Trump, Musk und «eine Nation im Krieg»

«Wir sind eine Nation im Krieg»: Michael Kosta (rechts) nennt in der «Daily Show» Ross und Reiter. YouTube/The Daily Show

Der Hahnenkampf zwischen dem Präsidenten der USA und dem reichsten Mann der Welt fesselt die Nation: Michael Kosta ruft in der «Daily Show» wegen Donald Trump und Elon Musk den nationalen Notstand aus.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Den Bruch zwischen Donald Trump und Elon Musk konnte man kommen sehen, sagt Michael Kosta in der «Daily Show».

Musk postet «Kill Bill»-Bild: Diese Quentin-Tarantino-Streifen mag der reichste Mann der Welt dagegen gar nicht – angeblich.

Du kommst nie darauf, was Trump und Musk mit dem Vedia-Katalog zu tun haben.

Du ahnst auch nicht, wie viel Geld Uncle Sam Tesla im letzten Jahr gezahlt hat.

Kostas Fazit zum Streit: «Du weisst, dass du zu weit gegangen bist, wenn ...» Mehr anzeigen

«Seit ein paar Tagen gibt es diese fieberhafte Spannung zwischen Donald Trump und Elon Musk, dem Anführer der freien Welt und dem Brüter der freien Welt», beginnt Moderator Michael Kosta die «Daily Show» mit Blick auf Musks zahlreichen Nachwuchs.

Doch nun sei der Konflikt in den «Weltkriegs-Depp» eskaliert: «Die Bromance ist vorbei» ist nur eine der aktuellen Medien-Schlagzeilen. «Oh mein Gott, ich kann es nicht glauben», gibt sich Kosta dramatisch. «Die Sache, von der immer klar war, dass sie passiert, passiert jetzt.»

Der 45-Jährige legt nach: «Ich dachte, diese beiden Milliardäre mit den weltgrössten Egos würden sich gütlich einigen.» Begonnen habe der Streit mit Trumps sogenanntem Big Beautiful Bill, das das Staatsdefizit erhöht, wie Musk moniert.

Was Musk traurig macht

«Das untergräbt klar die patriotische Arbeit, die Musk erledigte, indem er die Finanzierung für Krebsforschung und hungernde Kinder gestrichen hat», frotzelt der Late-Night-Host. Jetzt sei der reichste Mann der Welt auf Konfrontationskurs mit dem Weissen Haus.

Es sei «nicht okay», die USA in finanziellen Ruin zu treiben. «Kill the bill», schreibt Musk über Trumps Gesetzespaket auf seiner Plattform X – und postet ein Foto des Kino-Knallers «Kill Bill». «Ich denke, Elon ist Fan von Tarantino-Filmen – aber nicht der, bei dem am Ende alle Nazis sterben», meint Kosta mit Blick auf «Inglourious Basterds»: «Der macht ihn traurig.»

Quentin Tarantinos Streifen «Inglourious Basterds»: nimmt für Musk kein gutes Ende – sagt zumindest Michael Kosta. YouTube/The Daily Show

Für seine Verhältnisse sei Trump mit Musks Widerrede noch wohlwollend umgegangen, heisst es in der «Daily Show» weiter. Im Clip ab Minute 2:13 sagt Trump im Beisein von Kanzler Friedrich Merz, er habe «Elon immer gemocht». Und: «Ich bin wirklich enttäuscht. Ich habe Elon immer viel geholfen.»

«Ich wünschte, ich hätte ihn früher gefeuert und seine Frau gef****!»

Kosta kennt das offenbar: «Es ist, als würde deine Mutter dich dabei erwischen, wie du auf ihren Vedia-Katalog onanierst: Trump ist nicht wütend, aber er ist enttäuscht.»

Im Bild: Wenn die Enttäuschung aus dem Vedia-, Otto- oder JCPenny-Katalog (von 1994) kommt. YouTube/The Daily Show

Interessant sei das Ganze, weil andere Ex-Angestellte in der Regel niedergemacht würden, sobald sie sich gegen ihren Ex-Boss stellten. «Dann geht das so: ‹Loser, Stück Sch*****, Niete, Dreckssack – ich wünschte, ich hätte ihn früher gefeuert und seine Frau gef****!›»

Bei Musk sei Trump so viel gedämpfter. «Und ich denke, das liegt daran, dass Trump weiss, dass Elon tief in seinem Inneren ...», sagt Kosta staatstragend, «... 400 Milliarden Dollar hat.»

«6,3 Milliarden Dollar? Elon, du Idiot!»

Und der gebürtige Südafrikaner lässt nicht locker: Er habe Trump den Wahlsieg geschenkt und fände den Präsidenten undankbar. «Es wird persönlich», fasst der Moderator zusammen: «Hier sagt Elon: Ich habe dich grossgemacht. Und wie alles andere, was ich grossgemacht habe, kann ich dich in die Luft jagen.»

Hitzige Tweets und explosive Teslas: Michael Kosta ist auf Betriebstemperatur. Screenshot: YouTube/The Daily Show

Nun sei es Trump egal, wenn Musk seine Politik, seine Ideen, seine Familie oder Kinder kritisiere, glaubt Kosta. «Das alles interessiert ihn einen Sch****. Aber das eine, was man nicht tun darf, ist durchblicken zu lassen, dass Trump etwas nicht selbst gewonnen hat. Er denkt, er habe alles gewonnen. Sogar die Sachen, die er verloren hat», heisst es zum Bild vom Kapitol-Sturm.

Trump kontert also, Musk sei bloss dünnhäutig wegen neuer E-Auto-Vorschriften, und sei durchgedreht. «Er dreht schon seit langer Zeit durch», kommentiert Kosta. Weiter droht der US-Präsident, Tesla Staatsaufträge zu entziehen. Das kann ja nicht viel sein, oder? «6,3 Milliarden Dollar im letzten Jahr? Elon, du Idiot! Deshalb macht man immer einen Ehevertrag.»

«Du weisst, dass du zu weit gegangen bist, wenn ...»

Das Ganze reihe sich in ein verrücktes bisheriges Jahr ein, findet Kosta: «Die meisten Leute können es sich nicht mehr leisten, Eier zu essen. Gleichzeitig greifen sich diese beiden Milliardäre gegenseitig von verschiedenen Social-Media-Plattformen an, die ihnen gehören.» Seine Schlussfolgerung: «Vielleicht sollten wir die Reichen essen.»

Late Night USA – Amerika verstehen blue News 50 Staaten, 330 Millionen Menschen und noch mehr Meinungen: Wie soll man «Amerika verstehen»? Wer den Überblick behalten will, ohne dabei aufzulaufen, braucht einen Leuchtturm. Die Late-Night-Stars bieten eine der besten Navigationshilfen: Sie sind die perfekten Lotsen, die unbarmherzig Untiefen bei Land und Leuten benennen, und dienen unserem Autor Philipp Dahm als Komik-Kompass für die Befindlichkeit der amerikanischen Seele.

Kosta spricht die beiden Streithähne direkt an. «Lasst uns runterkommen. In Ordnung! Es wird etwa zu hitzig. An diesem Punkt kann man sich immer noch zurückziehen. Lasst uns nicht etwas sagen, was man nicht mehr zurücknehmen kann, okay? Okay?? Okay???»

Das ist natürlich die Vorlage für Musks Gewaltschuss, bei dem er ins Tor nagelt, dass Trump angeblich in den Akten von Jeffrey Epstein auftaucht. «Wir sind eine Nation im Krieg», witzelt der Moderator. Andererseits sei das Ganze auch nicht so überraschend, weil es Bilder und Videos von Trump und dem verstorbenen Pädophilen gibt.

Und während nun Trump-Fans Musks Abschiebung und Musk-Fans Trumps Amtsenthebung fordern, ruft ausgerechnet Kanye West die beiden Parteien zur Mässigung auf. «Schau, du weisst, dass du zu weit gegangen bist, wenn Kanye West sagt: ‹Hört bitte auf, im Internet so chaotisch zu sein!›»