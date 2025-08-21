Trump lässt Hoffnungen auf Ukraine-Friedensgipfel platzen

#06: Trump – das ist nicht neutral: Der US-Präsident beendet den Ukraine-Krieg. Schon wieder. Vielleicht Donald Trump kennt Wladimir Putin: Der Russe ist für eine Waffenruhe zu haben. Und er will Frieden. Und er will alles und tötet weiter Menschen – der US-Präsident legt beim Ukraine-Krieg öffentlich eine Lernkurve hin. 08.07.2025

US-Präsident Donald Trump will sich vorerst aus direkten Vermittlungen im Ukraine-Krieg zurückziehen. Stattdessen sollen Wladimir Putin und Wolodymyr Selenskyj zunächst bilateral verhandeln, bevor es zu einem Dreier-Treffen kommt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Trump will ein trilaterales Treffen erst nach einem direkten Gespräch zwischen Putin und Selenskyj ansetzen.

Die US-Regierung spricht von einem «Abwarten», konkrete Fortschritte sind bislang nicht erkennbar.

Streit gibt es um mögliche Sicherheitsgarantien für die Ukraine, die auch Russland einbeziehen könnten. Mehr anzeigen

US-Präsident Donald Trump zieht sich nach Angaben von Regierungsvertretern zunächst aus den direkten Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine zurück. Wie der Guardian berichtet, will er ein Dreier-Treffen mit Wladimir Putin und Wolodymyr Selenskyj erst dann organisieren, wenn die beiden Staatschefs zuvor bilateral zusammengekommen sind. Mehrere Quellen des Weissen Hauses hätten bestätigt, dass Trump «vorerst abwarten» wolle.

In einem Interview mit dem US-Moderator Mark Levin erklärte Trump, er wolle «zunächst sehen, was bei diesem Treffen herauskommt». Sein Vorgehen markiert einen Kurswechsel: Im Wahlkampf hatte er noch angekündigt, den Krieg in 24 Stunden beenden zu können. Inzwischen räumt er ein, dass sich die Lage schwieriger gestaltet.

Trump wird vorerst keinen Dreiergipfel abhalten. KEYSTONE

Nach einem Treffen mit Selenskyj und europäischen Staats- und Regierungschefs am Montag im Weissen Haus telefonierte Trump rund 40 Minuten mit Putin. Laut Kreml wurden dabei weitere Gespräche auf Verhandlungsebene vereinbart.

Konkrete Fortschritte oder ein Ort für ein Putin-Selenskyj-Treffen gibt es bisher nicht. Nato-Generalsekretär Mark Rutte zeigte sich zwar optimistisch, ein Treffen könne in den nächsten zwei Wochen zustande kommen – doch Putin hatte bisher direkte Gespräche mit Selenskyj abgelehnt.

Verschiedene Differenzen festgestellt

Zentrale Rolle in den Diskussionen spielen mögliche Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Während Trump US-Unterstützung in Form von Geheimdienstinformationen oder Luftunterstützung in Aussicht stellte, schloss er einen Einsatz amerikanischer Bodentruppen aus. Sein Sondergesandter Steve Witkoff sprach von einer Art «Artikel-5-Schutz» nach NATO-Vorbild.

Allerdings zeichnen sich Differenzen ab: Aussenminister Sergei Lawrow forderte, dass auch Russland selbst als Sicherheitsgarant einbezogen werden müsse. Kiew schlug vor, alle fünf ständigen Mitglieder des UNO-Sicherheitsrats einzubinden – also auch China, Frankreich, Grossbritannien, die USA und Russland.

Selenskyj präsentierte zudem einen Plan, über Europa US-Waffen im Wert von 90 Milliarden Dollar zu erwerben und Drohnen aus der Ukraine an die USA zu verkaufen. Ob dies Teil des bereits im Juli angekündigten Rüstungsgeschäfts ist, blieb offen.