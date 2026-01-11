Trump sichert Irans Opposition Hilfe zu – Teheran droht mit Gegenangriff

Trump sichert Demonstranten im Iran Hilfe zu – Teheran warnt Unruhen im Iran. Und: Die Spannungen zwischen dem Iran und den USA verschärfen sich. Teheran droht mit Gegenschlägen gegen Israel und US-Stützpunkte, sollten diese die Proteste unterstützen. Das autoritäre Regime reagiert damit am Sonntag auf Berichte über mögliche US-Angriffe. US-Präsident Donald Trump sichert den Menschen auf den Strassen Unterstützung zu. 11.01.2026

Seit rund zwei Wochen gehen Menschen im Iran auf die Strasse. US-Präsident Trump warnte Teheran vor Gewalt gegen die Protestierenden. Laut Berichten erwägt er Militärschläge. Der Iran warnt.

DPA dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Seit dem Ausbruch der neuerlichen Proteste im Iran sind angeblich 116 Personen getötet und mehr als 2600 inhaftiert worden.

Donald Trump droht Teheran erneut mit einem Angriff, wenn das Regime Gewalt gegen Demonstrierende ausübt.

Der Iran droht seinerseits mit Gegenangriffen auf Israel und US-Einrichtungen im Nahen Osten.

Schah-Sohn Reza Pahlavi ruft aus dem Exil zum Streit und zu Demonstrationen auf. Mehr anzeigen

Der Iran droht dem Erzfeind Israel und den USA für den Fall eines US-Angriffs zur Unterstützung der landesweiten Protestbewegung gegen die autoritäre Staatsführung mit Gegenschlägen.

Jede Attacke der USA werde zu Angriffen auf Israel und regionale US-Militärstützpunkte als «legitime Ziele» führen, zitierte der arabische Sender Alaraby auf X Irans Parlamentssprecher Mohammad Baqer Qalibaf.

US-Präsident Donald Trump hatte kurz zuvor den Teilnehmern der andauernden Massenproteste gegen die Staatsführung im Iran Unterstützung zugesichert. «Der Iran strebt nach FREIHEIT, vielleicht wie nie zuvor. Die USA sind bereit zu helfen!!!», hatte Trump auf seiner Plattform Truth Social geschrieben.

Wie die Hilfe aussehen soll, ist unklar. Die «New York Times» meldete unter Berufung auf US-Beamte, Trump sei in den vergangenen Tagen über neue Optionen für Militärschläge im Iran informiert worden. Er erwäge ernsthaft, seine Drohung wahrzumachen, das Land wegen der Unterdrückung der Proteste anzugreifen.

Trump warnt Teheran

Schon zuvor hatte Trump Teheran vor der Tötung von Demonstranten gewarnt. «Ich habe ihnen mitgeteilt, dass wir sie hart bestrafen werden, falls sie anfangen, Menschen zu töten, was sie während ihrer Unruhen, die ja häufig vorkommen, gerne tun», sagte er in einer am Donnerstag veröffentlichten Folge des Podcasts «The Hugh Hewitt Show».

Laut dem «Wall Street Journal» führten US-Beamte erste Gespräche darüber, wie ein Angriff auf den Iran durchgeführt werden könnte, sollte dies nötig werden, um Trumps Drohungen umzusetzen.

NEW: The Iranian regime has sustained its nationwide internet shutdown, likely to disrupt protest coordination and obscure the scale of its repression. Widespread protest activity has continued to take place across Iran amid the internet shutdown. 🧵(1/8) Read more: isw.pub/IranUpdate01...



[image or embed] — Institute for the Study of War (@thestudyofwar.bsky.social) 10. Januar 2026 um 04:35

Dabei seien auch Optionen für mögliche Ziele diskutiert worden, etwa ein grossangelegter Luftangriff auf mehrere Militäreinrichtungen im Iran, berichtete die Zeitung unter Berufung auf US-Beamte. Demnach gibt es aber noch keinen Konsens über das weitere Vorgehen.

Berichte: Erste Gespräche über möglichen US-Angriff

Auch seien noch keine militärische Ausrüstung und Personal in Vorbereitung auf einen Angriff verlegt worden. Die US-Beamten hätten betont, dass diese Gespräche Teil der normalen Planung seien. Es gebe keine Anzeichen für einen bevorstehenden Angriff, hiess es. Auch die «New York Times» berichtete, Trump habe noch keine Entscheidung gefällt.

This is not a protest. It is a revolution.

Yes, Iran is looking at FREEDOM.



January 2026 Iran. pic.twitter.com/CI4UXMd3lZ — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) January 10, 2026

Wie das Menschenrechtsnetzwerk HRANA mit Sitz in den USA unterdessen berichtete, stieg die Zahl der bei den seit knapp zwei Wochen andauernden Massenprotesten getöteten Menschen auf 116. Mehr als 2600 weitere Menschen seien festgenommen worden. Trotz einer nahezu vollständigen Internetsperre habe es Demonstrationen in 185 Städten des Landes gegeben.

Irans Staatsführung hatte die Massenproteste in der Islamischen Republik gestern heruntergespielt. In den meisten Städten habe Ruhe geherrscht, sagte ein Sprecher im Staatsfernsehen, wie laut Übersetzung aus einem Video der Nachrichtenagentur des staatlichen Rundfunkverbundes Iribnews hervorging.

Trump teilte unterdessen einen Post des republikanischen US-Senators Lindsey Graham auf der Plattform X, in dem dieser die iranische Staatsführung warnte, dass ihre Brutalität gegen das Volk nicht ohne Konsequenzen bleiben werde. An Irans Volk gerichtet schrieb Graham: «Euer langer Albtraum endet bald.»

Schah-Sohn ruft zu neuen Demonstrationen im Iran auf

Reza Pahlavi, Sohn des 1979 gestürzten Schahs, bedankte sich auf X für Grahams Post. «Die Unterstützung der USA für die Iraner, die sich friedlich gegen die Unterdrückung durch die Islamische Republik wehren, spiegelt die grundlegenden Werte Amerikas wider», schrieb Pahlavi.

My compatriots,



By your widespread and courageous presence in the streets across Iran for the third consecutive night, you have severely weakened Khamenei’s repressive apparatus and his regime. Reliable reports have reached me indicating that the Islamic Republic is facing a… https://t.co/pJGMpsmBKU — Reza Pahlavi (@PahlaviReza) January 11, 2026

Und: «Das iranische Volk wird sich an seine Freunde erinnern, und ein freier, demokratischer Iran wird ein verantwortungsbewusster Partner für Frieden und globale Sicherheit sein.»

Ausserdem teilte Pahlavi auf X einen Post des US-Senders Fox News mit Trumps jüngsten Worten der Unterstützung für die Demonstranten auf Truth Social. Pahlavi hatte gestern aus seinem Exil in den USA zu landesweiten Streiks im Iran aufgerufen.

Following Crown Prince Reza Pahlavi’s call for strikes, truck drivers in Shiraz have joined the nationwide action. Despite an internet blackout, rare images show growing solidarity. The momentum is building.#Iran #iranprotest2026 pic.twitter.com/D8LYckbnvR — A r a s (@arasava) January 11, 2026

Zudem rief er für heute um 15.30 MEZ zu weiteren Protesten auf. Dabei gehe es nicht nur darum, auf die Strassen zu gehen, sondern zentrale Plätze in Städten zu besetzen und zu halten, hiess es. Aus seinem Exil heraus beansprucht Pahlavi eine Führungsrolle in der Opposition. Im Iran selbst gibt es seit Jahren keine politische Kraft mehr, die von den Demonstranten als glaubwürdige Opposition anerkannt wird.

«Lang lebe der König»

Viele Menschen im Land setzen daher ihre Hoffnungen auf Unterstützung aus dem Ausland. Bei den aktuellen Massenprotesten ertönte auch der Slogan «Lang lebe der König» – ein direkter Hinweis auf den im Exil lebenden Sohn des früheren Schahs.

This is what dissent looks like when the stakes are life and death.



In the West, we’re used to protest as performance.

In Iran, it can be a death sentence.



Do not underestimate the courage it takes for an uncovered woman, on camera, to do this. pic.twitter.com/L9YOyOYVwI — Gerald Posner (@geraldposner) January 10, 2026

Die Proteste hatten Ende Dezember begonnen, ausgelöst durch eine massive Wirtschaftskrise und einen plötzlichen Absturz der iranischen Währung Rial. In Teheran gingen zunächst wütende Händler auf die Strasse. Danach weiteten sich die Proteste auf das gesamte Land aus.

Das genaue Ausmass bleibt jedoch auch wegen der weitgehenden Internetsperre weiter unklar. Irans oberster Führer Ajatollah Ali Chamenei hatte die Proteste scharf verurteilt. Er sprach von «Unruhestiftern» und «dem Land schädlichen» Menschen und signalisierte einen harten Kurs gegen die Demonstranten.