Mit diesen Tricks mogelte sich Europa durch den Trump-Besuch

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Inszenierung und ein Geheim-Deal Mit diesen Tricks mogelte sich Europa durch den Trump-Besuch

Sven Ziegler

19.8.2025

Trump arbeitet an einem Zweiertreffen Putins mit Selenskyj.
Trump arbeitet an einem Zweiertreffen Putins mit Selenskyj.
Alex Brandon/AP/dpa

Vor dem Gipfel in Washington befürchteten Europas Staats- und Regierungschefs ein Fiasko. Mit Schmeicheleien, Inszenierungen und einem Deal gelang es ihnen jedoch, Donald Trump bei Laune zu halten – wenn auch ohne Garantie auf dauerhafte Ergebnisse.

Sven Ziegler

19.08.2025, 09:48

19.08.2025, 09:57

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Vor dem Treffen im Weissen Haus hatten die Europäer Angst, Trump könnte die Ukraine fallenlassen.
  • Mit Inszenierungen und geschickten Gesten versuchten sie, den US-Präsidenten positiv zu stimmen.
  • Am Ende stand ein Waffendeal – doch offen bleibt, ob daraus auch ein belastbarer Frieden entsteht.
Mehr anzeigen

Vor dem Gipfeltreffen von US-Präsident Donald Trump und dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj im Weissen Haus war die Nervosität in Europa gross. Nach dem Alaska-Treffen mit Wladimir Putin hatte Trump demonstrativ auf die russische Linie eingeschwenkt. Viele europäische Regierungschefs fürchteten, Washington könnte Kiew nun endgültig fallenlassen.

Umso sorgfältiger wurde Selenskyj auf seinen Auftritt vorbereitet, wie «Politico» berichtet. Europäische Diplomaten hatten ihm geraten, Trump nicht erneut durch Nebensächlichkeiten zu provozieren – wie im Februar, als eine Diskussion über seinen Pullover die Stimmung kippen liess.

Diesmal erschien der ukrainische Präsident in Schwarz, mit einer formelleren Jacke. Trumps Kommentar: «Ich liebe es. Sehen Sie sich das an.» Der erste Test war bestanden.

Ein Brief und ein Signal

Selenskyj nutzte das Auftakttreffen, um Trump einen Brief seiner Frau zu überreichen – angelehnt an ein ähnliches Vorgehen Trumps beim Treffen mit Putin. Inhaltlich ging es um ukrainische Kinder, die von Russland verschleppt worden waren. Damit lenkte Selenskyj Trumps Aufmerksamkeit auf ein menschlich-emotionales Thema, das der US-Präsident kaum herunterspielen konnte, ohne gegen seine eigene Ehefrau zu argumentieren.

«Völlig verrückt». Tonmitschnitt zeigt, wie Trump Putin wirklich einschätzt

«Völlig verrückt»Tonmitschnitt zeigt, wie Trump Putin wirklich einschätzt

Als später auch Bundeskanzler Friedrich Merz, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sowie Nato-Generalsekretär Mark Rutte dazukamen, zeigte sich, wie genau die Auftritte abgestimmt waren. Meloni und Rutte lobten Trump überschwänglich, Merz übernahm die Rolle des nüchternen Mahners und sprach klar die Forderung nach einem Waffenstillstand an. Und: Die europäischen Führungsfiguren bedankten sich praktisch am Laufmeter für den «tollen Einsatz», den Trump leiste. Trump wich zwar aus, reagierte aber ungewöhnlich gelassen – ein Eklat wie im Februar blieb aus.

Ein Deal für Trump

Während vertraulicher Gespräche drang nach aussen, dass die Ukraine Waffen im Wert von 100 Milliarden Dollar in den USA kaufen will. Im Gegenzug soll Trump Sicherheitsgarantien für die Zeit nach einem Friedensschluss zugesagt haben. Für Trump war das gleich doppelt attraktiv: Er konnte sich als Geschäftsmann präsentieren – und gleichzeitig den Widerstand in seiner eigenen Partei abfedern, da er den Deal als Vorteil für die USA verkaufen konnte.

Am Ende stand ein gemeinsames Dinner, das zuvor gar nicht geplant war – ein Symbol dafür, dass die Inszenierung der Europäer aufging. Die New York Times sprach von einer «Masterclass der Diplomatie».

Ob der Balanceakt aber mehr war als bloss ein Aufschub des nächsten Eklats, ist offen. Bei Trump gilt: Er folgt oft dem, der ihn zuletzt beeindruckt hat – am Freitag war es Putin, nun sind es die Europäer.

Versehentlicher Tonmitschnitt zeigt, wie Trump Putin wirklich einschätzt

Versehentlicher Tonmitschnitt zeigt, wie Trump Putin wirklich einschätzt

Bei einem Treffen mit europäischen Spitzenpolitikern in Washington ist Donald Trump unbemerkt auf einem offenen Mikrofon aufgenommen worden. Der US-Präsident äusserte dabei eine gewagte Einschätzung zu Russlands Machthaber Wladimir Putin.

18.08.2025

Mehr internationale News

Gemeinde sieht keine Alternative. Schilderwald treibt Bewohner in 500-Seelen-Dorf zur Weissglut

Gemeinde sieht keine AlternativeSchilderwald treibt Bewohner in 500-Seelen-Dorf zur Weissglut

Israel. Hilfslieferung aus Zypern auf dem Weg nach Gaza

IsraelHilfslieferung aus Zypern auf dem Weg nach Gaza

Nach 100 Kilometern bemerkt. Vater vergisst Kinder während Ferien an Raststätte

Nach 100 Kilometern bemerktVater vergisst Kinder während Ferien an Raststätte

Meistgelesen

Mit diesen Tricks mogelte sich Europa durch den Trump-Besuch
Tonmitschnitt zeigt, wie Trump Putin wirklich einschätzt
«Die wollen Schinken und Melone» – Alpwirte verzweifeln an Turnschuh-Touristen
Macron bringt Schweiz für Putin-Selenskyj-Gipfel ins Spiel
Diese Routine beim Haarwaschen solltest du jetzt sofort ändern