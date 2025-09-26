  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

US-Präsident unterzeichnet Dekret Trump-Regierung will Todesstrafe im ganzen Land wieder einführen

Sven Ziegler

26.9.2025

Trump unterzeichnet das Dekret am Mittwochabend. 
Trump unterzeichnet das Dekret am Mittwochabend. 
KEYSTONE

US-Präsident Donald Trump hat in der Hauptstadt Washington die Todesstrafe per Anordnung zurückgebracht. Seine Justizministerin Pam Bondi geht noch weiter – sie fordert die Wiedereinführung für das ganze Land.

,

DPA, Sven Ziegler

26.09.2025, 10:20

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Donald Trump hat die Todesstrafe in Washington, D.C., per präsidialer Anordnung wieder eingeführt.
  • Justizministerin Pam Bondi will die Todesstrafe landesweit durchsetzen.
  • Eine Umsetzung auf Bundesebene wäre nur mit einer Verfassungsänderung möglich.
Mehr anzeigen

Die Debatte um die Todesstrafe in den USA erhält neuen Zündstoff. Präsident Donald Trump hat am Donnerstag (Ortszeit) eine präsidiale Anordnung unterzeichnet, mit der die Todesstrafe in der amerikanischen Hauptstadt Washington, D.C., wieder eingeführt wird. «Wenn man jemanden tötet oder einen Polizisten, einen Strafverfolgungsbeamten tötet, gibt es die Todesstrafe», sagte Trump vor Reportern im Oval Office.

Damit kehrt die Hauptstadt zu einer Strafpraxis zurück, die dort seit Jahren abgeschafft war. In Washington gelten grundsätzlich die Gesetze des District of Columbia – und diese sahen bislang keine Hinrichtungen vor. Möglich wäre eine Anwendung der neuen Regeln deshalb nur bei Bundesvergehen, etwa bei Delikten, die in mehreren Bundesstaaten begangen wurden.

3 Punkte. Alles egal? Trump bricht Regeln mittlerweile ganz öffentlich

3 PunkteAlles egal? Trump bricht Regeln mittlerweile ganz öffentlich

Für zusätzliche Brisanz sorgte Justizministerin Pam Bondi, die bei der Verkündung an Trumps Seite stand. Sie erklärte, das Ziel sei nicht nur Washington, sondern die ganze USA: «Wir wollen die Todesstrafe nicht nur in Washington, D.C., einführen, sondern wieder im ganzen Land.»

Umsetzung dürfte schwierig werden

Wie eine solche nationale Pflicht umgesetzt werden soll, liess Bondi offen. Juristinnen und Juristen verweisen darauf, dass die Zuständigkeit traditionell bei den einzelnen Bundesstaaten liegt. Zwar erlaubt das Bundesrecht in bestimmten Fällen die Todesstrafe, eine verbindliche Vorschrift für alle Staaten würde jedoch eine Verfassungsänderung erfordern.

Eine einheitliche Regelung gab es zuletzt Mitte des 19. Jahrhunderts. Danach begannen die Bundesstaaten, selbst über die Todesstrafe zu entscheiden. Heute praktizieren 27 Staaten die Todesstrafe, 23 Staaten sowie der District of Columbia haben sie abgeschafft.

Um die Todesstrafe landesweit verpflichtend einzuführen, müsste der Kongress eine Verfassungsänderung mit Zwei-Drittel-Mehrheit beschliessen – oder 34 Bundesstaaten müssten eine Änderung beantragen, die anschliessend von drei Vierteln der Staaten ratifiziert würde. Angesichts der politischen Mehrheitsverhältnisse gilt das als kaum realistisch. Selbst innerhalb der Republikaner stösst eine Einschränkung der Bundesstaatenrechte auf Skepsis.

Bondi kündigte zudem an, dass Häftlinge, die vom früheren Präsidenten Joe Biden aus der Todeszelle verlegt wurden, in Hochsicherheitsgefängnisse gebracht werden. «Wir verlegen sie in Supermax-Anstalten, wo sie für den Rest ihres Lebens so behandelt werden, als sässen sie in der Todeszelle», sagte sie. Damit unterstreicht die Regierung ihren verschärften Kurs gegenüber Schwerstkriminellen.

Trumps Vorstoss dürfte vor allem Symbolcharakter haben – und Teil seiner Strategie sein, die Themen innere Sicherheit und Härte gegenüber Kriminellen ins Zentrum zu rücken. In den USA wird regelmässig über die Todesstrafe gestritten: Gegner verweisen auf moralische und rechtsstaatliche Bedenken sowie auf Justizirrtümer, Befürworter auf die abschreckende Wirkung.

Nach Druck von Trump – US-Justiz klagt Ex-FBI-Chef Comey an

Nach Druck von Trump – US-Justiz klagt Ex-FBI-Chef Comey an

Die Anklage gegen Comey gilt als eine Eskalation der Vergeltungskampagne von Präsident Donald Trump gegen seine politischen Gegner. Es ist das erste Mal, dass seine Regierung eine Anklageerhebung durch eine Grand Jury gegen einen von ihnen erreicht

26.09.2025

Mehr internationale News

Politik. Microsoft sperrt KI und Cloud-Dienste für Israels Militär

PolitikMicrosoft sperrt KI und Cloud-Dienste für Israels Militär

Maschinen flogen ohne Funk. Nato-Jets fangen russische Kampfflugzeuge über Europa ab

Maschinen flogen ohne FunkNato-Jets fangen russische Kampfflugzeuge über Europa ab

Unruhe in Nordeuropa. Drohnen jetzt auch über Schweden gesichtet

Unruhe in NordeuropaDrohnen jetzt auch über Schweden gesichtet

Meistgelesen

Alles egal? Trump bricht Regeln mittlerweile ganz öffentlich
Trump stellt Erdogan vor laufenden Kameras bloss
Sandra Studer spricht Klartext über offene Beziehungen
Nato-Jets fangen russische Kampfflugzeuge über Europa ab
Trump verhängt Pharma-Zölle von 100 Prozent