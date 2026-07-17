Der US-Präsident äussert sich selten zur besten Sendezeit in einer Rede an sein Land. Jetzt nutzt Trump die Gelegenheit, um erneut Zweifel an fairen Wahlen in den USA zu streuen.

US-Präsident Donald Trump betritt den East Room im Weissen Haus, um seine Rede an die Nation zu halten. (16. Juli 2026)

Rede an die Nation So lügt Trump, um Zweifel an fairen Wahlen in den USA zu streuen

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen US-Präsident Donald Trump nutzte am Donnerstag eine Ansprache zur Hauptsendezeit, um längst widerlegte Behauptungen, dass es in den USA keine fairen Wahlen gebe, wieder aufzugreifen.

Trump unterstellte unter anderem pauschale ausländische Einmischung.

Er sprach über eine angebliche Beeinflussung der Präsidentschaftswahlen 2020 durch China.

Er erhob auch schwere Vorwürfe gegen den «Deep State» in den US-Geheimdiensten.

Trump nutzte die Rede, um den Kongress unter Druck zu setzen, den von den Republikanern geforderten sogenannten Save America Act zu verabschieden.

Der Gesetzentwurf sieht unter anderm vor, dass Wähler*innen bei der Registrierung ihre US-Staatsbürgerschaft nachweisen müssen. Zusammenfassung erstellt mit

Wenige Monate vor den Zwischenwahlen zum US-Kongress hat Präsident Donald Trump erneut Misstrauen an fairen und freien Wahlen im eigenen Land geweckt – unter anderem mit Vorwürfen einer versuchten chinesischen Einflussnahme ab 2020. Jeder Amerikaner habe das Recht zu wissen, dass seine Stimme bei Wahlen in einem System korrekt gezählt werde, sagte Trump in einer seltenen Rede an die Nation zur Hauptsendezeit. Man brauche ein System, in dem Betrug und Einmischung praktisch unmöglich seien. «Leider bleibt das System, das wir heute haben, katastrophal hinter diesem Standard zurück.»

Ein Überblick über längst widerlegte Falschbehauptungen, die von Trump immer wieder aufgestellt werden – und neue Aussagen, die er während seiner 30-minütigen Rede machte:

Wahlmanipulation? Keine konkreten Belege

Trump nutzte die Rede zwar, um den Eindruck zu erwecken, US-Wahlen könnten «manipuliert und gestohlen» werden. Konkrete Belege dafür, dass bei der Präsidentschaftswahl 2020 Stimmen verändert oder das Ergebnis manipuliert worden seien, legte er jedoch nicht vor und behauptete dies auch nicht ausdrücklich.

Lüge vom «Wahlbetrug»

Auch Jahre nach dem Sieg des Demokraten Joe Biden bei der Präsidentenwahl 2020 sitzt Trumps Ärger über seine damalige Niederlage weiter tief – er erkennt sie bis heute nicht an. Stattdessen behauptet der 80-Jährige unverdrossen, er sei damals durch Betrug um den Wahlsieg gebracht worden. Dabei ist das längst und vielfach widerlegt. Immer wieder legt Trump insbesondere einen angeblichen grossen Betrug durch Briefwahlen und Wahlautomaten nahe. Man dürfe nie wieder bei einer «gestohlenen Wahl» zusehen, sagte Trump nun in seiner Rede.

Wiederholte Untersuchungen und Nachzählungen haben die Behauptungen des Präsidenten und seiner Verbündeten widerlegt, bei der Präsidentschaftswahl 2020 oder anderen Wahlen habe es in grossem Umfang Wahlbetrug oder eine Manipulation von Stimmen gegeben – sei es durch ausländische Mächte oder durch Verantwortliche auf Bundesebene oder bundesstaatlicher Ebene.

Stimmabgabe durch Personen ohne US-Staatsbürgerschaft?

Sowohl Trump als auch das Ministerium für Inlandsicherheit (DHS) erklärten am Donnerstag, sie hätten in vier Teilstaaten eine grosse Zahl von Personen ohne US-Staatsbürgerschaft entdeckt, die als Wähler registriert seien. Belege für diese Angaben oder Informationen über die zugrunde liegenden Ermittlungen legten sie jedoch nicht vor.

Unbelegte Behauptungen, wonach Nicht-US-Bürger an Wahlen teilgenommen hätten, gehören seit Langem zu Trumps zentralen Botschaften. Sie dienen ihm zudem als Begründung für den «Save America Act», eine Gesetzesvorlage, die Demokraten als Versuch kritisieren, die politischen Rahmenbedingungen zugunsten der Republikaner zu verändern.

Am Donnerstag verschärfte Trump seine Vorwürfe und erklärte, das DHS habe «rund 278'000 Nicht-US-Bürger identifiziert, die für Bundeswahlen registriert sind». Grundlage dieser Aussage scheint ein am Donnerstag vom Weissen Haus veröffentlichtes DHS-Dokument zu sein. Darin heisst es, in Kalifornien, New Jersey, Nevada und Pennsylvania seien mehr als 250'000 Nicht-US-Bürger als Wähler registriert.

China soll Wahlen manipuliert haben

Trump warf China einen grossangelegten Versuch der Einflussnahme auf US-Wahlen vor. Peking habe ab 2020 den «vermutlich grössten Diebstahl von Wahldaten in der Geschichte» verübt, sagte Trump. Zudem habe China Journalisten für kritische Berichterstattung über sich bezahlt, behauptete der US-Präsident. Als angebliche Belege nannte Trump Daten von Geheimdiensten, die heute veröffentlicht werden sollen.

Trump äusserte sich nicht dazu, China oder seinen nach eigener Darstellung «Freund», den chinesischen Präsidenten Xi Jinping, zur Rechenschaft zu ziehen. Xi plant im September einen Besuch im Weissen Haus.

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Und immer wieder: Kritik an Kalifornien

Der Präsident kritisierte – wie bereits zuvor – die Wahlgesetze im demokratisch regierten Kalifornien. Dort wird in grossem Umfang per Briefwahl abgestimmt, zudem bleibt für die Auszählung der Stimmen mehr Zeit.

Die Wahlen hätten am 2. Juni stattgefunden, die Auszählung der Stimmen sei am 10. Juli beendet worden, sagte Trump: «Ich frage mich, warum sie so lange dafür brauchten», monierte der Präsident. Es sei schlimmer als in einem «Entwicklungsland».

Trumps Vorwürfe des Wahlbetrugs in Kalifornien werden jedoch nicht durch die Fakten gestützt. So gibt es beispielsweise keine Belege für einen flächendeckenden Wahlbetrug im bevölkerungsreichsten Teilstaat. Ausserdem schaffte es trotz des kalifornischen Wahlsystems, bei dem unabhängig von der Parteizugehörigkeit die beiden stimmenstärksten Kandidaten in die Stichwahl im November einziehen, ein republikanischer Kandidat in die Endrunde der Gouverneurswahl.

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Angriffe auf Medien

Trump warf den Sendern ABC und NBC vor, seine Rede an diesem Abend nicht ausgestrahlt zu haben, «weil sie wissen, wie korrupt unser System ist, und sie es nicht offenlegen wollen». Die Sender «und andere Medienvertreter sind Teil eines Komplotts; sie wollen diesen Betrug aus welchem Grund auch immer fortsetzen», behauptete der Präsident. Er forderte erneut den Entzug der staatlich vergebenen Sendelizenzen der TV-Sender.

ABC, NBC und CNN übertrugen Trumps Rede live auf ihren Streaming-Plattformen.

Die Sender hatten sich auch in der Vergangenheit dagegen entschieden, Ansprachen der früheren Präsidenten Barack Obama und Joe Biden zur Hauptsendezeit zu übertragen.

Venezuela soll Wahlen manipulieren

Trump stellte erneut übertrieben dar, was aus neu freigegebenen Dokumenten über Venezuelas Fähigkeit zur Manipulation von Wahlergebnissen hervorgeht. Die vom Weissen Haus veröffentlichten Unterlagen enthielten eine CIA-Analyse, wonach venezolanische Behörden zwar über «gewisse Möglichkeiten zur Manipulation elektronischer Wahlsysteme» verfügten, um Wahlergebnisse im eigenen Land zu beeinflussen. Die Analyse kam jedoch zugleich zu dem Schluss, dass die venezolanische Regierung nicht in der Lage sei, Wahlen ausserhalb des Landes zu manipulieren.