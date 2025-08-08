  1. Privatkunden
Schon nächste Woche Trump trifft Putin – Experte sieht aber nur einen wahren Gewinner

SDA

8.8.2025 - 07:53

Trump will Putin schon nächste Woche treffen. 
Trump will Putin schon nächste Woche treffen. 
Jorge Silva/Reuters Pool/dpa

US-Präsident Donald Trump will Kremlchef Wladimir Putin schon nächste Woche persönlich treffen – ohne den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Experten warnen, das komme Putin diplomatisch sehr gelegen.

Keystone-SDA

08.08.2025, 07:53

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Donald Trump und Wladimir Putin wollen sich erstmals seit Jahren persönlich zu Gesprächen treffen.
  • Das Treffen findet ohne Vorbedingungen statt, Selenskyj soll erst später einbezogen werden.
  • Politologen sehen darin einen diplomatischen Erfolg für Putin, ohne dass er Zugeständnisse macht.
Mehr anzeigen

US-Präsident Donald Trump und Russlands Staatschef Wladimir Putin wollen sich bereits kommende Woche zu einem persönlichen Gespräch über ein mögliches Ende des Ukraine-Kriegs treffen. Tag und Ort sind noch offen, beide Seiten erklärten jedoch, die Zeit sei reif für einen solchen Gipfel. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj soll nach Angaben aus Washington erst in einer späteren Phase eingebunden werden.

Auf die Frage von Journalisten, ob Putin zunächst Selenskyj treffen müsse, antwortete Trump knapp: «Nein.» Er liess zudem offen, ob er an seinem selbst gesetzten Ultimatum festhält, wonach bis 8. August eine Waffenruhe erreicht werden müsse, um Sanktionen gegen Russlands Handelspartner zu vermeiden. «Wir werden sehen, was er zu sagen hat. Es liegt ganz bei ihm», so Trump.

Dreiertreffen mit Selenskyj. Kann Trump den Ukraine-Krieg durch Gipfel mit Putin beenden?

Dreiertreffen mit SelenskyjKann Trump den Ukraine-Krieg durch Gipfel mit Putin beenden?

Politikwissenschaftler Thomas Jäger sieht in dem geplanten Gipfel ein Geschenk an den Kremlchef. «Putins Taktik – immer wieder auf Zeit zu spielen und Gesprächsbereitschaft zu signalisieren, ohne sie einzulösen – hat wieder einmal zugeschlagen», sagte er bei NTV. Putin erhalte damit «ohne irgendetwas zuzugestehen dieses Treffen geschenkt». Sanktionen und Ultimatum spielten damit vorerst keine Rolle mehr.

Selenskyj pocht auf europäische Mitsprache

Der ukrainische Präsident zeigte sich zurückhaltend. In seiner abendlichen Videobotschaft betonte er, die Entscheidungen über Kriegsende und Sicherheitsgarantien beträfen ganz Europa. «Das ist ein Krieg Russlands nicht nur gegen die Ukraine, sondern in Europa und gegen Europa.» Er kündigte Telefonate mit Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni, dem deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen an.

Unterdessen setzte Russland seine Angriffe fort. Nach Angaben der Nachrichtenagentur RBK Ukraine wurde die Grossstadt Charkiw im Osten des Landes am späten Donnerstagabend mit Drohnen attackiert. Laut Bürgermeister Ihor Terechow kam es zu Explosionen und einem Brand in einem Unternehmen, Verletzte wurden zunächst nicht gemeldet.

