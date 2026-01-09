Der wegen Sexualstraftaten verurteilte US-Rapper Sean «Diddy» Combs hat Donald Trump um Begnadigung gebeten. Wie der US-Präsident in einem Interview mit der «New York Times» erklärte, habe er nicht vor, der Bitte nachzukommen.
Combs, der im Laufe seiner Karriere unter anderem die Pseudonyme «Puff Daddy», «P. Diddy» und «Diddy» nutzte, war im Oktober in Zusammenhang mit Prostitution zu einer Gefängnisstrafe von vier Jahren und zwei Monaten sowie einer Geldstrafe verurteilt worden.
Die Staatsanwaltschaft hatte dem Musiker vorgeworfen, über Jahre hinweg Frauen missbraucht, bedroht und genötigt zu haben, seine sexuellen Wünsche zu erfüllen. Im September 2024 war er in New York festgenommen worden. Seitdem sitzt er in Haft.
Darum will Trump den Rapper angeblich nicht begnadigen
Nach Angaben seiner Anwältin hatte Combs bereits vor der Strafmassverkündung Kontakt mit Trump über eine mögliche Begnadigung gesprochen. Der Präsident seinerseits hatte in einem früheren Interview angedeutet, den Musiker nicht begnadigen zu wollen. Als Begründung führte er an, dass Combs ihm einst «sehr feindselig gesinnt» war.
Sean «Diddy» Combs zählte in den Neunzigerjahren zu den erfolgreichsten Hip-Hop-Musikern der Welt. Insgesamt gewann der heute 56-Jährige drei Grammys. Zu seinen grössten Hits aus sechs Studioalben gehören unter anderem «I’ll Be Missing You» und «Can’t Nobody Hold Me Down».
Sean «Diddy» Combs zu über vier Jahren Haft verurteilt
Der US-Rapmusiker Sean Combs wurde im Dezember 2025 wegen Sexualstraftaten zu einer Haftstrafe von mehr als vier Jahren verurteilt.