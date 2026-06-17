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Gipfelharmonie mit Trump Das haben die G7-Staaten am Genfersee beschlossen

dpa

17.6.2026 - 15:51

Die G7-Staaten wollen weniger abhängig von China werden.
Die G7-Staaten wollen weniger abhängig von China werden.
Michael Kappeler/dpa-Pool/dpa

Die Erwartungen vor dem G7-Gipfeltreffen im malerischen Kurort Évian waren eher mau. Umso erstaunlicher, dass die Runde mit dem US-Präsidenten Trump tatsächlich am Ende eine gemeinsame Sprache findet.

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DPA, Redaktion blue News

17.06.2026, 15:51

17.06.2026, 16:17

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die G7-Staaten haben sich zum Abschluss ihres Gipfels auf gemeinsame Positionen zum Ukraine-Krieg und zur Lage im Nahen Osten verständigt.
  • Die USA signalisierten dabei wieder mehr Kooperationsbereitschaft, während die G7 zusätzlichen Druck auf Russland durch verschärfte Sanktionen und mehr Militärhilfe für die Ukraine ankündigten.
  • Zudem begrüssten die Staaten das neue US-Iran-Abkommen als Chance zur Verhinderung iranischer Atomwaffen und zur Stabilisierung der Region.
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Die USA zeigen sich im Kreis der G7-Staaten wieder konstruktiver. Zum Abschluss eines dreitägigen Gipfels im französischen Évian am Genfersee verständigten sich die führenden demokratischen Wirtschaftsmächte (G7) auf gemeinsame Positionen zum Konflikt im Nahen Osten und zum Ukraine-Krieg.

Auch in Wirtschaftsfragen wie bei den Themen Künstliche Intelligenz und Versorgung mit seltenen Rohstoffen gab es Gemeinsamkeiten, auch wenn Erklärungen dazu noch ausstanden.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der Gastgeber, bezeichnete den Gipfel als «Moment des strategischen Erwachens».

Merz lobt Trump

Der deutsche Kanzler Friedrich Merz lobte ausdrücklich die Zusammenarbeit mit US-Präsident Donald Trump, trotz der jüngsten Meinungsverschiedenheiten über den Iran-Krieg. «Demokratie ist schwierig und Diplomatie braucht Hartnäckigkeit. Aber wir sind aus dieser Runde der demokratischen Staaten heraus, ich denke, in diesen zwei Tagen erfolgreich gewesen», sagte Merz zum Ende des Gipfels im französischen Kurort Évian.

Die USA und die anderen G7-Staaten wollen mit zusätzlichem Druck auf Russland die Bemühungen um ein Ende des Ukraine-Krieges intensivieren. In einer Erklärung der Staats- und Regierungschefs heisst es, man werde die Sanktionen verschärfen, auch im Öl- und Gassektor. Zudem habe man vereinbart, die Lieferung von weitreichenden Waffen und Luftverteidigungskapazitäten auszuweiten.

An den Beratungen nahmen die Staats- und Regierungschefs von Frankreich, Deutschland, Grossbritannien, Italien, Kanada, der USA und Japan sowie die EU-Spitzen teil. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj war als Gast eingeladen.

Szene sorgt für viel Gesprächsstoff. Trumps erster Auftritt in Evian lässt das Netz explodieren

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Lockerung von Öl-Sanktionen gegen Russland ausgelaufen

Wegen des Iran-Kriegs und der Gefahren in der Strasse von Hormus hob Trump zeitweise Öl-Sanktionen gegen Russland auf, um die Märkte zu beruhigen. Jetzt ist ein wichtiges Datum verstrichen. Die Gültigkeit der Ausnahmeregelung ist abgelaufen. In der Nacht zu Mittwoch (US-Ortszeit) endete die im entsprechenden Dokument des US-Finanzministeriums festgelegte Periode, innerhalb der Sanktionen auf Eis gelegt waren. Es blieb unklar, ob die USA eine weitere Verlängerung der Ausnahme planen.

US-Präsident Donald Trump hatte auf dem G7-Gipfel am Genfersee in Aussicht gestellt, dass die USA zu Öl-Sanktionen gegen Russland, die auf Eis gelegt worden waren, zurückkehren. Er begründete es damit, dass Öl wieder fliesse. Er legte sich aber nicht auf einen möglichen Zeitpunkt fest.

G7: Iran-Deal bietet «historische Chance»

Die G7-Staaten sehen in dem Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran eine «historische Chance», die Führung in Teheran vom Besitz von Atomwaffen abzuhalten.

Der von Trump erzielte Deal, der am Freitag von beiden Kriegsparteien unterzeichnet werden soll, könne «Frieden und Sicherheit für alle in der Region bringen», heisst es in einer Erklärung der Staats- und Regierungschefs. «Wir unterstützen die Umsetzung des Abkommens und sind bereit, dazu beizutragen», heisst es in der Erklärung der G7 weiter.

In Bezug auf die Strasse von Hormus bekräftigten die G7-Staaten, dass «das Recht auf ungehinderte und gebührenfreie Durchfahrt die Grundlage des internationalen Handels bildet». Es seien nun Verhandlungen mit dem Ziel eines «umfassenden und weitreichenden» Folgeabkommens nötig, um «die von Iran in der Region und darüber hinaus ausgehenden Bedrohungen» anzugehen und «sicherzustellen, dass der Iran niemals eine Atomwaffe erlangt», heisst es weiter.

Merz lädt zu E5-Gipfel nach Berlin ein

Um die Ergebnisse des G7-Gipfels und des Europäischen Rates in der Ukraine-Frage den wichtigsten Partnern zu erläutern, lädt Merz die Staats- und Regierungschefs von Frankreich, Grossbritannien, Italien und Polen zu einem sogenannten E5-Treffen nach Berlin ein. Einen Tag nannte er nicht.

Bei dem Treffen soll es um die Nachbereitung der beiden Gipfel in dieser Woche gehen. Die 27 EU-Staaten treffen sich am Donnerstag und Freitag in Brüssel. Ausserdem soll der Nato-Gipfel in Ankara am 7. und 8. Juli vorbereitet werden. Polen war als einziges Land der E5 nicht beim G7-Gipfel vertreten.

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