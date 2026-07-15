Donald Trump hat erste Details zu seiner angekündigten Rede an die Nation verraten. Im Mittelpunkt sollen «freie und faire Wahlen» stehen. Laut US-Medien will das Weisse Haus dafür neu freigegebene Geheimdienstunterlagen präsentieren.

Erste Details durchgesickert Trump kündigt «riesige Enthüllung» an – jetzt wird klar, worum es geht

Darum geht’s Donald Trump hat angekündigt, seine Rede an die Nation am Donnerstag den Themen Wahlen und Wahlintegrität zu widmen.

Laut US-Medien sollen neu freigegebene Geheimdienstunterlagen mögliche Schwachstellen der Wahlinfrastruktur und mutmassliche ausländische Einflussversuche thematisieren.

Kritiker werfen Trump vor, damit erneut unbelegte Zweifel an der Präsidentschaftswahl 2020 zu schüren – das Weisse Haus weist Spekulationen über den genauen Inhalt der Rede zurück. Zusammenfassung erstellt mit

Donald Trump hat erste Hinweise auf den Inhalt seiner mit Spannung erwarteten Rede an die Nation gegeben. Bei einem Auftritt im Oval Office erklärte der US-Präsident, dass es dabei um «freie und faire Wahlen» sowie Wahlmaschinen gehen werde. Weitere Details wollte er nicht verraten.

«Es ist wirklich, wirklich eine grosse Sache», sagte Trump. «Ohne freie und faire Wahlen hat man kein Land.» Die Ansprache ist für Donnerstagabend zur besten Sendezeit geplant.

Nach Informationen der US-Medien arbeitet die Regierung seit Wochen daran, bislang geheime Regierungsdokumente freizugeben. Dazu gehören Unterlagen über Wahlsysteme sowie Erkenntnisse aus früheren Untersuchungen zur Präsidentschaftswahl 2020.

Dokumente sollen Zweifel untermauern

Laut der «Washington Post »könnte Trump Erkenntnisse präsentieren, wonach Wahlsysteme technische Schwachstellen aufweisen und ausländische Akteure – insbesondere China und Venezuela – versucht hätten, Einfluss auf die Wahl zu nehmen. Dies, obwohl frühere Untersuchungen keine Hinweise ergaben, dass Stimmen manipuliert oder Wahlergebnisse verändert wurden.

Die «New York Times» berichtet zudem, dass innerhalb der Regierung eine Arbeitsgruppe zahlreiche Unterlagen verschiedener Geheimdienste zusammengetragen habe. Diese sollen nach Angaben von Regierungsvertretern veröffentlicht werden, um Trumps Vorwürfe zu untermauern. Welche Dokumente tatsächlich präsentiert werden, ist jedoch noch unklar.

Weisses Haus hält sich bedeckt

Das Weisse Haus wollte den Inhalt der Rede nicht kommentieren. Sprecherin Karoline Leavitt erklärte lediglich, derzeit würden «anonyme Quellen» über den Inhalt spekulieren. Niemand wisse bislang, was Trump letztlich sagen werde.

Trump hält bis heute an seiner seit Jahren widerlegten Behauptung fest, ihm sei der Wahlsieg 2020 durch Betrug genommen worden. Gerichte, Wahlbehörden sowie frühere Untersuchungen fanden dafür jedoch keine Belege. Gleichzeitig hat seine Regierung in den vergangenen Monaten verschiedene Massnahmen angestossen, um Wahlregeln und Wahlverfahren vor den Kongresswahlen neu zu gestalten.

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Rede kommt zur heiklen Zeit

Die angekündigte Fernsehansprache erfolgt nur wenige Monate vor den US-Zwischenwahlen. Republikaner fürchten angesichts sinkender Umfragewerte um ihre Mehrheit im Kongress.

Zudem fällt die Rede in eine Phase wachsender internationaler Spannungen. Parallel beschäftigen die Eskalation mit dem Iran sowie innenpolitische Debatten über Wahlrecht und Wahlsicherheit die US-Regierung. Trump deutete deshalb bereits an, dass neben den Wahlen noch weitere Themen Teil seiner Ansprache sein werden.