Trump plaudert Einsatz von Geheimwaffe in Venezuela aus

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Ich darf nicht darüber sprechen» Trump plaudert Einsatz von Geheimwaffe in Venezuela aus

Philipp Fischer

24.1.2026

US-Präsident Donald Trump erklärte, dass eine neue Geheimwaffe beim Angriff auf Caracas am 3. Januar zum Einsatz kam.
US-Präsident Donald Trump erklärte, dass eine neue Geheimwaffe beim Angriff auf Caracas am 3. Januar zum Einsatz kam.
Keystone/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Donald Trump ist einmal mehr über seine Redseligkeit gestolpert. In einem Interview mit der «New York Post» rühmt der US-Präsident eine neue Superwaffe namens «Discombobulator».

Philipp Fischer

24.01.2026, 19:14

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In einem Interview mit der «New York Post» hat US-Präsident Donald Trump über eine neue Geheimwaffe gesprochen.
  • Trump schwärmt von der Effektivität des «Discombobulators».
  • Er soll beim US-Angriff auf Venezuela zum Einsatz gekommen sein.
Mehr anzeigen

Die USA verfügen angeblich über eine neue Geheimwaffe. Gegenüber der «New York Post» preist US-Präsident den Einsatz des «Discombobulators» beim Angriff auf Venezuela am 3. Januar 2026.

Trump erklärte, dass die mysteriöse Waffe «die Ausrüstung des Feindes ausser Gefecht gesetzt» habe, als die US-Helikopter in Caracas eintrafen, um Venezuelas Präsident Maduro und seine Frau Cilia Flores zu verhaften. Durch den Einsatz des Systems konnte Maduro gefasst werden, ohne dass dabei ein einziges amerikanisches Leben zu Schaden gekommen sei, sagte Trump.

So geheim, dass es Trump verrät

Er dürfe über den «Discombobulator» jedoch nicht öffentlich sprechen, erklärte der US-Präsident im Oval Office. «Das würde ich sehr gerne tun», so Trump.

Gesagt – nicht getan: «Ja, die Waffe sei eingesetzt worden», bestätigte er. «Sie haben ihre Raketen nie gestartet. Sie hatten russische und chinesische Raketen, und keine einzige konnte abgefeuert werden», schwärmt der Präsident. «Sie drückten Knöpfe, aber nichts funktionierte», lobte Trump.

Waffensysteme ausser Gefecht gesetzt

Trumps Beschreibung des «Discombobulators» deckt sich mit Augenzeugenberichten am Tag des US-Angriffs auf Venezuela. Ein Mitglied des Leibwächterteams des gestürzten Machthabers Maduro berichtete später: «Plötzlich fielen alle unsere Radarsysteme ohne jede Erklärung aus.»

Kurz danach hätten zahlreiche Drohnen ihre Stellungen überflogen. Anschliessend seien Helikopter mit etwa 20 US-Soldaten an Bord aufgetaucht. Der Mann erklärt weiter: «Irgendwann starteten sie etwas. Ich weiss nicht, wie ich es beschreiben soll.» Es habe sich wie eine intensive Schallwelle angefühlt, so der Zeuge. Sein Kopf habe sich angefühlt, als würde er explodieren.

«Wir alle fingen an, aus der Nase zu bluten. Einige erbrachen Blut. Wir fielen zu Boden und konnten uns nicht mehr bewegen», berichtete der Mann. Nach dem Einsatz der «Schallwaffe», wie er vermutet, hätte er nicht einmal mehr aufstehen können.

Pro Schuss nur 11 Franken. Diese Laserwaffe könnte die Luftabwehr für immer verändern

Pro Schuss nur 11 FrankenDiese Laserwaffe könnte die Luftabwehr für immer verändern

Der 63-jährige Maduro sitzt nach seiner Gefangennahme durch die US-Truppen derzeit in einem Bundesgefängnis in Brooklyn in Untersuchungshaft und wartet auf seinen Prozess wegen Drogenhandel und Terrorismus. Seine ehemalige Vizepräsidentin Delcy Rodriguez fungiert derweil als Interimspräsidentin Venezuelas.

USA greifen Venezuela an – Maduro gefasst und ausgeflogen

USA greifen Venezuela an – Maduro gefasst und ausgeflogen

Neue Eskalationsstufe in Venezuela: Die USA haben in der Nacht zu Samstag nach Angaben von Präsident Donald Trump Venezuela angegriffen und Staatschef Nicolás Maduro und dessen Ehefrau gefasst.

03.01.2026

Mehr zum Thema

Late Night USA. Trumps Grönland-«Deal» und sein Pseudo-Gespräch mit Macron, das tief blicken lässt

Late Night USATrumps Grönland-«Deal» und sein Pseudo-Gespräch mit Macron, das tief blicken lässt

Umstrittenes Gremium. Wer bei Trumps «Friedensrat» dabei ist – und wer nicht

Umstrittenes GremiumWer bei Trumps «Friedensrat» dabei ist – und wer nicht

Medienexperte ordnet ein. «Ein Elvis der Eigen-PR» – warum Trumps Davos-Auftritt ein Lehrstück ist

Medienexperte ordnet ein«Ein Elvis der Eigen-PR» – warum Trumps Davos-Auftritt ein Lehrstück ist

Meistgelesen

«Deshalb hoffe ich, dass Odermatt die Kitzbühel-Abfahrt nicht gewinnt»
Trump plaudert Einsatz von Geheimwaffe in Venezuela aus
ICE-Beamte erschiessen Mann in Minneapolis +++ US-Präsident droht Kanada mit 100-Prozent-Zöllen
«Monstersturm» versetzt Millionen in Alarmbereitschaft
Mit diesen 7 Tipps fährst du auch im Winter sicher