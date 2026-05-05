Trump postet KI-Bild, das zeigt, dass er von UNO keinen blassen Schimmer hat

«You don't have the cards» – sinngemäss: «Du hast keine Trümpfe»: Seit dem inzwischen legendären Besuch von Wolodymyr Selenskyj im Weissen Haus am 28. Februar 2025 wissen wir, dass Donald Trump ein Faible fürs Kartenspielen hat.
Damals hat der US-Präsident – flankiert von Vize JD Vance – mit seiner Metapher seinem ukrainischen Amtskollegen schonungslos bedeutet, dass er nichts zu melden hat. Welches Kartenspiel genau gemeint war, wurde allerdings nie geklärt.
#01: Trump – das ist nicht neutral: Wie man mit Trump umgehen muss, ohne eine reinzukriegen
Im ersten Teil der Reihe «Trump – das ist nicht neutral» gilt es, von den Fehlern von Wolodymyr Selenskyj und Justin Trudeau im Umgang mit dem US-Präsidenten zu lernen. Emmanuel Macron und Keir Starmer machen vor, wie es geht.
06.03.2025
Angesichts der grossen Politik, die in Washington gemacht wird, darf man von Poker ausgehen – es passt zu den hohen Einsätzen, um die in jenem Fall Selenskyj gespielt hat. Zunächst hat der 48-Jährige dabei verloren: Kurz nach seiner US-Visite hat das Pentagon die Weitergabe von Geheimdienst-Informationen an Kiew kurzfristig eingestellt.
Nun bemüht Trump erneut das Bild des Spielers: «Ich habe alle Trümpfe», steht unter dem Bild, das sowohl der Präsident als auch der X-Account des Weissen Hauses am 4. Mai öffentlich machen. Auf dem KI-generierten Foto streckt der 79-Jährige sechs Karten von «Uno All Wild» in die Höhe.
Bei Trump heisst das Spiel allerdings nur «Wild». Komisch, dass dieser Name auf der Innenseite der Karten steht – und nicht aussen. Zudem hat Trump auf dem Bild äusserst schlechte Karten: keine Kartentausch-Karte, keine Aussetze-Karte, keine +2 und keine +4. Mit dem Blatt gewinnt er nur, wenn seine Mitspieler auch so mies aufgestellt sind.
Wer die Karten hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen
Noch viel wichtiger ist: Das Ziel bei UNO ist es, alle Karten loszuwerden. «Ich habe alle Karten» ist also wirklich nichts, womit er angeben sollte. Es ist, als würde man sich über eine rote Karte beim Fussball freuen.
Das ist natürlich auch verspielten Social-Media-Nutzern aufgegangen, die – wie immer auf X – dezent auf diesen Widerspruch aufmerksam machen. «Wenn du alle Karten hast und UNO spielst, verlierst du, du verdammter Trottel», schreibt dieser User.
If you have all the cards and you’re playing Uno, you’re losing you fucking moron.
— Schrödinger's Disgruntled Cat (@01Adam12) May 3, 2026
Und dieser X-User vermutet gar augenzwinkernd, dass ein «Feind im Inneren» das KI-Bild gepostet hat, um Trump dumm aussehen zu lassen: «Helft eurem Vater aus der Patsche», fordert er Don Jr. und Eric auf.
Who did this?? Show us who you are, you coward. You are deliberately making President Trump look bad. Which idiot staffer are you? You are the enemy within and you need to be fired. @PressSec@SusieWiles47 Help your dad out @DonaldJTrumpJr@EricTrump!!