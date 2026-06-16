  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball-WM
  4. Fussball
  5. Eishockey
  6. Tennis
  7. Motorsport
  8. Weitere
  9. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Fussball-WM
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  13. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Peinliche Panne vor Nationalfeiertag Trumps Prestige-Projekt versinkt im Algenschleim

Sven Ziegler

16.6.2026

Grünalgen verfärben den berühtem Reflecting Pool. 
Grünalgen verfärben den berühtem Reflecting Pool. 
KEYSTONE

US-Präsident Donald Trump wollte den berühmten Reflecting Pool in Washington rechtzeitig zum grossen Unabhängigkeitsjubiläum in neuem Glanz präsentieren. Doch nur wenige Tage nach der millionenteuren Sanierung färben Algen das Wasser erneut grün.

,

Sven Ziegler, Agence France-Presse

16.06.2026, 14:42

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Reflecting Pool vor dem Lincoln Memorial wurde kürzlich für mehr als 13 Millionen Dollar saniert.
  • Trump hatte angekündigt, das Wasserbecken werde künftig blau erstrahlen.
  • Wenige Tage später verfärbten Algen das Wasser bereits wieder grün.
Mehr anzeigen

Eigentlich sollte der berühmte Reflecting Pool in Washington zum Aushängeschild von Donald Trumps Jubiläumsfeierlichkeiten werden. Der US-Präsident plant rund um den amerikanischen Unabhängigkeitstag am 4. Juli eine grosse Inszenierung in der Hauptstadt – inklusive Kampfjets, Feuerwerk und patriotischer Musik.

Doch ausgerechnet eines der bekanntesten Wahrzeichen der Stadt sorgt nun für unerwünschte Schlagzeilen.

Wie die «New York Times» berichtet, hat sich das Wasser des Reflecting Pool zwischen dem Lincoln Memorial und dem Washington Monument nur wenige Tage nach einer umfassenden Sanierung erneut grün verfärbt. Ursache ist ein starkes Algenwachstum nach heissen und feuchten Sommertagen in Washington.

Parkmitarbeiter waten durch das Wasser

Fotos zeigen Mitarbeitende des National Park Service, die durch das Wasser waten und versuchen, die Algenmasse abzuschöpfen.

Das zuständige Innenministerium sieht darin allerdings kein grösseres Problem. Im Rahmen der Sanierung sei eine neue Wasseraufbereitungsanlage installiert worden, welche die Algen in Kürze beseitigen werde, erklärte eine Sprecherin.

Für manche Besucher ist die Verfärbung dennoch enttäuschend. Eine Touristin sagte der «New York Times», sie könne kaum eine Spiegelung erkennen. «Das Wasser könnte sauberer sein.»

Aus 1,8 wurden mehr als 13 Millionen Dollar

Besonders heikel ist die Situation wegen der Kosten. Anfang Juni erhielt der Pool eine neue blaue, wasserdichte Beschichtung. Trump hatte angekündigt, das Wasser werde künftig blau «wie die amerikanische Flagge» aussehen.

Der Reflecting Pool ist weltberühmt. 
Der Reflecting Pool ist weltberühmt. 
KEYSTONE

Ursprünglich sollten die Arbeiten laut dem Präsidenten rund 1,8 Millionen Dollar kosten. Inzwischen berichten US-Medien jedoch von Gesamtkosten von mehr als 13 Millionen Dollar – umgerechnet rund 10,4 Millionen Franken.

Der Reflecting Pool zählt zu den bekanntesten Orten der USA. Das mehr als 600 Meter lange Wasserbecken wurde 1923 fertiggestellt und war Schauplatz zahlreicher historischer Ereignisse.

Besonders bekannt wurde der Ort am 28. August 1963, als Martin Luther King Jr. dort vor rund 250'000 Menschen seine legendäre «I Have a Dream»-Rede hielt.

Symbolischer Dämpfer für Trump

Für Trump kommt die grüne Verfärbung zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Der Präsident will den 250. Geburtstag der Vereinigten Staaten mit einem grossen patriotischen Spektakel feiern.

Statt eines strahlend blauen Wasserbeckens sorgen nun jedoch Algen für die Aufmerksamkeit – und für Bilder, die wohl nicht ganz dem entsprechen, was sich das Weisse Haus vorgestellt hatte.

Mehr Internationales

Lösung für Ukraine-Krieg. G7 will Druck auf Russland erhöhen

Lösung für Ukraine-KriegG7 will Druck auf Russland erhöhen

Genf oder Évian?. Trump-Sender blamiert sich – plötzlich liegt Frankreich in der Schweiz

Genf oder Évian?Trump-Sender blamiert sich – plötzlich liegt Frankreich in der Schweiz

Laut Bericht. Iran und USA treffen sich offenbar für Deal auf dem Bürgenstock

Laut BerichtIran und USA treffen sich offenbar für Deal auf dem Bürgenstock

Meistgelesen

FBI verhindert Anschlag auf Trump mit Sprengstoff-Drohnen und Scharfschützen
Trump-Sender blamiert sich – plötzlich liegt Frankreich in der Schweiz
Jetzt kommt das Rentenalter 70 auf den Tisch
Zu Fuss von Katar in den Iran: Trump blamiert sich erneut mit Geografie-Unkenntnis
Schlagerstar Beatrice Egli hat einen neuen Job