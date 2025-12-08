  1. Privatkunden
«Bin ein wenig enttäuscht» Selenskyj soll Trumps Friedensplan noch nicht gelesen haben

SDA

8.12.2025 - 02:28

Trump ist enttäuscht von Selenskyj.
Trump ist enttäuscht von Selenskyj.
Alex Brandon/AP/dpa

US-Präsident Donald Trump zeigt sich enttäuscht über die zögerliche Reaktion des ukrainischen Staatschefs Wolodymyr Selenskyj auf einen neuen US-Friedensvorschlag für die Ukraine.

Keystone-SDA

08.12.2025, 02:28

08.12.2025, 06:47

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Donald Trump erklärte, die USA hätten mit Russland und der Ukraine über einen neuen Friedensvorschlag gesprochen.
  • Doch Präsident Selenskyj habe ihn offenbar noch nicht gelesen.
  • Russland zeige sich laut Trump verhandlungsbereit, während Selenskyjs Zustimmung unklar sei.
  • Offene Streitpunkte betreffen weiterhin Territorialfragen und mögliche US‑Sicherheitsgarantien für die Ukraine.
Mehr anzeigen

US-Präsident Donald Trump ist sich nach eigenen Angaben nicht sicher, ob der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mit einem neuen Vorschlag für ein Ende des russischen Angriffskriegs einverstanden ist.

Die USA hätten mit Kremlchef Wladimir Putin gesprochen und mit ukrainischen Vertretern, darunter Selenskyj, sagte Trump am Sonntagabend (Ortszeit) in Washington. «Und ich muss sagen, dass ich ein wenig enttäuscht bin, dass Präsident Selenskyj den Vorschlag noch nicht gelesen hat», schob der US-Präsident hinterher. Das sei der Stand von vor ein paar Stunden gewesen.

Russland würde wohl lieber das ganze Land haben, dennoch glaube er, dass Moskau mit dem Vorschlag einverstanden sei. «Aber ich bin mir nicht sicher, ob Selenskyj damit einverstanden ist», sagte Trump. «Seine Leute lieben ihn (den Vorschlag)», schob er nach.

Im US-Bundesstaat Florida hatten Trumps Sondergesandter Steve Witkoff und der Schwiegersohn des Präsidenten, Jared Kushner, seit Donnerstag mehrere Tage lang mit den Ukrainern gesprochen.

Aufseiten der ukrainischen Delegation führten Ex-Verteidigungsminister Rustem Umjerow und Generalstabschef Andrij Hnatow die Verhandlungen. Vorher hatten Witkoff und Kushner in Moskau fünf Stunden lang mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin gesprochen.

Territorialfragen soll noch ungeklärt sein

Zum Ende der amerikanisch-ukrainischen Verhandlungen in Florida schaltete sich Selenskyj nach eigenen Angaben am Samstag telefonisch dazu. Er nannte den Austausch konzentriert und konstruktiv. Als nächsten Schritt erwarte er Umjerow und Hnatow zum persönlichen Bericht, erklärte er.

Die entscheidenden ungeklärten Punkte scheinen die Territorialfragen und Sicherheitsgarantien der USA für die Ukraine zu sein. Wie sich der vor etwa drei Wochen publik gewordene US-Friedensplan mit ursprünglich 28 Punkten seitdem gewandelt hat, ist öffentlich nicht bekannt. Aus Trumps Aussagen ging auch nicht hervor, ob es seit dem Austausch der US-Vertreter mit Putin am Dienstag noch einmal Kontakt mit Moskau gab.

Selenskyj wird an diesem Montag zu Gesprächen mit den westlichen Partnern um Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) in London erwartet, um über den aktuellen Stand des Friedensplans zu sprechen.

Er hat nichts dazu gelernt: Pelikan muss geschluckte Taube ausspucken

Dieser Pelikan ist ein Wiederholungstäter: Nicht zum ersten Mal schnappt er nach einer Taube. Im Video siehst du, wie der Zoowärter ihn zwingt, den Vogel wieder auszuspucken.

13.09.2024

EU dreht russischen Gashahn zu: Steigen die Preise?

Die EU dreht den Gashahn zu: Bis spätestens Ende 2027 will Brüssel vollkommen unabhängig von russischem Erdgas sein. Damit wollen sich die EU-Staaten langfristig unabhängig von Energieimporten aus Russland und damit weniger erpressbar machen. Zudem wird es Russland erschwert, seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine mit den Milliardengewinnen aus Energielieferungen zu finanzieren.

05.12.2025

Neuer Rückschlag für den Kreml – Putins «Wunderwaffe» scheitert bei Test – wieder einmal

Eine Rakete hebt ab – Sekunden später ein Feuerball. Die angebliche Wunderwaffe «Satan 2» kippt, brennt und stürzt ab. Ein weiterer Test, der Russlands Prestigeprojekt schwer ins Wanken bringt.

01.12.2025

