«Trump sagt: Danke, Wladimir Putin!»

Die Lage in LA: Ausgangssperre und Trump-Newsom-Duell Lage in LA immer angespannter: Angesichts tagelanger Demonstrationen gegen die Migrationspolitik von US-Präsident Donald Trump in Los Angeles hat die Stadt eine nächtliche Ausgangssperre im Zentrum verhängt. Die Regelung gilt zunächst für die Nacht auf Mittwoch, könnte jedoch über mehrere Tage aufrechterhalten werden. Derweil verschärft sich der Ton zwischen Trump und Kaliforniens Gouverneur, Gavin Newsom. 11.06.2025

Im russischen Staatsfernsehen frohlockt Moderator Wladimir Solowjow ob der Proteste in Los Angeles. An denen sind auch Gruppen beteiligt, die voll auf Kreml-Linie liegen: Mischt Wladimir Putin dabei mit, um aufzuwiegeln?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der russischen Sendung «Abend mit Wladimir Solowjow» erfreut sich der Namensgeber an der Lage in Los Angeles.

Der US-Veteran und pro-ukrainische YouTuber Paul Lewandowski zeigt auf, dass sich die Gruppen World Socialist Web Site und Party for Socialism and Liberation an den Protesten beteiligen.

Die links erscheinenden Organisationen vertreten mitunter exakt die Linie des Kreml und fahren einen klar pro-russischen Kurs.

Russland will Chaos in den USA fördern, was Trump nützt, um von einem haarigen Umstand abzulenken, glaubt Lewandowski: Trump liegt bei Abschiebungen bisher 1 Prozent hinter Vorgänger Biden. Mehr anzeigen

«Ja, tatsächlich: Dieses Land ist heiss. Sehr heiss. 2000 Mitglieder der Nationalgarde sind nach Kalifornien geschickt worden», sagt der russische Namensgeber der TV-Show «Abend mit Wladimir Solowjow» in die Kamera, bevor Bilder bewaffnete Sicherheitskräfte im Einsatz in Los Angeles zeigen.

«Das sind die leisen, friedlichen Strassen amerikanischer Städte», fährt der 61-Jährige beim staatlichen Sender «Rossija 1» voller Sarkasmus fort. «Wundervolles, glückliches Kalifornien. Es ist normal, nicht wahr? Ich warte übrigens noch auf die Proteste in Europa wegen der Verletzung der Rechte dieser friedlichen Demonstranten [in den USA].»

Solowjow fasst zusammen: «Ich schaue zu und erfreue mich daran.»

Der russische TV-Propagandist Wladimir Solowjow hat Freude am Chaos in Kalifornien. YouTube/Russian Media Monitor

Politologe Andrej Sidorow von der Universität Moskau hat es kommen sehen: «Ich wollte sagen: Es hat also begonnen?» «Oh!», ruft Solowjow aus und reibt sich grinsend die Hände. «Ja», lächelt Sidorow. «Wie es gesagt worden ist: Unter diesem Präsidenten muss etwas in den USA passieren.»

Knallt es bald noch mehr in den USA? Die Aussicht bringt Solowjow wohl nicht um seinen Schlaf. YouTube/Russian Media Monitor

«Was ist mit Berlin und Paris?»

Das ist starker Tobak, doch andererseits ist «Rossija 1» nicht gerade für Zurückhaltung bekannt: Nach Donald Trumps Wahlsieg im November zeigte der Sender luftige Bilder von First Lady Melania. Wladimir Solowjow und seine Show-Runde sind zudem stets für Provokationen zu haben.

Solowjow sagt in der gleichen Sendung: «Warum nur Jekaterinoslaw [einnehmen]?», fragt er Sidorow mit Blick auf den russischen Namen der ukrainischen Stadt Dnipro. «Du denkst zu klein: Was ist mit Berlin und Paris?» «Wie sollen wir die ernähren?», fragt der Professor zurück. «Wer hat gesagt, dass wir sie ernähren sollen?», kontert der Moderator.

Es bleibt festzuhalten, dass Moskaus inoffizielles Sprachrohr Freude am Chaos in den USA hat. Womöglich beteiligt sich der Kreml aber auch an den Ausschreitungen in Kalifornien, glaubt zumindest der frühere US-Soldat Paul Lewandowski, Macher des YouTube-Kanals Combat Veteran Reacts.

Voll auf Kreml-Linie

Lewandowski fällt auf, dass die World Socialist Web Site (WSWS) aus Los Angeles berichten, dass Bundesbeamte mit Tränengas und Gummischrot gegen Bürger vorgehen. Auch der eigene «Reporter» sei davon betroffen gewesen, «obwohl er nichts anderes tat, als den faschistischen Amoklauf zu dokumentieren».

Das Problem: WSWS sei Teil des Internationalen Komitees der Vierten Internationale und Moskau hörig, so der Amerikaner. Das erkenne man etwa daran, dass die WSWS den Euromaidan in Kiew 2014 einen Staatsstreich nennt, den die USA und Deutschland mithilfe rechtsextremer Ukrainer angezettelt hätten.

Euromaidan am 30. April 2014 in Kiew: Für die WSWS kein Akt der Selbstbestimmung, sondern ein Komplott von Uncle Sam, den Deutschen und ukrainischen Nazis. KEYSTONE

WSWS habe damals zudem deutschen Medien wie «Spiegel» oder «Zeit» vorgeworfen, «antirussische Propaganda» zu betreiben und Wladimir Putin als «neuen Hitler und Aggressor» darzustellen. «Das klingt ganz nach dem Narrativ von jemand anderem», frotzelt Lewandowski mit Blick auf offizielle Lesart des Kreml, die WSWS mitunter wortgleich übernähme.

Butscha-Massaker als «Vorwand» für die Nato

Russlands Präsident befinde sich auf einem tapferen Kreuzzug gegen den Westen – und auch Syriens gefallener Diktator Bashar al-Assad wird als Freund von WSWS geadelt. Was der wohl gemacht hätte, wenn Bürger wie in Los Angeles gegen die nationale Migrationspolitik protestiert hätten?

Doch könnte es nicht sein, dass es den Machern bloss um die soziale Idee geht? Lewandowski widerspricht mit Verweis auf die WSWS: Dort werden die international anerkannten russischen Massaker im ukrainischen Butscha bloss ein «Vorwand» gewesen sein, um den «Nato-Krieg gegen Russland» eskalieren zu lassen.

Nur ein «Vorwand»: Exhumierung bei einem Massengrab nahe Butscha am 13. Juni 2022. KEYSTONE

Der Krieg in der Ukraine sei nur eine «verzweifelte und reaktionäre Antwort» auf das Ende der Sowjetunion: Er werde von den «imperialen Mächten» immer weiter in die Länge gezogen. Schuld sind also die USA und der Westen, plappert WSWS die Denkweise des russischen Präsidenten nach. Mitunter sei sogar die Terminologie gleich, weiss Lewandowski.

Lob für Nordkorea: «Warum zieht Ihr nicht dorthin?»

Dem Veteranen und proukrainischen YouTuber fällt weiter auf, dass die Party for Socialism and Liberation (PSL) zu Demonstrationen aufruft. Was die fordert, dürfte Putin Freude machen: Die USA sollen den Wehretat um 90 Prozent kürzen und alle ausländischen Stützpunkte schliessen.

TOMORROW! SUNDAY 2PM: NATIONAL GUARD GO AWAY! ICE OUT OF LA! pic.twitter.com/RRYrqCY4G7 — Party for Socialism and Liberation (@pslnational) June 8, 2025

Sie unterstützen ausserdem Nordkoreas Volkspartei, weil Pjöngjang «eine der weniger Alternativen zum globalen kapitalistischen System» seien. Wie Kim Jong-un wohl reagieren würde, wenn er sein Verteidigungsbudget auf zehn Prozent reduzieren müsste?

«Leute, wenn Ihr es so liebt, wäre sie glücklich, euch zu empfangen: Warum zieht Ihr nicht dorthin?», schüttelt Lewandoswki den Kopf. «Sie haben sogar Nordkoreas Menschenrechtsakte gegen Kritik der Vereinten Nationen verteidigt.» Die Krim-Invasion des Kreml ist für die PSL kein Problem: Moskau sei nur den Bitten ethnischer Russen um Schutz gefolgt.

Auch Trump setzt auf Eskalation

Russland will Instabilität in den USA fördern, glaubt Lewandoswki. Trump sei aber gleichzeitig ein Verbündeter von Putin, der ihn bisher erfolgreich vor jenen Stimmen in der US-Politik schützte, die eine härtere Gangart Washingtons gegenüber Moskau forderten.

Proteste L.A. Mexikanische Flaggen waren bei den Protesten sehr präsent. Bild: Keystone Ein Demonstrant schwenkt eine mexikanische Fahne, während ein Waymo-Taxi in der Nähe des Metropolitan Detention Center in der Innenstadt von Los Angeles brennt. Bild: Keystone Am Rande der zunächst friedlichen Proteste kam es zu Zusammenstössen mit der Polizei. Bild: Jae C. Hong/AP/dpa Mehrere Autos wurden in Brand gesteckt. Bild: Jae C. Hong/AP/dpa Die Polizei vertrieb Demonstranten von einer Autobahn, die durch die Innenstadt führt. Bild: Eric Thayer/AP/dpa Hunderte Soldaten der Nationalgarde sind in Los Angeles im Einsatz. Bild: Jae Hong/AP/dpa Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom hält das Vorgehen der Trump-Regierung für rechtswidrig. Bild: Noah Berger/AP/dpa Soldaten der Nationalgarde marschierten vor einem Bundesgefängnis in Los Angeles auf. Bild: Jae Hong/AP/dpa Die Polizei feuerte mit Gummischrot und Tränengas, um die Demonstranten aufzuhalten. Bild: Keystone Auch leichtere Geschosse kamen zum Einsatz: Hier marschieren Polizeibeamte durch Seifenblasen. Bild: Keystone Polizisten gehen in Deckung, als Aktivisten Steine und Feuerwerkskörper auf ihre Fahrzeuge werfen. Bild: Keystone Vom Tränengas lässt sich dieser Aktivist nicht abhalten, die US-Flagge zu schwenken. Bild: Keystone Ganz so standhaft sind nicht alle: Aktivisten fliehen vor dem Tränengas. Bild: Keystone Ein Demonstrant wäscht sich das Gesicht mit Milch, nachdem die Polizei Tränengas und Blendgranaten vor dem Bundesgebäude in Santa Ana eingesetzt hat. Bild: Keystone

Doch auch das Weisse Haus setze auf Eskalation: «Warum hat die Trump-Administration die Nationalgarde nach Kalifornien geschickt, obwohl Kalifornien gesagt hat: Wir haben die Sache unter Kontrolle?» Eine Massnahme, auf die wiederum Organisationen wie WSWS und PSL ihrerseits ihre Gewalt hochschrauben, so Lewandowski.

Trump solle bei den Protesten gegen ICE stark erscheinen, weil die Regierung bei den Abschiebungen versage: Mitte Mai lag sie bei dieser Sache sogar 1 Prozent hinter Joe Bidens Werten in Vergleichszeitraum 2024. Trumps Vorgänger habe 2023 ganze 2,4 Millionen Menschen aus dem Land bringen lassen – ein Rekordwert, der nicht leicht zu übertreffen ist.

Lewandoskis Fazit: «Trump sagt: Danke, Wladimir Putin! Dafür, dass du dieses Pulverfass geschaffen hast, in das ich Bundesbeamte schicken kann. Es wird den Eindruck erwecken, dass ich etwas tue. Alle werden abgelenkt sein. Niemand wird sehen, dass ich auf ziemlich demütigende Weise bei der einen Sache versage, für die ich gewählt worden bin. Alle gewinnen – bis auf die amerikanischen Bürger.»