Verurteilter US-Rapper Sean «Diddy» Combs soll Trump um Begnadigung gebeten haben

dpa / Redaktion blue News

9.1.2026 - 21:35

Der verurteilte Rapper Sean Combs hoffte auf eine Begnadigung durch den US-Präsidenten. 
Der verurteilte Rapper Sean Combs hoffte auf eine Begnadigung durch den US-Präsidenten. 
Bild: dpa

US-Rapper Sean Combs soll wegen Sexualstraftaten mehr als vier Jahre im Gefängnis verbringen. Nun bat er US-Präsident Donald Trump um Begnadigung – offenbar vergeblich.

dpa / Redaktion blue News

09.01.2026, 21:35

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der verurteilte US-Rapper Sean «Diddy» Combs hat Donald Trump um Begnadigung gebeten.
  • Trump will der Bitte des Musikers angeblich nicht nachkommen sein.
  • Combs war im Oktober im Zusammenhang mit Prostitution zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden.
  • Schon vor der Strafmassverkündung soll der Musiker Trump wegen einer möglichen Begnadigung kontaktiert haben.
Mehr anzeigen

Der wegen Sexualstraftaten verurteilte US-Rapper Sean «Diddy» Combs hat Donald Trump um Begnadigung gebeten. Wie der US-Präsident in einem Interview mit der «New York Times» erklärte, habe er nicht vor, der Bitte nachzukommen.

Combs, der im Laufe seiner Karriere unter anderem die Pseudonyme «Puff Daddy», «P. Diddy» und «Diddy» nutzte, war im Oktober in Zusammenhang mit Prostitution zu einer Gefängnisstrafe von vier Jahren und zwei Monaten sowie einer Geldstrafe verurteilt worden.

«Die Popkultur liebt Märtyrer – und Männer». So reagiert die Welt auf das Urteil von Sean «Diddy» Combs

«Die Popkultur liebt Märtyrer – und Männer»So reagiert die Welt auf das Urteil von Sean «Diddy» Combs

Die Staatsanwaltschaft hatte dem Musiker vorgeworfen, über Jahre hinweg Frauen missbraucht, bedroht und genötigt zu haben, seine sexuellen Wünsche zu erfüllen. Im September 2024 war er in New York festgenommen worden. Seitdem sitzt er in Haft.

Darum will Trump den Rapper angeblich nicht begnadigen

Nach Angaben seiner Anwältin hatte Combs bereits vor der Strafmassverkündung Kontakt mit Trump über eine mögliche Begnadigung gesprochen. Der Präsident seinerseits hatte in einem früheren Interview angedeutet, den Musiker nicht begnadigen zu wollen. Als Begründung führte er an, dass Combs ihm einst «sehr feindselig gesinnt» war.

Sean «Diddy» Combs zählte in den Neunzigerjahren zu den erfolgreichsten Hip-Hop-Musikern der Welt. Insgesamt gewann der heute 56-Jährige drei  Grammys. Zu seinen grössten Hits aus sechs Studioalben gehören unter anderem «I’ll Be Missing You» und «Can’t Nobody Hold Me Down».

Sean «Diddy» Combs zu über vier Jahren Haft verurteilt

Sean «Diddy» Combs zu über vier Jahren Haft verurteilt

Der US-Rapmusiker Sean Combs wurde im Dezember 2025 wegen Sexualstraftaten zu einer Haftstrafe von mehr als vier Jahren verurteilt. 

04.10.2025

Mehr zum Thema

«Ekelhaft, beschämend und krank». Sean «Diddy» Combs zu mehr als vier Jahren Gefängnis verurteilt

«Ekelhaft, beschämend und krank»Sean «Diddy» Combs zu mehr als vier Jahren Gefängnis verurteilt

Schmaler Grat im Combs-Prozess. Es ist abstossend – aber ist «P. Diddy» auch schuldig?

Schmaler Grat im Combs-ProzessEs ist abstossend – aber ist «P. Diddy» auch schuldig?

Diddy nennt sie «Rufmord». Das musst du zur neuen Netflix-Doku über Sean «Diddy» Combs wissen

Diddy nennt sie «Rufmord»Das musst du zur neuen Netflix-Doku über Sean «Diddy» Combs wissen

