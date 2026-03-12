Notfall bei seiner Rede? Trump (79) reagiert wie ein sehr, sehr alter Mann

Donald Trump ist immer für eine Schlagzeile gut. Nun liefert der 79-Jährige bei einer Wahlkampfveranstaltung in Hebron in Kentucky ein neues Bonmot: Während seiner Rede wird gleich in der ersten Reihe hinter ihm eine ältere Dame ohnmächtig. Menschen fächern der am Boden liegenden Luft zu.
Donald Trump wartet.
Donald Trump scheint sich zu langweilen.
Donald Trump sagt spielerisch: «Sollen wir einen Song spielen?»
Ob sie ihn backstage hören, fragt der US-Präsident nach. Ob sie ein Lied einspielen können, das Opern-Legende Luciano Pavarotti eingesungen hat? Es ist einer der Lieblingssongs des US-Präsidenten – die sonderbare Szene siehst du ganz oben im Video.
Es hätte noch schlimmer kommen können
Man stelle sich mal vor, zu diesem Stück müssten Ersthelfer um das Leben der Dame kämpfen. So weit kommt es aber nicht: Als Sanitäter die Frau aufrichten wollen, drehen sich die Menschen weg, um Distanz zu wahren.
Donald Trump dagegen dreht sich zu der Szene hin.
Die Teilnehmerin wird aufgerichtet und kassiert einen Applaus. Es ist also gar nicht viel passiert. Spannend: In einer ähnlichen Lage hat sich der New Yorker diesen Song ebenfalls gewünscht – und bekommen. Auch Mitte Oktober 2024 schwanden gleich zwei Personen in seinem Publikum die Sinne – und so genoss der damalige Präsidentschaftskandidat sein Lied:
Nun ja, es hätte ja auch schlimmer kommen können. Rabenschwarz wäre etwa die Wahl von Frederic Chopins Trauermarsch gewesen, selbstherrlich die Forderung nach «Down with the King» von Run-DMC – und albern würde es, wenn Elton Johns «I'm Still Standing» das Ganze beendete.
Dabei wäre «Help» von den Beatles das Naheliegendste gewesen. Aber die nächste Ohnmacht kommt bestimmt.
Das Geheimnis im Nemisee – Zerstörten Hitlers Soldaten die Luxusschiffe des römischen Kaisers Caligula?
Die Schiffe aus dem Nemisee sind ein Sensationsfund. Sie zeigen Technik, die man den Römern nicht zugetraut hätte – bis hin zu echten Kugellagern. Doch 1944 erreicht der Zweite Weltkrieg den Nemisee. Und plötzlich steht alles auf dem Spiel.