «Wall Street Journal» unter Berufung auf eine mit der Angelegenheit vertraute Person.

DPA dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusamnen Als ein US-Kampfjet über dem Iran abgeschossen wurde, soll Trump seine Berater «stundenlang» angeschrien haben.

Seine eigenen Mitarbeitenden hielten ihn daraufhin bewusst von einer Krisensitzung fern und informierten ihn nur zu entscheidenden Zeitpunkten.

Beide Besatzungsmitglieder der abgeschossenen F-15E wurden gerettet – Trump sprach von einer der «gewagtesten Rettungsaktionen» in der US-Militärgeschichte. Mehr anzeigen

Bei der Rettungsmission zweier US-Soldaten im Iran ist US-Präsident Donald Trump laut einem Medienbericht von seinen eigenen Beratern bewusst nicht vollständig eingeweiht worden.

Seine Mitarbeiter hätten den Republikaner von einer entsprechenden Krisensitzung ferngehalten, weil seine Ungeduld nicht hilfreich gewesen sei, berichtete das «Wall Street Journal» unter Berufung auf eine mit der Angelegenheit vertraute Person. Stattdessen sei Trump nur zu entscheidenden Zeitpunkten informiert worden.

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Der Präsident habe «stundenlang» seine Berater angeschrien, als er vom Abschuss des US-Kampfjets erfahren habe, heisst es in dem Artikel.

Anfang April war ein US-Kampfjet abgeschossen worden. Der Pilot der F-15E war vergleichsweise schnell danach gerettet worden. Das zweite Besatzungsmitglied war anschliessend laut Trump in einer «der gewagtesten Such- und Rettungsaktionen des Militärs in der Geschichte der USA» gerettet worden.