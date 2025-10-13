  1. Privatkunden
Während Ansprache in der Knesset Tumult bei Trump-Rede – Abgeordnete aus Saal geführt

Sven Ziegler

13.10.2025

Abgeordnete stören Trump-Rede

Abgeordnete stören Trump-Rede

Trump ist noch mitten in seinem Satz, als er plötzlich von zwei Demonstranten unterbrochen wird. Dabei handelt es sich offenbar um die Abgeordneten Ayman Odeh und Ofer Cassif, die auch Protestschilder hochhielten.

13.10.2025

Während Donald Trump sprach, kam es zu einem kurzen Eklat: Zwei israelische Abgeordnete unterbrachen den Präsidenten mit einem Protest. Der Vorfall endete schnell – und Trump kommentierte ihn auf seine Art.

Redaktion blue News

13.10.2025, 13:32

13.10.2025, 13:38

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Störaktion bei der Trump-Rede im israelischen Parlament.
  • Mehrere Abgeordnete werden aus dem Saal gebracht.
Mehr anzeigen

Trump ist noch mitten in seinem Satz, als er plötzlich von zwei Demonstranten unterbrochen wird. Dabei handelt es sich offenbar um die Abgeordneten Ayman Odeh und Ofer Cassif, die auch Protestschilder hochhielten. Sie wurden sofort aus dem Saal gebracht. «Das war sehr effizient», honoriert Trump die Aktion.

Die Szene siehst du im Video.

