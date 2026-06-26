Während nach der Veröffentlichung der Epstein-Akten in den USA kein Mensch verhaftet worden ist, gab es wegen Algen im Lincoln Memorial Reflecting Pool sechs Festnahmen. Nun wird wegen eines mutmasslichen Bagatelldelikts auch noch nach einer jungen Frau gefahndet.

Ein Bild aus den Epstein-Akten: Donald Trump und Jeffrey Epstein auf einer Party.

Verkehrte Welt Trump-Regierung verhaftet sechs Personen wegen des Reflecting Pools – und null wegen der Epstein-Akten

Darum geht’s Sechs Verhaftungen in Sachen Lincoln Memorial Reflecting Pool: Nun wird wegen einer Bagatelle nach einer jungen Frau gefahndet.

Auf Social Media wird rege über die Verhältnismässigkeit diskutiert – oder dazu aufgerufen, die Delinquentin zu denunzieren.

Im Fall Epstein hat ein Richter nun angeordnet, dass eine Journalistin Einblick in unzensierte Akten nehmen darf.

Nein, hier wird wirklich nicht mit gleichen Ellen gemessen. In Sachen Lincoln Memorial Reflecting Pool hat es bereits sechs Festnahmen gegeben. Nach der Veröffentlichung der Epstein-Akten dagegen null.

Die Causa Reflecting Pool ist mittlerweile zu einer Staatsaffäre ausufert, die sich gewaschen hat: Das Bauwerk wurde teuer saniert, die Beschichtung ist nun dunkler, was das Algen-Problem nicht behebt, das das Monument seit 1922 plagt. Trump wittert Sabotage. Inzwischen wird auch nach Menschen gefahndet.

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Ganz offiziell sucht die zuständige United States Park Police nach einer jungen Frau, die eine Überwachungskamera am 19. Juni ins Visier nimmt. Sie hält über längere Zeit den Arm ins Wasser und es sieht tatsächlich so aus, als habe sie ein Stück der Beschichtung herausgeschnitten.

Online-Hatz mit KI-Bildern

Der Fahndungsaufruf treibt auf Social Media merkwürdige Blüten: Dieser X-User, der anscheinend vom rechten Lager ist, hat aus dem Behörden-Video ein KI-Video gemacht, das den Vorgang aus der Nähe darstellen soll. «Die Park Police jagt die ‹Reflecting-Pool-Tunkerin›», schreibt er dabei.

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Obwohl das Bild aus der Nähe von einer KI gemacht ist, postet diese X-Userin: «Irgendjemand kennt sie.» Der User des Original-Posts antwortet: «Guter Punkt.» Man solle prüfen, ob man am 19. Juni Bilder an dem Monument gemacht habe, und möge sie der Park Police schicken.

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Nun ist die mutmassliche Beschädigung öffentlichen Eigentums kein Kavaliersdelikt, doch am linken Lager lässt die Pool-Fahndung die Social-Media-User schwer schlucken.

«Wollt ihr mir etwa erzählen ...»

Gewohnt grob geht es dabei auf X zu: «Wollt ihr mir etwa erzählen, dass diese fünf Parkmitarbeiter, die den Pool reinigen, einfach nur dagesessen haben, während eine Jugendliche die superstabile Auskleidung des Pools ‹beschädigt› und durch Berühren ruiniert?» Das sei ja schlimmer als in Nordkorea, schimpft der User weiter.

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Ins selbe Horn stösst dieser zynische X-User: «Danke, dass ihr euch so ins Zeug gelegt habt, um die Verantwortlichen für diesen eindeutig abscheulichen Terrorakt gegen unsere grossartige Nation und ihren glorreichen Anführer, Präsident Trump, zu finden. Viel Glück für die U.S. Park Police, unsere erste Verteidigungslinie gegen die Pro-Algen-Armee!»

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«Wie wär’s, wenn ihr mal nach den A*********** sucht, die mit 10-Tonnen-Fahrzeugen über eine noch nicht ausgehärtete Beschichtung gefahren sind?», ätzt ein anderer X-User. «Ihr seid die grössten Trottel des Planeten.» Der Hintergrund: Am 7. Mai ist Trump in seiner gepanzerten Limousine «The Beast» medienwirksam durch den Reflecting Pool gefahren.

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Vor allem stören sich die Kritiker*innen aber an der Verhältnismässigkeit: Wieso werden Leute verhaftet, wenn sie das Wasser auch nur berühren, wenn diejenigen, die am Sturm aufs Kapitol beteiligt waren, begnadigt werden?

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Eine Fahndung wegen einer mutmasslichen Bagatelle, aber bei Pädophilie drückt man beide Augen zu?

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Womit wir beim Fall Epstein wären, der notabene nach der Veröffentlichung der Akten in den USA nicht zu einer einzigen Verhaftung geführt hat. Für alle, die es mit der Transparenz halten, gibt es dennoch eine gute Neuigkeit.

Richter ordnet Einsicht in unzensierte Akten an

Denn: Ein Richter in Washington DC hat das Justizministerium angewiesen, unzensierte Teile der Epstein-Akten an Katie Phang auszugeben. Die Anwältin und Journalistin hatte geklagt: Sie will mindestens acht E-Mail-Verkehre einsehen, in denen es um ein «Folter-Video» und um Sex mit jungen Frauen geht, berichtet «The Hill».

Epstein mit zwei jungen Frauen, die unkenntlich gemacht wurden, auf einem undatierten Foto. US-Justizministerium

Weiter interessiert sich die 50-jährige Yale-Absolventin für die Aussagen einer Frau, die sagt, sie sei als Minderjährige von Trump missbraucht worden. Das FBI hatte sie für glaubhaft befunden und viermal vernommen. Das Justizministerium muss dem Urteil von Bezirksrichter Emmet Sullivan nun bis zum 2. Juli Folge leisten oder begründen, warum es das nicht kann.

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«Die Regierung dachte, sie könnte ihr eigenes Gesetz ignorieren und die Anordnung eines Richters einfach in den Wind schlagen – und das alles, um die ganz Mächtigen und die ganz Reichen zu schützen», kommentiert Phangs Anwalt das Urteil beim US-Sender CBS News. «Das hat nicht geklappt, und jetzt wird die Öffentlichkeit endlich Klarheit über Jeffrey Epstein und sein Netzwerk bekommen.»