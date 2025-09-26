Trump unterzeichnet das Dekret am Mittwochabend. KEYSTONE

US-Präsident Donald Trump hat in der Hauptstadt Washington die Todesstrafe per Anordnung zurückgebracht. Seine Justizministerin Pam Bondi geht noch weiter – sie fordert die Wiedereinführung für das ganze Land.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Donald Trump hat die Todesstrafe in Washington, D.C., per präsidialer Anordnung wieder eingeführt.

Justizministerin Pam Bondi will die Todesstrafe landesweit durchsetzen.

Eine Umsetzung auf Bundesebene wäre nur mit einer Verfassungsänderung möglich. Mehr anzeigen

Die Debatte um die Todesstrafe in den USA erhält neuen Zündstoff. Präsident Donald Trump hat am Donnerstag (Ortszeit) eine präsidiale Anordnung unterzeichnet, mit der die Todesstrafe in der amerikanischen Hauptstadt Washington, D.C., wieder eingeführt wird. «Wenn man jemanden tötet oder einen Polizisten, einen Strafverfolgungsbeamten tötet, gibt es die Todesstrafe», sagte Trump vor Reportern im Oval Office.

Damit kehrt die Hauptstadt zu einer Strafpraxis zurück, die dort seit Jahren abgeschafft war. In Washington gelten grundsätzlich die Gesetze des District of Columbia – und diese sahen bislang keine Hinrichtungen vor. Möglich wäre eine Anwendung der neuen Regeln deshalb nur bei Bundesvergehen, etwa bei Delikten, die in mehreren Bundesstaaten begangen wurden.

Für zusätzliche Brisanz sorgte Justizministerin Pam Bondi, die bei der Verkündung an Trumps Seite stand. Sie erklärte, das Ziel sei nicht nur Washington, sondern die ganze USA: «Wir wollen die Todesstrafe nicht nur in Washington, D.C., einführen, sondern wieder im ganzen Land.»

Umsetzung dürfte schwierig werden

Wie eine solche nationale Pflicht umgesetzt werden soll, liess Bondi offen. Juristinnen und Juristen verweisen darauf, dass die Zuständigkeit traditionell bei den einzelnen Bundesstaaten liegt. Zwar erlaubt das Bundesrecht in bestimmten Fällen die Todesstrafe, eine verbindliche Vorschrift für alle Staaten würde jedoch eine Verfassungsänderung erfordern.

Eine einheitliche Regelung gab es zuletzt Mitte des 19. Jahrhunderts. Danach begannen die Bundesstaaten, selbst über die Todesstrafe zu entscheiden. Heute praktizieren 27 Staaten die Todesstrafe, 23 Staaten sowie der District of Columbia haben sie abgeschafft.

Trump signs an EO directing Bondi and Pirro to reinstate the death penalty in Washington DC pic.twitter.com/FHikxoEo4z — Aaron Rupar (@atrupar) September 25, 2025

Um die Todesstrafe landesweit verpflichtend einzuführen, müsste der Kongress eine Verfassungsänderung mit Zwei-Drittel-Mehrheit beschliessen – oder 34 Bundesstaaten müssten eine Änderung beantragen, die anschliessend von drei Vierteln der Staaten ratifiziert würde. Angesichts der politischen Mehrheitsverhältnisse gilt das als kaum realistisch. Selbst innerhalb der Republikaner stösst eine Einschränkung der Bundesstaatenrechte auf Skepsis.

Bondi kündigte zudem an, dass Häftlinge, die vom früheren Präsidenten Joe Biden aus der Todeszelle verlegt wurden, in Hochsicherheitsgefängnisse gebracht werden. «Wir verlegen sie in Supermax-Anstalten, wo sie für den Rest ihres Lebens so behandelt werden, als sässen sie in der Todeszelle», sagte sie. Damit unterstreicht die Regierung ihren verschärften Kurs gegenüber Schwerstkriminellen.

Trumps Vorstoss dürfte vor allem Symbolcharakter haben – und Teil seiner Strategie sein, die Themen innere Sicherheit und Härte gegenüber Kriminellen ins Zentrum zu rücken. In den USA wird regelmässig über die Todesstrafe gestritten: Gegner verweisen auf moralische und rechtsstaatliche Bedenken sowie auf Justizirrtümer, Befürworter auf die abschreckende Wirkung.