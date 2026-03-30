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Laut US-Bericht Trump prüft Militäreinsatz zur Uran-Bergung im Iran

SDA

30.3.2026 - 09:48

HANDOUT - Dieses von Maxar Technologies zur Verfügung gestellte Satellitenbild vom 24. Juni 2025 zeigt die Tunneleingänge des Isfahan Nuclear Technology Center im Iran nach den jüngsten Luftangriffen. Foto: Uncredited/Maxar Technologies/dpa
HANDOUT - Dieses von Maxar Technologies zur Verfügung gestellte Satellitenbild vom 24. Juni 2025 zeigt die Tunneleingänge des Isfahan Nuclear Technology Center im Iran nach den jüngsten Luftangriffen. Foto: Uncredited/Maxar Technologies/dpa
Keystone

US-Präsident Donald Trump soll einen Militäreinsatz im Iran prüfen – mit dem Ziel, rund 400 Kilogramm hochangereichertes Uran zu sichern oder zu beschlagnahmen. Eine Entscheidung ist noch nicht gefallen.

Keystone-SDA

30.03.2026, 09:48

30.03.2026, 10:17

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Trump prüft laut «Wall Street Journal» einen US-Militäreinsatz im Iran zur Sicherung von rund 400 Kilogramm hochangereichertem Uran.
  • Das Material soll sich hauptsächlich in unterirdischen Anlagen in Isfahan und Natans befinden, die bereits im Juni 2024 bombardiert wurden.
  • Trump machte öffentlich klar, dass der Iran das Uran nicht behalten werde – notfalls wolle er es mit Gewalt beschlagnahmen lassen.
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US-Präsident Donald Trump erwägt einem Medienbericht zufolge im Iran einen Militäreinsatz zur Bergung von rund 400 Kilogramm hochangereichertem Uran. Trump prüfe zurzeit, wie gefährlich dies für die dafür nötigen Bodentruppen wäre.

Das berichtete das «Wall Street Journal» unter Berufung auf US-Beamte. Eine Entscheidung habe der Präsident noch nicht getroffen.

Trump stehe der Idee aber grundsätzlich offen gegenüber, da ein solcher Militäreinsatz dazu beitragen könnte, sein zentrales Ziel zu erreichen – nämlich den Iran daran zu hindern, jemals eine Atomwaffe herzustellen. Ein solcher Militäreinsatz wäre eine komplexe und riskante Mission, die die US-Streitkräfte wahrscheinlich mehrere Tage oder länger in dem Land durchführen müssten.

Bevor Israel und die USA bereits im Juni vergangenen Jahres Luftangriffe auf den Iran geflogen und dabei auch drei Atomanlagen bombardiert hatten, verfügte das Land nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) über mehr als 400 Kilogramm Uran mit einem Reinheitsgrad von 60 Prozent. Für den Bau von Atomwaffen sind mehr als 90 Prozent nötig.

Uran in unterirdischen Tunneln vermutet

Nach Einschätzung von IAEA-Chef Rafael Grossi dürfte sich das hochangereicherte Uran hauptsächlich in unterirdischen Tunneln und Lagerstätten in den Atomanlagen Isfahan und Natans befinden, die beide von den USA und Israel im vergangenen Juni bombardiert worden waren.

Nahost-Konflikt

Immer wieder kommt es zu Eskalationen im Nahen Osten. Jüngst sorgten die USA und Israel mit Angriffen auf den Iran für Unruhen.  blue News informiert dich laufend über alle wichtigen Entwicklungen in Nahost.

Trump habe seine Berater dazu ermutigt, den Iran dazu zu drängen, der Übergabe des Materials als Bedingung für ein Kriegsende zuzustimmen, zitierte das «Wall Street Journal» eine nicht genannte Quelle. Trump habe in Gesprächen mit Verbündeten deutlich gemacht, dass die Iraner das Uran nicht behalten könnten. Er habe auch darüber gesprochen, es mit Gewalt zu beschlagnahmen, sollte der Iran nicht am Verhandlungstisch dazu einwilligen.

Am Sonntagabend (Ortszeit) habe Trump Reportern gesagt, der Iran müsse den Forderungen der USA nachkommen, sonst «werden sie kein Land mehr haben», berichtete das «Wall Street Journal» weiter. In Bezug auf das iranische Uran habe er erklärt: «Sie werden uns den nuklearen Staub geben.»

Seit Tagen gibt es Berichte über eine mögliche Bodenoffensive des US-Militärs im Iran. Pakistan bemüht sich zwar um Vermittlung, bisher haben Washington und Teheran aber noch keine direkten Verhandlungen zur Beendigung des Kriegs aufgenommen.

Trump verschiebt erneut Iran-Ultimatum

Trump verschiebt erneut Iran-Ultimatum

Washington, 27.03.2026: US-Präsident Donald Trump hat sein Ultimatum an den Iran zur Freigabe der Strasse von Hormus erneut verlängert. Bis zum 6. April um 20 Uhr US-Ostküstenzeit wird es keine Angriffe auf iranische Kraftwerke geben. Dies kündigte Trump auf der Plattform Truth Social an und verwies auf «sehr gute» Gespräche. Ursprünglich wäre die Frist am kommenden Samstag abgelaufen. Der Iran hatte um eine Verlängerung um sieben Tage gebeten, Trump gab ihnen zehn. Er begründete diesen Schritt damit, dass der Iran mehreren Öltankern die Durchfahrt durch die Strasse von Hormus gewährt hat. Der Iran, der von den USA und Israel angegriffen wird, hatte seit Kriegsbeginn wiederholt Schiffe in der Strasse von Hormus per Funk gewarnt, diese nicht zu passieren. Teheran griff in der Region auch wiederholt Schiffe an, was gravierende Auswirkungen auf den weltweiten Handel mit Gas und Öl hat.

30.03.2026

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