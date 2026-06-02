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Streit um Iran, Libanon und Beirut Trump nennt Netanjahu «total verrückt» 

Lea Oetiker

2.6.2026

Am Montag hatte Trump den Friedensplan vorgestellt.
Avi Ohayon/Israel Gpo/ZUMA Press Wire/dpa

Trumps Vorstoss für ein Iran-Abkommen wird von einem heftigen Streit mit Israels Premier Netanyahu überschattet.

Lea Oetiker

02.06.2026, 06:50

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Trump stellt ein Iran-Abkommen in Aussicht, streitet jedoch heftig mit Netanyahu über dessen Libanon-Kurs.
  • Dabei beschimpft er ihn laut Berichten als «total verrückt».
  • Öffentlich spielt Trump die Spannungen und die stockenden Gespräche herunter.
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US-Präsident Donald Trump (79) versucht mit einem möglichen Iran-Abkommen die Weltmärkte zu beruhigen und sich zugleich als Friedensstifter im Nahen Osten zu profilieren.

In einem Telefoninterview mit ABC News kündigte er an, «nächste Woche» mit einer Einigung zu rechnen. Hinter den Kulissen scheint die Lage jedoch angespannt: Laut dem US-Portal Axios kam es im Oval Office zu einem lautstarken Streit mit Israels Premierminister Benjamin Netanyahu (76).

Bereits vor zwei Wochen hatten sich beide in einem hitzigen Schlagabtausch über die Iran-Politik gegenübergestanden. Während Netanyahu damals erfolglos auf militärische Schritte drängte, richtet sich der Fokus Israels inzwischen verstärkt auf den Libanon. Ein Kurs, der die Gespräche mit Teheran vorerst zum Stillstand brachte. Trump griff daraufhin zum Telefon und sprach gegenüber ABC News von einer «kleinen Panne», die er rasch behoben habe.

«Du bist total verrückt»

Nach übereinstimmenden Medienberichten verlief das Gespräch deutlich schärfer. Trump soll Netanyahus Vorgehen im Libanon als «total verrückt» bezeichnet haben. Dabei fiel auch der Satz: «You are fucking crazy», «du bist total verrückt».

Zudem habe Trump seinem Verbündeten zugerufen: «Ohne mich wärst du im Gefängnis. Ich rette dir den Arsch. Jetzt hasst dich jeder. Und deswegen hasst jeder Israel.» Weiter soll er Netanyahu angebrüllt haben: «Was zum Teufel machst du da?» «What the fuck are you doing?»

Öffentlich gab sich Trump danach betont nüchtern. Auf Truth Social erklärte er, er habe Netanyahu zu einem Verzicht auf einen Grossangriff auf Beirut bewegt und eine gegenseitige Einstellung der Kampfhandlungen zwischen Israel und der Hisbollah erreicht. Zugleich relativierte er selbst die Stabilität der Lage mit den Worten, «mal sehen, wie lange».

Stockende Verhandlungen mit dem Iran

Auch die stockenden Verhandlungen mit dem Iran spielte Trump herunter. Gegenüber CNBC sagte er: «Ehrlich gesagt ist es mir egal, ob sie beendet sind.» und bekräftigte: «Es ist mir wirklich völlig egal». Die Gespräche seien «sehr langweilig geworden».

Beobachter werten diese Aussagen als Teil von Trumps Verhandlungstaktik. Bereits in seinem Buch «The Art of the Deal» beschreibt er, wie wichtig es sei, den Verhandlungstisch zu verlassen, um Druck auf die Gegenseite auszuüben.

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