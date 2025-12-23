Trump kündigt Bau von neuen Schlachtschiffen an - Gallery US-Präsident Donald Trump kündigt am 22. Dezember 2025 in seinem Resort in Palm Beach den Bau von neuen Kriegsschiffen der «Trump-Klasse» an. Bild: Keystone/AP/Alex Brandon US-Präsident Donald Trump (2.v.l.) bei der Ankündigung in Palm Beach – hinter ihm (v.l.n.r. US-Aussenminister Marco Rubio, Verteidigungsminister Pete Hegseth und Marine-Staatssekretär John Phelan. Bild: Keystone/AP/Alex Brandon Donald Trump mit einer Abbildung des geplanten Kriegsschiffs «Defiant». Bild: Keystone/AP/Alex Brandon Abbild des geplanten Kriegsschiffs «Defiant» soll über Kanonen, Laser – und Laserkanonen – verfügen. Bild: Keystone/AP/Alex Brandon Ein weiteres Bild von «Defiant». Bild: Keystone/AP/Alex Brandon Trump kündigt Bau von neuen Schlachtschiffen an - Gallery US-Präsident Donald Trump kündigt am 22. Dezember 2025 in seinem Resort in Palm Beach den Bau von neuen Kriegsschiffen der «Trump-Klasse» an. Bild: Keystone/AP/Alex Brandon US-Präsident Donald Trump (2.v.l.) bei der Ankündigung in Palm Beach – hinter ihm (v.l.n.r. US-Aussenminister Marco Rubio, Verteidigungsminister Pete Hegseth und Marine-Staatssekretär John Phelan. Bild: Keystone/AP/Alex Brandon Donald Trump mit einer Abbildung des geplanten Kriegsschiffs «Defiant». Bild: Keystone/AP/Alex Brandon Abbild des geplanten Kriegsschiffs «Defiant» soll über Kanonen, Laser – und Laserkanonen – verfügen. Bild: Keystone/AP/Alex Brandon Ein weiteres Bild von «Defiant». Bild: Keystone/AP/Alex Brandon

Die US-Regierung von Donald Trump hat das Pentagon in Kriegsministerium umbenannt. Sie beschwört einen Krieger-Ethos unter Soldaten. Jetzt macht Trump eine weitere Ankündigung.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen US-Präsident Donald Trump hat den Bau von zwei neuen Kriegsschiffen für die Marine angekündigt.

Die Baureihe soll seinen Namen tragen: Die Kriegsschiffe der «Trump Class» (Trump-Klasse) würden länger, schneller, grösser und «100 Mal» schlagkräftiger sein. Mehr anzeigen

US-Präsident Donald Trump hat den Bau von zwei neuen Kriegsschiffen für die Marine angekündigt. Die Baureihe soll seinen Namen tragen: Die Kriegsschiffe der «Trump Class» (Trump-Klasse) würden länger, schneller, grösser und «100 Mal» schlagkräftiger und damit dann die grössten Schlachtschiffe der Welt sein, sagte der Republikaner im Beisein von Pentagon-Chef Pete Hegseth, Aussenminister Marco Rubio und den für die Navy zuständigen Staatssekretär John Phelan. Man starte mit den beiden Schiffen, nach und nach soll deren Zahl auf bis zu 25 aufgestockt werden, stellte Trump in Aussicht.

Das Vorhaben soll die heimische Industrie stützen und man wolle, dass die Welt den Vereinigten Staaten «Respekt» zolle, ergänzte Trump bei der Präsentation im US-Bundesstaat Florida. Die Stahlschiffe sollen auch den Namen des Präsidenten tragen. Trump stand bei der Präsentation zwischen grossen Grafiken, die die Stahlschiffe in Kampfsituationen zeigten. Der Republikaner sprach von einer «Goldenen Flotte», in Anlehnung an seine Ankündigung eines «Goldenen Zeitalters» für Amerika zum Beginn seiner zweiten Amtszeit. Mehrfach verwendete er dabei den Begriff «Schlachtschiff» (battle ship).

Die neuen Schiffe sollen laut dem «Spiegel» mit Geschützen und Raketen ausgerüstet werden und auch noch nicht entwickelte Waffensysteme wie Lasersysteme und Hyperschallwaffen tragen können. Zudem könnten sie mit nuklear bewaffneten seegestützten Marschflugkörpern ausgestattet werden. Die Schiffe würden «sehr von künstlicher Intelligenz kontrolliert», sagte der Präsident, ohne diesen wichtigen Punkt weiter zu erklären.

Neues Image für US-Militär

Trumps Regierung will dem US-Militär ein neues Image verpassen. So hat sie ihre Rhetorik verschärft und spricht von der Wiederbelebung des «Krieger-Ethos» unter Soldaten. Sicherheitspolitisch verfolgt Trumps Regierung erklärtermassen die Strategie «Frieden durch Stärke» – nach der Devise sagte Trump auch, hoffentlich müssten die neuen Schiffe nie eingesetzt werden.