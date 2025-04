Trump plant kilometerlange Militärparade mitten in Washington

Musk rückt von Trump ab: Freihandelszone mit Europa

Elon Musk rückt von Donald Trump ab: Nach den Zollankündigungen des US-Präsidenten spricht sich der Tech-Milliadär für eine Freihandelszone ohne Zölle mit Europa aus. Er hoffe, dass sich die USA und Europa auf eine noch engere Partnerschaft als bisher einigen könnten, sagt Musk bei einem Parteitag der rechten italienischen Regierungspartei Lega am Samstag in Florenz, zu dem er per Video zugeschaltet wurde.

07.04.2025