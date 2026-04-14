  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Bizarre PR-Aktion Lieferantin bringt Trump aus der Fassung – Video zeigt peinlichen Moment

Adrian Kammer

14.4.2026

Peinlicher Moment: Trump gibt 100 Dollar Trinkgeld, doch sie lässt ihn hängen

Peinlicher Moment: Trump gibt 100 Dollar Trinkgeld, doch sie lässt ihn hängen

Aus einer Burgerlieferung wird plötzlich eine Pressekonferenz. US-Präsident Donald Trump inszeniert eine bizarre PR-Aktion für sein neues Steuerpaket. Doch die Essenslieferantin spielt nicht ganz mit.

14.04.2026

Aus einer Burgerlieferung wird plötzlich eine Pressekonferenz. US-Präsident Donald Trump inszeniert eine bizarre PR-Aktion für sein neues Steuerpaket. Doch die Essenslieferantin spielt nicht ganz mit.

Adrian Kammer

14.04.2026, 16:29

14.04.2026, 16:32

Donald Trump hat eine McDonald’s-Lieferung kurzerhand zur politischen Inszenierung gemacht. Im Oval Office liess er sich zwei Tüten Fast Food direkt überbringen, nahm sie persönlich entgegen und gab der Lieferantin demonstrativ 100 Dollar Trinkgeld.

Es stellt sich heraus, dass der US-Präsident mit der Aktion für sein neues Steuerpaket wirbt. Und dann beantwortet er noch Fragen der nicht ganz zufällig anwesenden Journalisten. Dabei bringt ihn die Frau, die das Essen lieferte, in Verlegenheit.

Mehr Videos aus dem Ressort

Wilde KI-Fantasien: Trump will protziges Denkmal und erhält goldene Toilette

Wilde KI-Fantasien: Trump will protziges Denkmal und erhält goldene Toilette

Während sein Land mitten in einem Krieg gegen den Iran steckt, bastelt US-Präsident an seinem Vermächtnis. Ein KI-Video zeigt wie sich Donald seine Bibliothek vorstellt. Achtung Spoiler: Schlicht ist sie nicht.

01.04.2026

Mehr zum Thema

Trump legt sich mit dem Papst an. «So etwas wie der Atomknopf für den Vatikan»

Trump legt sich mit dem Papst an«So etwas wie der Atomknopf für den Vatikan»

Showeinlage im Vatikan. Hier zeigt Papst Leo XIV seine Basketball-Künste

Showeinlage im VatikanHier zeigt Papst Leo XIV seine Basketball-Künste

USA unter Donald Trump. Was der Konvertit Vance seinem Papst sagt +++ Trump will nicht Jesus, sondern Arzt gewesen sein

USA unter Donald TrumpWas der Konvertit Vance seinem Papst sagt +++ Trump will nicht Jesus, sondern Arzt gewesen sein

Meistgelesen

Lastwagen kracht in Fahrzeugkolonne – A3 stundenlang gesperrt
«Mit 70 festklammern» und «haben jahrelang verzichtet» – blue News Leser zum Hüsli-Zoff
Booking.com wurde gehackt – was heisst das für deine Ferien?
Jetzt nimmt der Bund die Häuser der Babyboomer ins Visier
Sendeabbruch vor der Millionenfrage – Günther Jauch wird hässig