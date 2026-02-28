  1. Privatkunden
Video veröffentlicht «Das ist die einzige Chance» – jetzt spricht Trump zum Iran-Angriff

Sven Ziegler

28.2.2026

Trump zum Angriff auf den Iran

Trump zum Angriff auf den Iran

Donald Trump sagt, bei den US-Operationen gegen Iran könnten amerikanische Soldaten ums Leben kommen. «Wir wollen die Amerikaner schützen», sagt er.

28.02.2026

Der US-Präsident spricht offen über mögliche amerikanische Opfer – und geht noch weiter: Nach dem Militäreinsatz fordert Donald Trump das iranische Volk auf, die eigene Regierung zu übernehmen.

,
,

Sven Ziegler, Christian Thumshirn, Adrian Kammer

28.02.2026, 09:14

28.02.2026, 14:04

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Donald Trump sagt, bei den US-Operationen gegen Iran könnten amerikanische Soldaten ums Leben kommen.
  • Er kündigt die Zerstörung von Raketenarsenal, Rüstungsindustrie und Marine Irans an.
  • Zugleich ruft er die iranische Bevölkerung auf, nach dem Einsatz die eigene Regierung zu stürzen.
Mehr anzeigen

US-Präsident Donald Trump bereitet die amerikanische Öffentlichkeit auf mögliche Verluste vor. «Das Leben mutiger amerikanischer Helden könnte verloren gehen, und es kann Opfer geben. Das passiert oft im Krieg», sagt er in einer Videobotschaft, die er über soziale Medien verbreitet. Das Statement erschien wenige Stunden nach dem Angriff des Irans auf Israel

Zugleich verteidigt er das militärische Vorgehen gegen Iran. «Wir tun das nicht für den Moment. Wir tun das für die Zukunft, und es ist eine edle Mission», erklärt Trump. Das iranische Regime wolle töten: «Das iranische Regime sucht den Tod.»

In einem rund achtminütigen Video spricht Trump von einer «massiven und andauernden Operation», um eine «sehr böse, radikale Diktatur» daran zu hindern, Amerika und zentrale nationale Sicherheitsinteressen zu bedrohen.

Trump zum Iran: «Wir haben immer versucht, einen Deal zu machen»

Er kündigt weitreichende militärische Schritte an. Die Vereinigten Staaten würden «ihre Raketen zerstören und ihre Raketenindustrie dem Erdboden gleichmachen», «ihre Marine vernichten» und sicherstellen, dass «die terroristischen Stellvertreter in der Region diese nicht länger destabilisieren können».

Gleichzeitig betont Trump, Washington habe wiederholt versucht, ein Abkommen zur Begrenzung des iranischen Atomprogramms zu erreichen. Man habe «immer wieder versucht, einen Deal zu machen», doch Iran habe «jede Gelegenheit zurückgewiesen, auf seine nuklearen Ambitionen zu verzichten».

Am Ende seiner Ansprache richtet sich Trump direkt an die Menschen im Iran. Er fordert sie auf, nach Abschluss der militärischen Operationen «eure Regierung zu übernehmen».

«Das wird wahrscheinlich eure einzige Chance für Generationen sein», sagt er. «Viele Jahre lang habt ihr Amerika um Hilfe gebeten, aber ihr habt sie nie bekommen. Kein Präsident war bereit, das zu tun, was ich heute Abend zu tun bereit bin. Jetzt habt ihr einen Präsidenten, der euch gibt, was ihr wollt – also sehen wir, wie ihr darauf reagiert.»

Zum Schluss sendet Trump eine klare Botschaft an die Führung in Teheran: «Dieses Regime wird bald lernen, dass niemand die Stärke und Macht der Streitkräfte der Vereinigten Staaten herausfordern sollte.»

Das gesamte Statement von Donald Trump zum Angriff auf den Iran findest du hier:

«Es wird Tote geben» – jetzt spricht Trump zum Iran-Angriff

«Es wird Tote geben» – jetzt spricht Trump zum Iran-Angriff

Rechnet der US-Präsident mit gefallenen Soldaten? In einer Videobotschaft spricht Donald Trump offen über mögliche amerikanische Opfer – und nennt den Einsatz gegen Iran eine «edle Mission».

28.02.2026

