So bireweich war das Osterfest im Weissen Haus

Trump: Biden «hat dem Autopen alles gegeben» Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun: Das Osterfest im Weissen Haus stand 2026 angesichts des Iran-Krieges nicht im Zeichen des Friedens. Donald Trump nutzt den Anlass jedoch, um den Kindern die frohe Botschaft über Joe Bidens Autopen zu überbringen. 07.04.2026

Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun: Das Osterfest im Weissen Haus stand nicht im Zeichen des Friedens. Donald Trump nutzt den Anlass, um den Kindern die frohe Botschaft über Joe Bidens Autopen zu überbringen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Ostermontag wird traditionell im Weissen Haus gefeiert.

Statt über Frieden sprach Donald Trump über den Iran-Krieg.

Besonders diejenigen Kinder hatten Spass, die auf Geschichten über Joe Biden und Märchen über Melania Trump stehen.

blue News Reporter Philipp Dahm hat sich das Osterfest genauer angeschaut. Mehr anzeigen

Am gestrigen Ostermontag hat der US-Präsident wie jedes Jahr Kinder im Weissen Haus empfangen. Dabei wurde Donald Trump von einem Jungen nach einem Autogramm gefragt, was der 79-Jährige zum Anlass nahm, die Kinder über Joe Biden und den Autopen aufzuklären, der Unterschriften nachmachen kann.

«Hat irgendjemand einen Autopen?», fragt Trump in die Runde – siehe Video ganz oben. Wenig überraschend gibt es keine Reaktionen. «Wisst Ihr, [Ex-Präsident Joe] Biden hat immer.... Sie sind ihm immer gefolgt mit einem Autopen. Er hat dem Autopen alles gegeben. Weil er unfähig war, zu unterschreiben. Ganz zu schweigen vom Führen des Landes.»

Einer lustiger als der andere! Von links: Melania und Donald Trump mit dem Osterhasen am 6. April auf dem Balkon des Weissen Hauses. KEYSTONE

Es folgt ein Moment des Schweigens. «Habt Ihr alle eine gute Zeit?», fragt Trump. «Wir brauchen ein wenig Musik.» Nun ja, was die Kinder wohl nicht brauchen, sind weitere Geschichten über den früheren Präsidenten. Einem der Kinder scheint von seinen Eltern aber gesagt worden zu sein, wie man in so einem Moment zu reagieren hat.

Wo Melania herkommt

Die Szene wird vom Trump-treuen X-Kanal Rapid Response 47 geteilt. «Donald Trump, Sie sind der beste Präsident», sagt der Knabe, der wohl keinen von Trumps Vorgängern bewusst erlebt hat. Gut, wahrscheinlich hat er auch den 47. Präsidenten nicht besonders bewusst erlebt. Aber egal – die Antwort auf dieses Kompliment lautet so:

«Danke, Schatz, ich stimme dir zu.» Typisch Trump.

Seen at the White House Easter Egg Roll:



"Donald Trump, you're the best President!" 💙💛 pic.twitter.com/JOfYTGa6Tg — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 6, 2026

Fragt sich, wie gross das Verlangen eines Kindes eigentlich ist, die Unterschrift von Donald Trump zu bekommen? Der Präsident hat wohl auch darüber nachgedacht – und erzählt den Kleinen leutselig, sie könnten sein Autogramm für 25'000 Dollar im Internet verscherbeln. Das wirkt: Die Nachfrage steigt.

President Trump takes some time during the annual White House Easter Egg Roll to sit with kids on the South Lawn, sign autographs, and tell jokes.



"I could sign autographs for you guys. And then tonight, you could sell them for $25,000 on eBay."



"Biden would use the autopen. He… pic.twitter.com/Yx1NXKHifH — Fox News (@FoxNews) April 6, 2026

Verkaufen? Kann Trump!

Nun könnte man fast den Eindruck bekommen, dass die Ostersause im Weissen Haus für Kinder gar soooo festlich gewesen ist. Wer das sagt, weiss vielleicht nicht, dass First Lady Melania dem Nachwuchs eine Geschichte schön vorgelesen hat – äh, pardon: eine schöne Geschichte vorgelesen hat.

Melania Trump struggles to read a children’s book to kids at the White House Easter Egg Roll.



Embarrassing. pic.twitter.com/wRVGxryVmx — Art Candee 🍿🥤 (@ArtCandee) April 6, 2026

Sollte es wirklich Kinder geben, die nicht wissen, wer die First Lady ist? Ihr Gatte erklärt: «Sie ist ein Filmstar, der aus Hollywood gekommen ist, um bei mir zu sein.» Mh, gibt es in Slowenien denn auch ein Hollywood???

Trump: Movie Star Melania Among Egg Farmers



“You know who she is? She's a movie star… here with mostly egg farmers,” President Trump jokes at the White House Easter Egg Roll. 🇺🇸 pic.twitter.com/sqSFOyBJ1a — The Will Cain Show (@WillCainShow) April 6, 2026

Auch Melanias Gatte hatte was zum Vorzeigen dabei – allerdings nicht für die Kids: Der Republikaner lief mit einem Bild des Triumphbogens herum, mit dem er die Hauptstadt noch schicker machen will.

Trump is holding a rendering of the arch he wants to build in DC during the White House easter egg roll



[image or embed] — Aaron Rupar (@atrupar.com) 6. April 2026 um 17:50

Auch Trumps Top-Berater Stephen Miller liess sich auf dem Rasen des Weissen Hauses blicken. Der Rasen ist allerdings durch die jüngsten Umbauten grossteils verschwunden, so dass das Grün ausgelegt werden musste.

Krieg auf Erden und Trump ein Wohlgefallen

Dass Miller, der hinter den ICE-Razzien gegen Ausländer steht, das Kind, das er am Wickel hatte, wirklich ausschaffen lassen will, ist übrigens gelogen. Nun ja, also: wahrscheinlich.

Stephen Miller has apprehended a child at the White House Easter Egg Roll and will be turning him over to ICE at the earliest opportunity



[image or embed] — General Boles (@generalboles.bsky.social) 6. April 2026 um 17:09

Und dann war da noch Trumps Auftritt mit dem Osterhasen.

Nein, was hier geschrieben wird, stimmt nicht: Der Osterhase wird Verteidigungsminister Pete Hegseth nicht ablösen.

Donald und Melania Trump zeigen sich also mit dem Osterhasen auf dem Balkon des Weissen Hauses – und der Präsident hält seinen österlichen Vortrag. Gut, es geht weniger um Jesu Auferstehung, sondern um den Krieg im Iran. Aber warum auch nicht? Es war ja auch gerade erst Karfreitag – und der Totensonntag ist ja auch schon am 22. November!

Trump feiert Ostern, Jesus – und den Krieg Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun: Das Osterfest im Weissen Haus stand 2026 angesichts des Iran-Krieges nicht im Zeichen des Friedens. 07.04.2026

Später steht Trump der Presse nochmal Rede und Antwort, während im Hintergrund eine Band einen tatsächlich recht lässigen Sound liefert. Dazu sagt er: «Wenn das iranische Volk keine Bomben hört, ist es verärgert. Sie wollen Bomben hören, weil sie frei sein wollen.»

𝗪𝗔𝗧𝗖𝗛 | 'The Iranian people, when they don't hear bombs, they're upset ... they want to hear bombs'



US President Donald Trump took questions from reporters during the White House Easter Egg Roll today while discussing the US-Israeli war on Iran, saying that US citizens who… pic.twitter.com/EjbBYgipHk — The Cradle (@TheCradleMedia) April 6, 2026

Drücken wir es mal neutral aus: Diese Aussage kann nicht überprüft werden.