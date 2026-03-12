Notfall bei seiner Rede? Trump (79) reagiert wie ein sehr, sehr alter Mann Als Donald Trump in Hebron im US-Bundesstaat Kentucky Wahlkampf macht, gibt es hinter ihm einen medizinischen Notfall. Wie der 79-jährige US-Präsident darauf antwortet, erstaunt dann doch. 12.03.2026

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bei einer Wahlkampfrede von US-Präsident Donald Trump kollabiert eine Zuschauerin.

Trump unterbricht seine Rede und bittet stattdessen um Musik.

Die Frau wird später wieder aufgerichtet und scheint sich schnell zu erholen. Mehr anzeigen

Donald Trump ist immer für eine Schlagzeile gut. Nun liefert der 79-Jährige bei einer Wahlkampfveranstaltung in Hebron in Kentucky ein neues Bonmot: Während seiner Rede wird gleich in der ersten Reihe hinter ihm eine ältere Dame ohnmächtig. Menschen fächern der am Boden liegenden Luft zu.

Donald Trump wartet.

Donald Trump scheint sich zu langweilen.

Donald Trump sagt spielerisch: «Sollen wir einen Song spielen?»

Ob sie ihn backstage hören, fragt der US-Präsident nach. Ob sie ein Lied einspielen können, das Opern-Legende Luciano Pavarotti eingesungen hat? Es ist einer der Lieblingssongs des US-Präsidenten – die sonderbare Szene siehst du ganz oben im Video.

Es hätte noch schlimmer kommen können

Man stelle sich mal vor, zu diesem Stück müssten Ersthelfer um das Leben der Dame kämpfen. So weit kommt es aber nicht: Als Sanitäter die Frau aufrichten wollen, drehen sich die Menschen weg, um Distanz zu wahren.

Donald Trump dagegen dreht sich zu der Szene hin.

Die Teilnehmerin wird aufgerichtet und kassiert einen Applaus. Es ist also gar nicht viel passiert. Spannend: In einer ähnlichen Lage hat sich der New Yorker diesen Song ebenfalls gewünscht – und bekommen. Auch Mitte Oktober 2024 schwanden gleich zwei Personen in seinem Publikum die Sinne – und so genoss der damalige Präsidentschaftskandidat sein Lied:

Nun ja, es hätte ja auch schlimmer kommen können. Rabenschwarz wäre etwa die Wahl von Frederic Chopins Trauermarsch gewesen, selbstherrlich die Forderung nach «Down with the King» von Run-DMC – und albern würde es, wenn Elton Johns «I'm Still Standing» das Ganze beendete.

Dabei wäre «Help» von den Beatles das Naheliegendste gewesen. Aber die nächste Ohnmacht kommt bestimmt.