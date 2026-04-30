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«Kann ich da hoch?» Trump schwärmt von Astronauten – dann hat er plötzlich eine irre Idee

Sven Ziegler

30.4.2026

Trump: «Wäre fit genug als Astronaut»

Trump: «Wäre fit genug als Astronaut»

Donald Trump bringt sich selbst als Astronaut ins Spiel – und sorgt bei einem NASA-Auftritt im Weissen Haus für Verwunderung. Neben grossen Worten zur Raumfahrt fallen auch Aussagen, die für Stirnrunzeln sorgen.

30.04.2026

Donald Trump bringt sich selbst als Astronaut ins Spiel – und sorgt bei einem NASA-Auftritt im Weissen Haus für Verwunderung. Neben grossen Worten zur Raumfahrt fallen auch Aussagen, die für Stirnrunzeln sorgen.

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Sven Ziegler, Adrian Kammer

30.04.2026, 08:43

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Donald Trump sagte bei einem Treffen mit NASA-Astronauten, er wäre körperlich fit genug für eine Weltraummission.
  • Er fragte zudem öffentlich, ob ein Präsident überhaupt ins All fliegen dürfe.
  • Mit weiteren Bemerkungen – etwa über «super hearing» – sorgte er für irritierte Reaktionen.
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Bei einem Empfang für die Crew der Artemis-II-Mission im Weissen Haus richtete sich der Fokus schnell von den Astronautinnen und Astronauten auf Donald Trump selbst. Der US-Präsident zeigte sich beeindruckt von der Leistung der Raumfahrer, die jüngst eine historische Mission rund um den Mond absolviert hatten.

Donald Trump News

Nach seinem Sieg am 5. November 2024 ist Donald Trump erneut als US-Präsident für vier Jahre im Weissen Haus. blue News begleitet die zweite Amtszeit von Trump eng mit: Mit dem Blick aus der Schweiz und Berichten direkt aus den USA.

Donald Trump verlangt höhere Verteidigungsausgaben der Nato-Partner. (Archivbild)
Allison Robbert/AFP Pool via AP/dpa

Doch dann wechselte Trump die Perspektive – und sprach plötzlich über sich selbst. Er sei «körperlich sehr gut» und hätte «kein Problem», eine solche Mission zu absolvieren, sagte der 79-Jährige. Gleichzeitig stellte er eine ungewöhnliche Frage in den Raum: «Darf ein Präsident überhaupt an so einer Mission teilnehmen?»

NASA-Chef Jared Isaacman reagierte diplomatisch und versuchte, den Moment mit Humor zu entschärfen. Er sprach von einem «Trick des Berufs», als Trump ihn zuvor mit einer eigenwilligen Bemerkung vorgestellt hatte. Der Präsident hatte Isaacmans «schöne Ohren» gelobt und ihm ein «super hearing» attestiert – eine Formulierung, die im Raum für sichtliche Irritation sorgte.

Trump lobt Ohren des Nasa-Chefs

Inhaltlich ging es bei dem Treffen eigentlich um die Zukunft der US-Raumfahrt. Die Artemis-II-Mission gilt als wichtiger Schritt auf dem Weg zurück zum Mond. Bereits 2028 sollen im Rahmen von Artemis III erstmals seit über 50 Jahren wieder Menschen auf dem Mond landen.

Trump lobt Ohren des Nasa-Chefs﻿

Trump lobt Ohren des Nasa-Chefs﻿

Donald Trump bringt sich selbst als Astronaut ins Spiel – und sorgt bei einem NASA-Auftritt im Weissen Haus für Verwunderung. Neben grossen Worten zur Raumfahrt fallen auch Aussagen, die für Stirnrunzeln sorgen.

30.04.2026

Trump nutzte den Termin auch, um die Bedeutung der Raumfahrt für die USA zu unterstreichen. Besonders militärische Entwicklungen seien eng mit Fortschritten im All verknüpft, sagte er. Gleichzeitig zeigte er sich überzeugt, dass die USA eine führende Rolle im globalen Wettbewerb behalten würden.

Trump beantwortete rund 30 Minuten lang Fragen der Journalisten. Die Nasa-Astronauten selbst kamen nicht zu Wort. 

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