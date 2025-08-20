Trump lässt in Telefoninterview tief blicken – und verrät, was hinter Gipfel-Kulissen geschah

«Fox & Friends»: Donald Trump ruft mal wieder in einer seiner Lieblingssendungen durch. Fox News/Fox & Friends

Bei Anruf Trump: Der Präsident klingelt bei «Fox News» durch und plaudert ausgiebig über den Ukraine-Gipfel. Sein früherer Anwalt Michael Cohen kritisiert die wirklich erstaunlichen Aussagen des Präsidenten scharf.

«Wäre respektlos gegenüber Putin»: Trump hat die Europäer rausgeschickt, als er beim Ukraine-Gipfel mit Russland telefonierte.

«Es gibt eine Wärme. Es gibt ein Gefühl von Anstand»: Trump über das Treffen mit Putin in Alaska.

Trump meint, Joe Biden habe Putin vor dem Ukraine-Krieg gesagt: «Wenn Sie einen kleinen Einfall machen, wäre das okay.»

«Man nimmt es nicht mir einer Nation auf, die zehnmal grösser ist»: Trump vergisst erneut, wer wen angegriffen hat.

Putin hat die Krim genommen «wie das Bonbon eines Babys», so Trump – und «das war Obamas Schuld».

Trumps früherer «Fixer» und Anwalt Michael Cohen ist 2018 zu drei Jahren Gefängnis verurteilt worden, weil er für seinen Boss gelogen hatte. Der 58-Jährige hat seine Strafe abgesessen und profiliert sich heute als Podcaster und YouTuber. Und als beharrlicher Kritiker seines früheren Chefs.

In seiner «Michael Cohen Show» nimmt der Amerikaner seinen Präsidenten aufs Korn, weil der am 19. August bei seinem Lieblingssender «Fox News» anruft, um über den Alaska- und den Ukraine-Gipfel im Weissen Haus zu reden. Die Moderatoren fragen nach, wie das genau war, als der 79-jährige Wladimir Putin angerufen hat.

«Ich habe das nicht vor [den Europäern] gemacht», berichtet Trump. «Ich dachte, das wäre respektlos gegenüber Präsident Putin. Wissen Sie, das würde ich nicht tun, denn sie hatten nicht die wärmsten Beziehungen. Und tatsächlich würde Präsident Putin nicht mit den Leuten aus Europa reden.»

«Wir haben die nuklearsten Waffen der Welt»

Trump weiter: «Das war Teil des Problems: [Die Russen] hatten über Jahre keine Kommunikation mit dem Weissen Haus, während die Leute gestorben sind. Jahre – wegen [Ex-Präsident Joe] Biden und seinen Leuten. Keine Kommunikation. Putin hat es mir erzählt.»

Die Beziehungen seien «gebrochen», doch Trump habe nun wieder einen Draht nach Moskau: «Sie haben gesehen: Er stieg aus seinem Flugzeug aus, ich stieg aus meinem Flugzeug aus. Es gibt eine Wärme, die man nicht.... Wissen Sie, es gibt.... Es gibt ein Gefühl von Anstand. Und das ist eine gute Sache, keine schlechte Sache.»

Der New Yorker scheint sich bewusst zu sein, dass diese Haltung auf Kritik stossen wird – und begründet sein Vorgehen: «Die Leute sagen: ‹Oh, das ist so eine schreckliche Sache.› Es ist keine schreckliche Sache. Wissen Sie was? Wir haben die nuklearsten Waffen der Welt – und die mächtigsten. Er ist Zweiter. Okay?»

So! Viele! Zeitzonen!

Der Moderator fragt nach: Hat Trump den Europäern gesagt, er müsse den Anruf machen, und ist dann gegangen? «Ja», lautet die knappe Antwort. «Ich denke, sie wussten irgendwo, dass ich Präsident Putin am Ende des Treffens anrufen werde – und Präsident Putin hat es erwartet, und er war da.»

Trump gibt sein Wissen preis: «Zum Zeitpunkt meines Anrufs war es 1 Uhr morgens in Russland. Russland ist ein grosser Ort. Wissen Sie, sie haben elf Zeitzonen, glaube ich. Neun oder elf, aber ich glaube, es sind elf. Stellen Sie sich das mal vor, elf Zeitzonen! Das sind viele Zeitzonen. Es war also spät. Es war ungefähr 1 Uhr, aber er hat sehr glücklich abgenommen. Sicher, er arbeitet sehr hart, wie wir es alle tun.»

«Er hat es erwartet»: Putin war noch wach, als Trump anrief. Symbolbild: KEYSTONE

«Nochmal», kommentiert Cohen, «die Frage, die gestellt wurde, war die nach den Anführern aus der EU – nicht die nach Biden.» Das Gespräch sei sehr erhellend: «Putin zu respektieren, hat offensichtlich Priorität.» «Fox News» fragt weiter, was Trump mit Blick auf Wolodymyr Selenskyj und Putin am meisten überrascht hat?

«Wenn Sie einen kleinen Einfall machen, wäre das okay»

«Nun, ich glaube, es ist die Tatsache, dass sie vielleicht ein bisschen besser miteinander auskommen, als ich dachte. Andernfalls hätte ich das Zweier-Treffen nicht aufgesetzt. Ich hätte dann ein Dreiertreffen aufgesetzt, aber ich denke, sie machen es etwas besser. Es gab ungemein böses Blut.»

Trump kann es nicht lassen, seinen Vorgänger verantwortlich zu machen: «Nochmal: Das alles hat eine Administration gemacht, die keine Ahnung hatte. Wenn Sie sich erinnern – sie sagten: ‹Nun, wenn Sie einen kleinen Einfall machen, wäre das okay.› Das war das Ende der ganzen Sache, als Biden die Aussage gemacht hat.»

Trump lamentiere dann weiter, die USA hätten der Ukraine über 300 Milliarden Dollar gegeben, erzählt Cohen weiter. «Nicht wahr», stellt der zweifache Vater klar. Gleichzeitig habe Putin in der Nacht nach dem Gipfel die Ukraine mit 270 Drohnen angegriffen: So etwas tue man nicht, wenn man Frieden wolle.

«Man nimmt es nicht mir einer Nation auf, die zehnmal grösser ist»

Trump suggeriere, das Einzeltreffen zwischen Selenskyj und Putin sei seine Idee gewesen, so Cohen. «Politico» schreibt dagegen, dass der Kreml-Chef darauf bestanden habe. «Sie müssen nicht kommen», wird Putin zitiert, «ich will ihn alleine sehen.» Der Sondergesandte Steve Witkoff soll dieses Treffen möglich machen.

«Na dann, viel Glück», lästert Cohen: Witkoff habe keine diplomatische Erfahrung. «Er versteht nicht mal, worum es in diesem ganzen Krieg geht. Aber natürlich hat Trump sofort der Ukraine die Schuld in die Schuhe geschoben. Es scheint, als würde er seine Fehler direkt wiederholen. Trump wirft der Ukraine vor, dass sie überfallen worden ist?»

So ist es: «Russland ist eine mächtige Militär-Nation», sagt Trump bei «Fox News». «Ob es die Leute mögen, oder nicht. Es ist kein Krieg, der hätte begonnen werden dürfen. Sowas macht man nicht. Man nimmt es nicht mit einer Nation auf, die zehnmal grösser ist.»

«Der Krieg hat wegen der Nato und der Krim begonnen»

«Wie Sie sehen können, ist die Ukraine – zumindest nach Trump – zehnmal schwächer als Russland», fasst Cohen zusammen: «Wir gehen ins dritte Kriegsjahr. Das ist, als würde man sagen, Mike Tyson sei zehnmal stärker als ein Highschool-Schüler – und du denkst, der Kampf geht über zwölf Runden? Ich denke nicht.»

Trump zeigt erstaunlich viel Verständnis für Putin – auch mit Blick auf Nato-Truppen in der Ukraine: «Wir wollen sie nicht an unserer Grenze», habe Putin gesagt. Und was ist mit «Nato-ähnlichem Schutz?», fragt ein «Fox News»-Moderator. «Nun, der Krieg hat wegen der Nato und der Krim begonnen», sagt Trump, ohne die Frage zu beantworten.

Das liegt ganz auf der Argumentationslinie des Kreml. Doch es kommt noch derber: Trump behauptet, Vorgänger Barack Obama habe Putin die Krim überlassen. «Keinen Schuss hat Präsident Obama abgegeben – in dem vielleicht schlechtesten Immobilien-Deal, den ich je gesehen habe. Es gab ein paar von denen: Ich würde sagen, der Gazastreifen war auch ein ziemlich schlechter.»

Krim-Annexion «war Obamas Schuld»

Trumps Fazit: «Russland kam und hat [die Krim] genommen, hat es einfach genommen wie das Bonbon eines Babys. Das war wirklich Obamas... Das, wirklich... Ich meine, das war pur und einfach, das war Obamas Schuld. Was für eine schreckliche Sache er diesem Land angetan hat. Und sie haben ihr Herz verloren, die Ukraine hat ihr Herz und ihre Seele verloren – vor 14 Jahren, oder wann auch immer.»

Das alles sind keine guten Neuigkeiten für die Ukraine und die 2014 verlorene Krim, doch Trump hat eine Mission, wie er «Fox News» verrät: «Ich möchte versuchen, in den Himmel zu kommen, wenn möglich», flötet der Friedensengel und scherzt: «Ich höre, ich schlage mich nicht so gut.»

Natürlich äussert sich Donald Trump auch zur Innenpolitik: «Das Interview ist ein bisschen aus dem Ruder gelaufen», meint Cohen – und zeigt Ausschnitte, in denen Trump vor «Spinnern wie in Kalifornien» warnt. Gemeint ist Demokrat Gavin Newsom, der laut Trump den «schlimmsten Bundesstaat» führt, den «je jemand gesehen» habe.

Washington DC ist nun ein «unglaublicher Ort»

Über JB Pritzker, den demokratischen Gouverneur von Illinois, wiederholt Trump die Lüge, seine Familie habe ihn aus dem Hotel-Imperium geworfen. Nur um dann zu behaupten, er habe Washington DC mit dem Einmarsch der Nationalgarde «buchstäblich in vier Tagen» zu einem «unglaublichen Ort» gemacht.

«Ich habe Freunde, die sagen, dass sie essen gehen», erzählt Trump. «Haben Sie gesehen, was mit den Restaurants passiert? Sie platzen aus allen Nähten. Sie waren alle am Schliessen und Pleitegehen.» Auch «Fox News»-Moderator Sean Hannity könnte nun mit seiner «Fox News»-Freundin Ainsley Earhardt in der Hauptstadt ausgehen.

Cohen hat die Daten des Online-Reservierungssystems «OpenTable» überprüft: Demnach verzeichnet die Gastronomie in Washington DC einen Rückgang von 25 Prozent. «Telegraph» und «Guardian» kommen zu einem ähnlichen Ergebnis.