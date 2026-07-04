Donald Trump liest im Podcast der Frau von US-Vizepräsident JD Vance ein Kinderbuch vor – und nutzt die Gelegenheit für Sticheleien gegen frühere Präsidenten, Anekdoten und Selbstironie.

«Vom Pferd zu fallen ist nicht gut» Trump liest Kinderbuch in Podcast von Usha Vance – und schweift ab

Darum geht's: Donald Trump hat den Podcast «Storytime with the Second Lady» von Usha Vance besucht und das Kinderbuch «Presidents Play!» besprochen.

In diesem Rahmen äusserte sich Trump zu vielen seiner Vorgänger.

Während Trump Bill Clinton mag, kann er über «Barack Hussein Obama» nichts Gutes sagen. JFK ist der «zweitbestaussehende Präsident».

US-Präsident Donald Trump ist im Podcast der Frau von Vizepräsident JD Vance zu Gast gewesen. In Usha Vances «Storytime with the Second Lady» las er das Kinderbuch «Presidents Play!» der White House Historical Association vor.

Es zeigt Illustrationen von US-Präsidenten, die Sport treiben und das Weisse Haus sowie dessen Gelände zur Erholung nutzen. Trump, der dafür bekannt ist, häufig vom Thema abzuschweifen, kommentierte dabei ausführlich seine Vorgänger, seine eigene Fitness und seine Zeit im Weissen Haus.

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Während er durch das Buch blätterte, bezeichnete er unter anderem Lyndon B. Johnson als «harten Brocken» und John F. Kennedy als «zweitbestaussehenden Präsidenten». Wen er für den bestaussehenden Präsidenten hält, liess Trump offen.

Respekt für Clinton, aber nicht für Obama

Barack Obama, der im Buch beim Basketballspielen zu sehen ist, nannte Trump Barack Hussein Obama und lästerte über dessen sportlichen Fähigkeiten: «Ich bezweifle, dass Barack Hussein Obama ein guter Basketballspieler ist.»

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Bei einem Bild von Bill Clinton, der auf der Laufbahn des Weissen Hauses joggte, bemerkte Trump: «Das werde ich wohl nie machen.» Zugleich betonte er, dass er Clinton «sehr mag».

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Beim Anblick von Abraham Lincoln auf einem Pferd sagte Trump: «Das ist grossartig. Ich würde auch gern reiten.» Er fürchte aber, vom Pferd zu fallen. «Ich habe schon zu viele Dinge gesehen. Vom Pferd zu fallen ist nicht gut.» Als Lösung schlug er ein «schönes altes Pferd» vor, das «extrem langsam und faul» sei.

«Lese normalerweise Geschichten über mich»

Ein Bild von John Quincy Adams beim Schwimmen im damaligen Tiber Creek veranlasste Trump zu der Bemerkung: «Ich glaube, wir bauen gerade einen schönen Ballsaal darüber.»

Auch die sportlichen Aktivitäten anderer Präsidenten brachten Trump auf seine eigene Fitness zu sprechen. Beim Bild des schwimmenden Gerald Ford sagte er: «Ich weiss nicht, ob ich in Badehose gut aussehe. Ich habe schon lange keine mehr getragen.»

William Howard Taft, bekannt für seine Körperfülle, sei «unser schwerster Präsident» gewesen, sagte Trump. «Ich muss vorsichtig sein, weil ich seinen Rekord nicht übertreffen möchte.» Den Zuhörern empfahl Trump: «Bleibt in Form.»

Trump: "William Taft ... he was a large man. Loved the hot dogs at the baseball games. He was our heaviest president, and I have to be careful, because I don't want to supersede his record. And a thing like that would be possible if I allowed it to happen."



[image or embed] — Aaron Rupar (@atrupar.com) 3. Juli 2026 um 17:21

Die Episode war Mitte Juni im Oval Office des Weissen Hauses aufgezeichnet worden. Auf Vances Frage, ob er als Präsident noch Zeit zum privaten Lesen habe, antwortete Trump, er lese meist Zeitungen. «Ich lese normalerweise Geschichten über mich selbst», sagte er.