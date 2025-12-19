Trump plant jetzt seine eigenen «Hunger Games»

In einem Video verrät US-Präsident Donald Trump, wie er den 250. Geburtstag der Vereinigten Staaten feiern will. Screenshot Instagram

Donald Trump will zum 250. Geburtstag der USA die sogenannten «Patriot Games» abhalten. Die Idee erinnert viele unweigerlich an die «Hunger Games».

Zum 250. Geburtstag der Vereinigten Staaten will Donald Trump ein neues nationales Sportereignis ins Leben rufen. Der ehemalige US-Präsident kündigte am Donnerstag die sogenannten «Patriot Games» an – ein Wettkampf, der Jugendliche aus allen Bundesstaaten gegeneinander antreten lassen soll.

In einem auf Instagram veröffentlichten Video erklärte Trump, dass die beiden besten Highschool-Athleten jedes Bundesstaates in verschiedenen sportlichen Disziplinen gegeneinander antreten werden. «Es wird ein Mädchen und ein Junge aus jedem Bundesstaat sein, und es wird im nächsten Herbst stattfinden», so Trump. «Aber ich verspreche, dass keine Männer in Frauensportarten spielen werden», so Trump weiter im Video.

Online spotteten Demokraten über den geplanten Sportwettbewerb. Viele zogen dabei Parallelen zu «The Hunger Games» (deutsch: «Die Tribute von Panem») – dem dystopischen Bestseller und Blockbuster, in dem Kinder gezwungen sind, in einer Fernseh-Arena gegeneinander ums Überleben zu kämpfen.

Bereits im Juli hatte Trump einen Vorgeschmack auf den geplanten Wettbewerb gegeben. Damals kündigte er an, das Ereignis werde im Fernsehen übertragen und von Gesundheitsminister Robert F. Kennedy moderiert werden.

«Wir sind der einzige grosse Ort ohne einen Triumphbogen»

In dem Video sprach Trump auch über seine Pläne, in der US-Hauptstadt bald mit dem Bau eines neuen Bogenmonuments zu beginnen. «Wir sind der einzige grosse Ort ohne einen Triumphbogen. Einen schönen Triumphbogen, wie in Paris, wo sie einen grossartigen, wunderschönen Bogen haben. Sie nennen ihn Arc de Triomphe, und wir werden sehr bald einen in Washington, DC, haben», so der US-Präsident weiter.

Doch damit sind die Pläne für die Feierlichkeiten zum 250. Geburtstag der USA noch nicht abgeschlossen. Eine weitere Idee von Trump ist ein UFC-Kampf auf dem South Lawn des Weissen Hauses, der an seinem eigenen Geburtstag, dem 14. Juni, stattfinden soll.

Dieser Tag ist in den Vereinigten Staaten zugleich der «Flag Day», der an die Einführung der offiziellen amerikanischen Flagge erinnert. «Am Flag Day werden wir hier im Weissen Haus ein einzigartiges UFC-Event veranstalten», erklärt Trump weiter im Video. «Es werden die grössten Champion-Kämpfer der Welt sein, die alle am selben Abend kämpfen werden. Der grossartige Dana White wird moderieren, und es wird etwas ganz Besonderes werden», so Trump.