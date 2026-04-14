Peinlicher Moment: Trump gibt 100 Dollar Trinkgeld, doch sie lässt ihn hängen Aus einer Burgerlieferung wird plötzlich eine Pressekonferenz. US-Präsident Donald Trump inszeniert eine bizarre PR-Aktion für sein neues Steuerpaket. Doch die Essenslieferantin spielt nicht ganz mit. 14.04.2026

Aus einer Burgerlieferung wird plötzlich eine Pressekonferenz. US-Präsident Donald Trump inszeniert eine bizarre PR-Aktion für sein neues Steuerpaket. Doch die Essenslieferantin spielt nicht ganz mit.

Donald Trump hat eine McDonald’s-Lieferung kurzerhand zur politischen Inszenierung gemacht. Im Oval Office liess er sich zwei Tüten Fast Food direkt überbringen, nahm sie persönlich entgegen und gab der Lieferantin demonstrativ 100 Dollar Trinkgeld.

Es stellt sich heraus, dass der US-Präsident mit der Aktion für sein neues Steuerpaket wirbt. Und dann beantwortet er noch Fragen der nicht ganz zufällig anwesenden Journalisten. Dabei bringt ihn die Frau, die das Essen lieferte, in Verlegenheit.

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