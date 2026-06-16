Grünalgen verfärben den berühtem Reflecting Pool. KEYSTONE

US-Präsident Donald Trump wollte den berühmten Reflecting Pool in Washington rechtzeitig zum grossen Unabhängigkeitsjubiläum in neuem Glanz präsentieren. Doch nur wenige Tage nach der millionenteuren Sanierung färben Algen das Wasser erneut grün.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Reflecting Pool vor dem Lincoln Memorial wurde kürzlich für mehr als 13 Millionen Dollar saniert.

Trump hatte angekündigt, das Wasserbecken werde künftig blau erstrahlen.

Wenige Tage später verfärbten Algen das Wasser bereits wieder grün. Mehr anzeigen

Eigentlich sollte der berühmte Reflecting Pool in Washington zum Aushängeschild von Donald Trumps Jubiläumsfeierlichkeiten werden. Der US-Präsident plant rund um den amerikanischen Unabhängigkeitstag am 4. Juli eine grosse Inszenierung in der Hauptstadt – inklusive Kampfjets, Feuerwerk und patriotischer Musik.

Doch ausgerechnet eines der bekanntesten Wahrzeichen der Stadt sorgt nun für unerwünschte Schlagzeilen.

Wie die «New York Times» berichtet, hat sich das Wasser des Reflecting Pool zwischen dem Lincoln Memorial und dem Washington Monument nur wenige Tage nach einer umfassenden Sanierung erneut grün verfärbt. Ursache ist ein starkes Algenwachstum nach heissen und feuchten Sommertagen in Washington.

Parkmitarbeiter waten durch das Wasser

Fotos zeigen Mitarbeitende des National Park Service, die durch das Wasser waten und versuchen, die Algenmasse abzuschöpfen.

Das zuständige Innenministerium sieht darin allerdings kein grösseres Problem. Im Rahmen der Sanierung sei eine neue Wasseraufbereitungsanlage installiert worden, welche die Algen in Kürze beseitigen werde, erklärte eine Sprecherin.

Für manche Besucher ist die Verfärbung dennoch enttäuschend. Eine Touristin sagte der «New York Times», sie könne kaum eine Spiegelung erkennen. «Das Wasser könnte sauberer sein.»

Aus 1,8 wurden mehr als 13 Millionen Dollar

Besonders heikel ist die Situation wegen der Kosten. Anfang Juni erhielt der Pool eine neue blaue, wasserdichte Beschichtung. Trump hatte angekündigt, das Wasser werde künftig blau «wie die amerikanische Flagge» aussehen.

Der Reflecting Pool ist weltberühmt. KEYSTONE

Ursprünglich sollten die Arbeiten laut dem Präsidenten rund 1,8 Millionen Dollar kosten. Inzwischen berichten US-Medien jedoch von Gesamtkosten von mehr als 13 Millionen Dollar – umgerechnet rund 10,4 Millionen Franken.

Der Reflecting Pool zählt zu den bekanntesten Orten der USA. Das mehr als 600 Meter lange Wasserbecken wurde 1923 fertiggestellt und war Schauplatz zahlreicher historischer Ereignisse.

Besonders bekannt wurde der Ort am 28. August 1963, als Martin Luther King Jr. dort vor rund 250'000 Menschen seine legendäre «I Have a Dream»-Rede hielt.

Symbolischer Dämpfer für Trump

Für Trump kommt die grüne Verfärbung zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Der Präsident will den 250. Geburtstag der Vereinigten Staaten mit einem grossen patriotischen Spektakel feiern.

Statt eines strahlend blauen Wasserbeckens sorgen nun jedoch Algen für die Aufmerksamkeit – und für Bilder, die wohl nicht ganz dem entsprechen, was sich das Weisse Haus vorgestellt hatte.