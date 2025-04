Trump-Regierung zitiert Bundesangestellte zurück ins Büro – Chaos bricht aus

Die Rückkehrpflicht ist Teil einer grossen Umstrukturierung der Bundesverwaltung, die von Elon Musk geleitet wird. sda

Donald Trump hat für Bundesangestellte die Büropflicht wieder eingeführt. Das Problem dabei: Es hat zu wenig Platz und zu viele Mitarbeitende. Das führt zu chaotischen Zuständen in den Büros.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Rückkehr von US-Bundesangestellten ins Büro, angeordnet durch die Trump-Regierung, ist chaotisch und schlecht organisiert.

Mitarbeitende berichten von unzureichenden Bedingungen, wie fehlende Arbeitsplätze und zusätzliche Arbeiten wie Reinigungen.

Kritikerinnen und Kritiker vermuten politische Motive hinter diesen Massnahmen. Mehr anzeigen

Bundesangestellte in den USA müssen wieder zurück ins Büro. Dabei läuft wenig so, wie es eigentlich laufen müsste: Beispielsweise hatten einige Angestellte plötzlich zusätzliche Aufgaben wie Toilettenputzen oder Müll-Entsorgung. Andere kamen ins Büro, mussten jedoch feststellen, dass es keinen Platz mehr für sie hatte – und gingen wieder nach Hause.

In einem Büro der Federal Aviation Administration (FAA) wurde Blei im Wasser entdeckt, was gesundheitsschädlich ist. Zudem führten Sparmassnahmen dazu, dass das Toilettenpapier in einigen Gebäuden knapp wurde. Das berichtet die «New York Times».

Hintergrund dieser Massnahmen ist die Politik von Donald Trump, der nach seiner Amtseinführung eine schrittweise Rückkehr ins Büro einleitete, um die Effizienz zu steigern und Kündigungen zu provozieren.

Trump erklärte, dass er glaubt, viele würden nicht zur Arbeit erscheinen, was die Regierung kleiner und effizienter machen würde. Kritiker vermuten jedoch politische Motive hinter der Entscheidung, die Arbeitsbedingungen absichtlich unattraktiv zu gestalten.

Chaotische Zustände in den Büros

Betroffen sind rund eine Million Mitarbeitende – von insgesamt 2,3 Millionen Bundesangestellten. Gegenüber der «New York Times» berichten Angestellte, dass die Rückkehr ins Büro schlecht organisiert und sehr chaotisch war.

Beispielsweise Mitarbeitende der Food and Drug Administration (FDA). Sie erzählen, dass es in ihren Büros ausserhalb von Washington kaum Parkplätze und lange Schlangen vor dem Sicherheitsbereich gab. Kurz darauf fehlte es an Toilettenpapier und Papierhandtücher.

Später hatte die Kantine nicht genügend Essen vorrätig, und auch beim Büromaterial fehlte es an allem. Eine Wissenschaftlerin der FDA erzählt der Zeitung, dass sie eigentlich Remote arbeiten würde. Im Büro muss sie nun ihren Arbeitsplatz teilen, obwohl sie an sensiblen und vertraulichen Projekten arbeitet.

Arbeiten auf dem Fussboden

Mitarbeitende des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) wurden vor überfüllten Parkplätzen auf der internen Website gewarnt. Wer das Gelände wieder verlassen wollte, brauchte dafür um die 90 Minuten.

Ein Mitarbeiter der Steuerbehörde IRS erzählte der Zeitung, dass er am ersten Tag teilweise auf dem Boden arbeiten musste, weil keine Arbeitsplätze frei waren.

Eine Ärztin des Departments of Veterans Affairs berichtete, dass ihre Rückkehr ins Büro nach zwei Jahren Remote-Arbeit hauptsächlich daraus bestand, Sitzpläne zu organisieren, Bürozeiten festzulegen und Ausrüstung für sich und ihre Kollegen zu finden. Aufgaben, die nicht zu ihrem eigentlichen Job gehören und viel Zeit verschwendeten.

Remote-Stellen wurden gestrichen

Die Biden-Regierung wollte ursprünglich, dass die Mitarbeiter jede Woche zur Hälfte im Büro arbeiten. Doch die Trump-Regierung verlangte, dass alle zivilen Angestellten vollständig ins Büro zurückkehren – auch diejenigen, die für Remote-Stellen eingestellt wurden.

Forest-Service-Mitarbeitende wurden aufgefordert, in beliebige Bundesgebäude innerhalb von 80 Kilometern ihres Wohnorts zu gehen, unabhängig davon, ob es von ihrer zuständigen Behörde, dem Landwirtschaftsministerium, angemietet wurde.

Aufgrund von Sparmassnahmen und eingefrorenen Budgets mussten einige Forest Service Mitarbeitende in einigen Gebäuden sogar Reinigungsarbeiten übernehmen. Beispielsweise Toilettenputze.

«Department of Government Efficiency»

Das Energieministerium verlangt, dass einige Mitarbeitende bis zum 5. Mai in Büros in Washington zurückkehren – auch wenn sie tausende Kilometer entfernt wohnen.

Die Rückkehrpflicht ist Teil einer grossen Umstrukturierung der Bundesverwaltung, die von Elon Musk geleitet wird. Dazu gehören Massenentlassungen, Wiedereinstellungen, gerichtlich angeordnete Rückführungen und eingefrorene Ausgaben.

Bundesangestellte kritisieren die ineffizienten Massnahmen der Trump-Regierung trotz des Namens «Department of Government Efficiency». Die Rückkehrpflicht ins Büro wurde eingeführt, während gleichzeitig Mitarbeiter entlassen, zur Pensionierung gedrängt und später wieder eingestellt wurden.