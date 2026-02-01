  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Mehr Gold, mehr Höhe, mehr Trump Vom Oval Office zum Triumphbogen: Trump baut sich sein Washington

dpa

1.2.2026 - 07:31

Trump will einen Riesen-Triumphbogen in Washington (Archivbild).
Trump will einen Riesen-Triumphbogen in Washington (Archivbild).
dpa

Erst lässt er einen opulenten Ballsaal bauen. Jetzt will der US-Präsident den grössten Triumphbogen für die «grösste und mächtigste Nation». Wie in Paris, nur eben grösser.

DPA

01.02.2026, 07:31

01.02.2026, 07:36

Präsident Donald Trump hat seine Pläne für einen Triumphbogen in der US-Hauptstadt Washington konkretisiert und ein riesiges Bauwerk in Aussicht gestellt. Dieses solle wie der Triumphbogen in Paris sein, sagte der Republikaner vor Journalisten auf einem Flug nach Florida. Es gebe an vielen Orten Triumphbögen, er wolle, dass in Washington der grösste entstehe. «Wir sind die grösste und mächtigste Nation», sagte er. Ein Komitee solle sich mit dem Projekt befassen. 

Der Triumphbogen reiht sich ein in Architektur-Projekte, mit denen Trump das Gesicht von Washington prägen will. Gerade wird auf dem Gelände des Weissen Hauses ein opulenter Ballsaal gebaut. Dafür liess Trump einen Bereich abreissen, was zu Kritik führte.

Bericht: 76 Meter hoch

Einem Bericht der «Washington Post» zufolge gibt es einen Plan, nach dem der Triumphbogen 76 Meter hoch werden soll. Der Pariser Arc de Triomphe, der 1836 fertiggestellt worden war, misst rund 50 Meter. Dem Zeitungsbericht zufolge sollen Architekturexperten Kritik an der Höhe des geplanten Bogens in Washington geäussert haben, weil er sich nicht in das Bild der umliegenden Bauten einfüge. Zugleich führt die Zeitung aus, dass einige Historiker einen Triumphbogen in der US-Hauptstadt befürworteten. Einen Zeitplan nannte Trump vor den Journalisten nicht. 

Erstmals hatte er im Oktober über die Triumphbogen-Pläne gesprochen. US-Medien betitelten den Bogen als «Arc de Trump».

So könnte der Arc de Trump aussehen.
So könnte der Arc de Trump aussehen.
White House

Vor etwa einer Woche hatte Trump auf seiner Plattform Truth Social drei verschiedene Entwürfe für den Bogen gepostet – darunter einen mit reichlich Goldverzierung. Das ist ein Markenzeichen Trumps. Er hatte schon das Oval Office im Weissen Haus mit Gold neu ausschmücken lassen.

Kritiker werfen Trump Geltungssucht vor

Trump liebt offensichtlich den Gold-Look, was sich auch bei dem grossen Ballsaal auf dem Gelände des Weissen Hauses niederschlagen wird. Kritiker dieses Projekts halten Trump Pomp und Geltungssucht vor. Die Zeitschrift «New York Magazine» hatte vor Monaten kommentiert: «Trump verwandelt das Weisse Haus in Mar-a-Lago.» Trumps Privatanwesen Mar-a-Lago ist für üppiges Design mit Gold-Elementen bekannt.

Meistgelesen

Kaum im Amt, schon Ärger: New-York-Bürgermeister vor erster Krise
Michael Jackson: Neue Tonbänder werfen heikles Licht auf Kinder-Nähe
LKW-Fahrer vom Balkan blockieren Grenzübergänge

Videos aus dem Ressort

Zürich: Flammen aus Dach im Kreis 8 – Feuerwehr im Grosseinsatz

Zürich: Flammen aus Dach im Kreis 8 – Feuerwehr im Grosseinsatz

Flammen schlugen am frühen Samstagabend aus dem Dach eines Mehrfamilienhauses im Zürcher Kreis 8 und lösten einen Grossalarm aus. Die Feuerwehr rückte mit mehreren Fahrzeugen an die Forchstrasse aus, verletzt wurde niemand.﻿

01.02.2026

«Wir haben Gewaltentrennung» – Parmelin äussert sich zur Crans-Montana-Kritik aus Italien

«Wir haben Gewaltentrennung» – Parmelin äussert sich zur Crans-Montana-Kritik aus Italien

Der diplomatische Ton zwischen Rom und Bern wird rauer: Nach der Brandkatastrophe in Crans-Montana zieht Italien seinen Botschafter ab und erhöht den Druck auf die Schweizer Ermittler. Der Bundesrat verweist auf Rechtsstaat und Föderalismus.﻿

31.01.2026

Jungtalent am Snookertisch: Dieses Kleinkind hat schon zwei Weltrekorde

Jungtalent am Snookertisch: Dieses Kleinkind hat schon zwei Weltrekorde

Mit gerade einmal zwei Jahren stellt Jude Owens zwei Guiness-Weltrekorde auf. Mit seinen Trickstössen beim Snooker verzaubert der Junge sein Publikum und ist schon ein Star auf Social Media.

30.01.2026

Zürich: Flammen aus Dach im Kreis 8 – Feuerwehr im Grosseinsatz

Zürich: Flammen aus Dach im Kreis 8 – Feuerwehr im Grosseinsatz

«Wir haben Gewaltentrennung» – Parmelin äussert sich zur Crans-Montana-Kritik aus Italien

«Wir haben Gewaltentrennung» – Parmelin äussert sich zur Crans-Montana-Kritik aus Italien

Jungtalent am Snookertisch: Dieses Kleinkind hat schon zwei Weltrekorde

Jungtalent am Snookertisch: Dieses Kleinkind hat schon zwei Weltrekorde

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Mehr als 2000 Videos und 180’000 Bilder. US-Regierung veröffentlicht drei Millionen Seiten neue Epstein-Akten

Mehr als 2000 Videos und 180’000 BilderUS-Regierung veröffentlicht drei Millionen Seiten neue Epstein-Akten

Verteidigung. Parlamentsaufsicht rügt Aufsicht des Bundes über die RUAG MRO

VerteidigungParlamentsaufsicht rügt Aufsicht des Bundes über die RUAG MRO

«Hab so viel geheult». Darum macht Stefanie Giesinger gerade eine schwere Zeit durch

«Hab so viel geheult»Darum macht Stefanie Giesinger gerade eine schwere Zeit durch