Experte erklärt, weshalb Trump am Ende immer als Sieger dasteht

Notfall bei seiner Rede? Trump (79) reagiert wie ein sehr, sehr alter Mann Als Donald Trump in Hebron im US-Bundesstaat Kentucky Wahlkampf macht, gibt es hinter ihm einen medizinischen Notfall. Wie der 79-jährige US-Präsident darauf antwortet, erstaunt dann doch. 12.03.2026

Donald Trump kommuniziert anders als klassische Politiker. Der französische Kriminologe Alain Bauer hat die Rhetorik des amtierenden US-Präsidenten analysiert – und erklärt, nach welchen Regeln sein Kommunikationsstil funktioniert.

Gregoire Galley Gregoire Galley

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der französische Kriminologe Alain Bauer hat in einem Buch die Kommunikationsstrategie von Donald Trump untersucht.

Seiner Analyse zufolge nutzt der amtierende US-Präsident bewusst eine einfache und aggressive Sprache, um verschiedene Zielgruppen anzusprechen.

Prägend für Trumps Stil seien fünf Grundregeln, die er von seinem Mentor Roy Cohn übernommen habe. Mehr anzeigen

Der amtierende US-Präsident Donald Trump polarisiert mit seinem Kommunikationsstil seit Jahren. In seinem Buch «Trump – Die Macht der Worte» untersucht der französische Kriminologe Alain Bauer, wie Trump Sprache gezielt nutzt, um politische Wirkung zu erzielen.

Im Gespräch mit blue News erklärt der emeritierte Professor des Conservatoire national des Arts et Métiers in Paris, welche Mechanismen hinter dieser Rhetorik stehen.

Bauer sagt, die Idee für sein Buch sei entstanden, weil er sich über die vielen psychologischen Ferndiagnosen in Medien und Talkshows gewundert habe.

Er habe deshalb versucht, Trump nicht aus der Distanz zu beurteilen, sondern wissenschaftlich zu analysieren. Grundlage seiner Untersuchung seien konkrete Aussagen und Texte gewesen – angefangen bei einer ganzseitigen Zeitungsanzeige, die Trump bereits 1987 veröffentlichte.

Dabei stellte Bauer fest, dass Trump früher teilweise deutlich komplexer formulierte. In den 1980er- und 1990er-Jahren sei sein Wortschatz oft anspruchsvoller gewesen als heute.

Doch Bauer sieht darin keinen echten Wandel. «Das ist keine Transformation», sagt er. «Trump verwendet vielmehr eine doppelte Sprache – angepasst an unterschiedliche Zielgruppen.»

Je nach Publikum ändere er Ton, Wortwahl und Ausdrucksweise. «Es gibt mehrere Trump in Donald Trump», sagt Bauer. «Sie existieren gleichzeitig.»

Der Einfluss eines Mentors

Einen entscheidenden Einfluss auf Trumps Kommunikationsstil habe laut Bauer der Anwalt Roy Cohn gehabt. Er vertrat zunächst Trumps Vater und wurde später zu einem wichtigen Mentor für Donald Trump.

Donald Trump News Nach seinem Sieg am 5. November 2024 ist Donald Trump erneut als US-Präsident für vier Jahre im Weissen Haus. blue News begleitet die zweite Amtszeit von Trump eng mit: Mit dem Blick aus der Schweiz und Berichten direkt aus den USA. Allison Robbert/AFP Pool via AP/dpa

Cohn habe Trump auf die politische Bühne vorbereitet und ihm Kommunikationsprinzipien vermittelt, die er zuvor während seiner Arbeit für den US-Senator Joseph McCarthy gelernt habe.

Bauer beschreibt fünf Grundregeln dieser Strategie. Die wichtigste sei, sich nie zu entschuldigen. Zudem muss Trump immer behaupten, gewonnen zu haben – egal was passiert. Die dritte eiserne Regel: Trump muss den medialen Raum jederzeit möglichst vollständig besetzen und viel Raum einnehmen. Zudem sei es für den US-Präsidenten essenziell, sich auf ein starkes Netzwerk zu stützen. Als fünfte Regel definiert Bauer, dass Trump ständig angreift und sich nie zurückzieht. Verbaler Schlagabtausch sei essenziell für Trumps Strategie.

Reality-TV als politisches Werkzeug

Trump habe laut Bauer ausserdem die Logik der Reality-Shows in die Politik übertragen. «Er hat die Reality-TV-Kultur in die politische Kommunikation importiert», sagt der Experte im Gespräch. Seine Erfahrungen aus der Fernsehsendung «The Apprentice» hätten ihm geholfen, Aufmerksamkeit gezielt zu steuern.

Der Stil des Präsidenten sei bewusst einfach und provokativ. «Die Sprache ist populär, provozierend, manchmal abschweifend und oft beleidigend», sagt Bauer. Sie erinnere häufig an Gespräche unter Freunden in einer Bar. Genau dadurch erreiche Trump bestimmte Teile der Bevölkerung. «Donald Trump ist ein Populist, der zum Volk spricht», sagt Bauer.

Trump spreche gezielt jene Wählerschichten an, die sich zwischen dem konservativen Süden der USA und den ehemaligen Industrieregionen im Mittleren Westen verorten.

Kritik an historischen Vergleichen

Einige Kommentatoren vergleichen Trumps Rhetorik mit jener autoritärer Politiker aus der Geschichte. Bauer hält solche Vergleiche jedoch für wenig hilfreich.

Seiner Ansicht nach lenken sie vom eigentlichen Punkt ab: Entscheidend sei zu verstehen, warum Trumps Kommunikationsstrategie für viele Menschen attraktiv wirkt.