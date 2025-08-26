Brisante EntscheidungTrump feuert Fed-Gouverneurin – und bricht Tabu
SDA
26.8.2025 - 06:44
US-Präsident Donald Trump hat die Fed-Gouverneurin Lisa Cook entlassen. Offiziell begründet er den Schritt mit möglichen Falschangaben in Hypothekenverträgen – doch Kritiker sehen den Zinskurs der Notenbank als wahren Hintergrund.
,
Keystone-SDA, Agence France-Presse
26.08.2025, 06:44
Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen
Trump entlässt Fed-Gouverneurin Lisa Cook mit sofortiger Wirkung
Begründet wird der Schritt mit angeblichen Falschangaben in Hypothekenverträgen
Beobachter vermuten Zusammenhang mit Trumps Forderungen nach Zinssenkungen
US-Präsident Donald Trump hat in die Personalpolitik der Notenbank Federal Reserve (Fed) eingegriffen. Fed-Gouverneurin Lisa Cook werde mit sofortiger Wirkung aus ihrem Amt im Vorstand entlassen, teilte der Republikaner auf seiner Plattform Truth Social mit.
Als Grund nannte der US-Präsident in seinem Brief an Cook, dass es hinreichende Gründe zu der Annahme gebe, dass sie in einem oder mehreren Hypothekenverträgen falsche Angaben gemacht habe.
Ein Präsident kann per Gesetz Zentralbank-Gouverneure nur entlassen, wenn es hinreichende Gründe gibt. Womöglich wird die Entscheidung Trumps angefochten.
Trump drohte mit Entlassung
Schon vor Tagen hatte sich angedeutet, dass der US-Präsident Cook loswerden will. Auf eine Frage eines Journalisten, ob er sie feuern werde, hatte er gesagt: «Ja, ich werde sie feuern, wenn sie nicht zurücktritt.» Cook war zuletzt in die Schlagzeilen wegen Vorwürfen über Unregelmässigkeiten bei der Aufnahme von Krediten für Immobilien geraten.
Der Chef der staatlichen Häuserfinanzierungsbehörde hatte sich in einem Brief an US-Justizministerin Pam Bondi gewandt und die Vorwürfe darin thematisiert.
Trump will Senkung des Leitzinses
Seit Monaten pocht Trump auf eine Senkung des Leitzinses – vergeblich. Der Notenbank-Rat zögert angesichts von Inflationssorgen auch wegen Trumps Importzöllen. Forderungen Trumps an den Chef der US-Notenbank, Jerome Powell, zurückzutreten, blieben erfolglos. Und seinen Drohungen, ihn notfalls zu feuern, folgten bislang keine Taten.
Ökonomin Cook ist seit Mai 2022 Mitglied des Vorstands. Ihre Amtszeit läuft nach Fed-Angaben eigentlich bis zum 31. Januar 2038. Vor ihrer Berufung war sie unter anderem als Professorin für Wirtschaftswissenschaften und Internationale Beziehungen an der Michigan State Universität tätig.
