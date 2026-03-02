Befehl aus dem Luxus-Resort – Trumps privater «War Room» sorgt für Wirbel

Mit Cap und im Anzug verfolgt Trump im improvisierten «War Room» den Angriff auf den Iran. X / White House

Die US-Luftangriffe auf Iran wurden nicht aus dem Weissen Haus koordiniert, sondern aus Donald Trumps Club in Florida. Während Gäste beim Galadinner feierten, entstand hinter verschlossenen Türen ein improvisierter Krisenstab.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Donald Trump gab den Befehl zum Angriff auf Iran aus seinem Anwesen Mar-a-Lago.

Dort koordinierte er mit Geheimdienst- und Militärspitze die Operation «Epic Fury».

Kritiker warnen vor Sicherheitsrisiken eines privaten Krisenzentrums. Mehr anzeigen

Die Luftschläge gegen Iran wurden offenbar nicht im Situation Room des Weissen Hauses beschlossen, sondern im privaten Umfeld des US-Präsidenten. Wie CNN berichtet, erteilte Donald Trump den Angriffsbefehl aus seinem Anwesen Mar-a-Lago in Palm Beach.

Während im Club ein Galadinner stattfand, soll Trump mit seinem engsten Führungsstab die Operation «Epic Fury» koordiniert haben. Fotos, die das Weisse Haus veröffentlichte, zeigen ihn ohne Krawatte und mit einem «USA»-Cap an einem Tisch mit Beratern und Militärvertretern.

Geheimdienst- und Militärspitze vor Ort

Nach Medienberichten waren unter anderem der CIA-Direktor, der Verteidigungsminister, der Aussenminister sowie der Vorsitzende der Joint Chiefs of Staff anwesend, um den Beginn der Militäraktion zu überwachen. Trump soll den Einsatz persönlich verfolgt haben.

Am Sonntag kehrte der Präsident wieder nach Washington zurück.

President Donald J. Trump Monitors U.S. Military Operations in Iran: Operation Epic Fury, February 28, 2026 pic.twitter.com/st88hbLrpY — The White House (@WhiteHouse) February 28, 2026

Dass ein privater Club als improvisierter Krisenraum dient, sorgt für Kritik. Beobachter bemängeln, ein Anwesen wie Mar-a-Lago erfülle nicht dieselben Sicherheitsstandards wie offizielle militärische Lagezentren.

Befürworter sehen darin hingegen Trumps Führungsstil: Er regiert dort, wo er sich am wohlsten fühlt. Bereits in früheren Krisen nutzte er sein Resort als Treffpunkt für Berater, Minister und internationale Gäste.