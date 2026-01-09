Der verurteilte Rapper Sean Combs hoffte auf eine Begnadigung durch den US-Präsidenten. Bild: dpa

US-Rapper Sean Combs soll wegen Sexualstraftaten mehr als vier Jahre im Gefängnis verbringen. Nun bat er US-Präsident Donald Trump um Begnadigung – offenbar vergeblich.

dpa / Redaktion blue News dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der verurteilte US-Rapper Sean «Diddy» Combs hat Donald Trump um Begnadigung gebeten.

Trump will der Bitte des Musikers angeblich nicht nachkommen sein.

Combs war im Oktober im Zusammenhang mit Prostitution zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden.

Schon vor der Strafmassverkündung soll der Musiker Trump wegen einer möglichen Begnadigung kontaktiert haben. Mehr anzeigen

Der wegen Sexualstraftaten verurteilte US-Rapper Sean «Diddy» Combs hat Donald Trump um Begnadigung gebeten. Wie der US-Präsident in einem Interview mit der «New York Times» erklärte, habe er nicht vor, der Bitte nachzukommen.

Combs, der im Laufe seiner Karriere unter anderem die Pseudonyme «Puff Daddy», «P. Diddy» und «Diddy» nutzte, war im Oktober in Zusammenhang mit Prostitution zu einer Gefängnisstrafe von vier Jahren und zwei Monaten sowie einer Geldstrafe verurteilt worden.

Die Staatsanwaltschaft hatte dem Musiker vorgeworfen, über Jahre hinweg Frauen missbraucht, bedroht und genötigt zu haben, seine sexuellen Wünsche zu erfüllen. Im September 2024 war er in New York festgenommen worden. Seitdem sitzt er in Haft.

Darum will Trump den Rapper angeblich nicht begnadigen

Nach Angaben seiner Anwältin hatte Combs bereits vor der Strafmassverkündung Kontakt mit Trump über eine mögliche Begnadigung gesprochen. Der Präsident seinerseits hatte in einem früheren Interview angedeutet, den Musiker nicht begnadigen zu wollen. Als Begründung führte er an, dass Combs ihm einst «sehr feindselig gesinnt» war.

Sean «Diddy» Combs zählte in den Neunzigerjahren zu den erfolgreichsten Hip-Hop-Musikern der Welt. Insgesamt gewann der heute 56-Jährige drei Grammys. Zu seinen grössten Hits aus sechs Studioalben gehören unter anderem «I’ll Be Missing You» und «Can’t Nobody Hold Me Down».