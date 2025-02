Das Medienunternehmen von US-Präsident Donald Trump hat einen brasilianischen Richter verklagt. Bild: KEYSTONE

Das Medienunternehmen von US-Präsident Donald Trump hat einen brasilianischen Richter verklagt. Der Widersacher von Ex-Präsident Bolsonaro soll gegen das Recht auf Meinungsfreiheit verstossen haben.

DPA, tcar dpa

Das Medienunternehmen von US-Präsident Donald Trump hat am Mittwoch einen brasilianischen Richter am Obersten Gericht des Landes verklagt. Richter Alexandre de Moraes habe gegen das Recht auf freie Meinungsäusserung in den USA verstossen, als er verfügte, die Online-Konten eines Unterstützer des ehemaligen brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro zu sperren, hiess es in der Klage, die vor einem Bundesgericht in Tampa im US-Staat Florida eingereicht wurde.

Die Kläger sind die Trump Media & Technology Group mit Sitz in Florida, die unter anderem die Medienplattform Truth Social betreibt, sowie die Videoplattform Rumble, die mit Truth Social zusammenarbeitet und sich als sicheren Hafen für die freie Meinungsäusserung betrachtet. Moraes habe seine Befugnisse überschritten und internationales Recht gebrochen, als er versucht habe, die Social-Media-Konten eines rechtsgerichteten brasilianischen Kommentators zu schliessen, der in den USA Asyl sucht. Der Blogger wird in der Klage nur als «politischer Dissident A» bezeichnet.

Anklage gegen Bolsonaro

In der Klage heisst es, Rumble drohe eine Geldstrafe von 9000 Dollar pro Tag und die Abschaltung seines Dienstes in Brasilien, wenn es sich nicht an Moraes' Anordnung halte. Die Trump-Medienorganisation wurde in der Anordnung des Richters nicht erwähnt, erklärte aber dennoch, dass der Betrieb von Truth Social beeinträchtigt würde, sollte Rumble abgeschaltet werden.

Vor der Präsidentschaftswahl im Jahr 2022 nutzte Bolsonaro seine Präsenz in den sozialen Medien, um unbegründete Zweifel an Brasiliens elektronischem Wahlsystem zu wecken. Auf Anweisung von Moraes führte die Polizei im Jahr 2020 Hausdurchsuchungen durch und fror die Konten mehrerer rechtsextremer Anhänger und YouTube-Unterstützer von Bolsonaro in den sozialen Medien ein. Anhänger Bolsonaros fordern ein Amtsenthebungsverfahren gegen den Richter.

Jair Bolsonaro, ehemaliger Präsident von Brasilien, kommt auf dem Flughafen Santos Dumont an. Bild: Keystone/AP Photo/Eraldo Peres)

Gegen Bolsonaro wurde am Dienstag Anklage wegen eines Putschversuchs erhoben. Generalstaatsanwalt Paulo Gonet beschuldigt Bolsonaro und 33 weitere Personen, nach dessen Wahlniederlage 2022 einen Staatsstreich geplant zu haben, um trotz der Niederlage gegen den derzeitigen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva an der Macht zu bleiben.