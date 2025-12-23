US-Präsident Donald Trump kündigt am 22. Dezember 2025 in seinem Resort in Palm Beach den Bau von neuen Kriegsschiffen der «Trump-Klasse» an.
US-Präsident Donald Trump (2.v.l.) bei der Ankündigung in Palm Beach – hinter ihm (v.l.n.r. US-Aussenminister Marco Rubio, Verteidigungsminister Pete Hegseth und Marine-Staatssekretär John Phelan.
Donald Trump mit einer Abbildung des geplanten Kriegsschiffs «Defiant».
Abbild des geplanten Kriegsschiffs «Defiant» soll über Kanonen, Laser – und Laserkanonen – verfügen.
Ein weiteres Bild von «Defiant».
Die US-Regierung von Donald Trump hat das Pentagon in Kriegsministerium umbenannt. Sie beschwört einen Krieger-Ethos unter Soldaten. Jetzt macht Trump eine weitere Ankündigung.
US-Präsident Donald Trump hat den Bau von zwei neuen Kriegsschiffen für die Marine angekündigt. Die Baureihe soll seinen Namen tragen: Die Kriegsschiffe der «Trump Class» (Trump-Klasse) würden länger, schneller, grösser und «100 Mal» schlagkräftiger und damit dann die grössten Schlachtschiffe der Welt sein, sagte der Republikaner im Beisein von Pentagon-Chef Pete Hegseth, Aussenminister Marco Rubio und den für die Navy zuständigen Staatssekretär John Phelan. Man starte mit den beiden Schiffen, nach und nach soll deren Zahl auf bis zu 25 aufgestockt werden, stellte Trump in Aussicht.
Das Vorhaben soll die heimische Industrie stützen und man wolle, dass die Welt den Vereinigten Staaten «Respekt» zolle, ergänzte Trump bei der Präsentation im US-Bundesstaat Florida. Die Stahlschiffe sollen auch den Namen des Präsidenten tragen. Trump stand bei der Präsentation zwischen grossen Grafiken, die die Stahlschiffe in Kampfsituationen zeigten. Der Republikaner sprach von einer «Goldenen Flotte», in Anlehnung an seine Ankündigung eines «Goldenen Zeitalters» für Amerika zum Beginn seiner zweiten Amtszeit. Mehrfach verwendete er dabei den Begriff «Schlachtschiff» (battle ship).
Die neuen Schiffe sollen laut dem «Spiegel» mit Geschützen und Raketen ausgerüstet werden und auch noch nicht entwickelte Waffensysteme wie Lasersysteme und Hyperschallwaffen tragen können. Zudem könnten sie mit nuklear bewaffneten seegestützten Marschflugkörpern ausgestattet werden. Die Schiffe würden «sehr von künstlicher Intelligenz kontrolliert», sagte der Präsident, ohne diesen wichtigen Punkt weiter zu erklären.
Neues Image für US-Militär
Trumps Regierung will dem US-Militär ein neues Image verpassen. So hat sie ihre Rhetorik verschärft und spricht von der Wiederbelebung des «Krieger-Ethos» unter Soldaten. Sicherheitspolitisch verfolgt Trumps Regierung erklärtermassen die Strategie «Frieden durch Stärke» – nach der Devise sagte Trump auch, hoffentlich müssten die neuen Schiffe nie eingesetzt werden.
Hegseth schimpft vor Top-Militärs über «fette Generäle»
STORY: US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hat bei einer Rede vor der versammelten Militärführung mit der bisherigen Ausrichtung der Streitkräfte abgerechnet und kritische Generäle zum Rücktritt aufgefordert. Jahrelange Diversitätsinitiativen hätten zu einem Verfall des amerikanischen Militärs geführt, sagte Hegseth am Dienstag im Bundesstaat Virginia. Es sei ermüdend, fette Soldaten zu sehen, sagte Hegseth. «Und genauso ist es völlig inakzeptabel, fette Generäle und Admirale in den Hallen des Pentagons zu sehen», sagte Hegseth. Generäle, denen seine Worte «das Herz schwer machen», sollten «das Ehrenhafte tun und zurücktreten». Hegseth verteidigte vor den schweigenden Zuhörern die Entlassung hochrangiger Offiziere, darunter der ranghöchste schwarze General und die ranghöchste Admiralin der Marine. «Verblendete und rücksichtslose politische Führer» hätten das Militär vom Kurs abgebracht. «Wir wurden zum 'Woke-Ministerium'», sagte Hegseth und verwendete damit einen in konservativen Kreisen verbreiteten, abfälligen Begriff für Diversitätsinitiativen. «Die Ära des unprofessionellen Erscheinungsbildes ist vorbei. Schluss mit Bärten», sagte Hegseth und kündigte an, dass bei allen Fitnesstests künftig die männlichen Massstäbe der Standard sein werden. Die ranghöchsten Generäle und Admirale der USA waren vergangene Woche ohne Angabe von Gründen aus der ganzen Welt zu dem Treffen beordert worden. Präsident Donald Trump sagte bei der Veranstaltung, die USA würden von innen heraus angegriffen: «Das ist nicht anders als ein Angriff durch einen ausländischen Feind, aber in vielerlei Hinsicht schwieriger, weil diese Angreifer keine Uniformen tragen. Wenn sie es tun, kann man sie zumindest ausschalten, aber diese Leute haben keine Uniformen. Wir werden von innen heraus angegriffen und werden dem sehr schnell ein Ende setzen.» Hegseth hat seit seinem Amtsantritt daran gearbeitet, im US-Militär ein «Krieger-Ethos» zu verankern. Trump hat in diesem Zusammenhang per Erlass eine Umbenennung des Verteidigungsministeriums in «Kriegsministerium» angeordnet, womit Hegseth der «Kriegsminister» wäre. Diesen Namen trug das Ministerium bis nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Änderung muss noch vom Kongress bestätigt werden.
