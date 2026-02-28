Trump zum Angriff auf den Iran Donald Trump sagt, bei den US-Operationen gegen Iran könnten amerikanische Soldaten ums Leben kommen. «Wir wollen die Amerikaner schützen», sagt er. 28.02.2026

Der US-Präsident spricht offen über mögliche amerikanische Opfer – und geht noch weiter: Nach dem Militäreinsatz fordert Donald Trump das iranische Volk auf, die eigene Regierung zu übernehmen.

Er kündigt die Zerstörung von Raketenarsenal, Rüstungsindustrie und Marine Irans an.

US-Präsident Donald Trump bereitet die amerikanische Öffentlichkeit auf mögliche Verluste vor. «Das Leben mutiger amerikanischer Helden könnte verloren gehen, und es kann Opfer geben. Das passiert oft im Krieg», sagt er in einer Videobotschaft, die er über soziale Medien verbreitet. Das Statement erschien wenige Stunden nach dem Angriff des Irans auf Israel.

Zugleich verteidigt er das militärische Vorgehen gegen Iran. «Wir tun das nicht für den Moment. Wir tun das für die Zukunft, und es ist eine edle Mission», erklärt Trump. Das iranische Regime wolle töten: «Das iranische Regime sucht den Tod.»

In einem rund achtminütigen Video spricht Trump von einer «massiven und andauernden Operation», um eine «sehr böse, radikale Diktatur» daran zu hindern, Amerika und zentrale nationale Sicherheitsinteressen zu bedrohen.

Trump zum Iran: «Wir haben immer versucht, einen Deal zu machen»

Er kündigt weitreichende militärische Schritte an. Die Vereinigten Staaten würden «ihre Raketen zerstören und ihre Raketenindustrie dem Erdboden gleichmachen», «ihre Marine vernichten» und sicherstellen, dass «die terroristischen Stellvertreter in der Region diese nicht länger destabilisieren können».

Gleichzeitig betont Trump, Washington habe wiederholt versucht, ein Abkommen zur Begrenzung des iranischen Atomprogramms zu erreichen. Man habe «immer wieder versucht, einen Deal zu machen», doch Iran habe «jede Gelegenheit zurückgewiesen, auf seine nuklearen Ambitionen zu verzichten».

Am Ende seiner Ansprache richtet sich Trump direkt an die Menschen im Iran. Er fordert sie auf, nach Abschluss der militärischen Operationen «eure Regierung zu übernehmen».

«Das wird wahrscheinlich eure einzige Chance für Generationen sein», sagt er. «Viele Jahre lang habt ihr Amerika um Hilfe gebeten, aber ihr habt sie nie bekommen. Kein Präsident war bereit, das zu tun, was ich heute Abend zu tun bereit bin. Jetzt habt ihr einen Präsidenten, der euch gibt, was ihr wollt – also sehen wir, wie ihr darauf reagiert.»

Zum Schluss sendet Trump eine klare Botschaft an die Führung in Teheran: «Dieses Regime wird bald lernen, dass niemand die Stärke und Macht der Streitkräfte der Vereinigten Staaten herausfordern sollte.»

