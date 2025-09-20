  1. Privatkunden
Kampf gegen Meinungsfreiheit Trump bezeichnet negative Medienberichte über sich als «illegal»

dpa

20.9.2025 - 17:03

US-Präsident Trump sieht sich als Opfer einer medialen Hetzkampagne.
US-Präsident Trump sieht sich als Opfer einer medialen Hetzkampagne.
dpa

US-Präsident Trump ist sich sicher: Wenn die Medien zu viel Negatives über eine Person berichten, hat das nichts mehr mit freier Meinungsäusserung zu tun. Wie viel zu viel ist, erklärt er gleich mit.

,
,

DPA, Redaktion blue News, Agence France-Presse

20.09.2025, 17:03

20.09.2025, 17:07

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Donald Trump hat negative Berichterstattung über sich als «illegal» bezeichnet.
  • Der US-Präsident behauptet zudem ohne Belege, 97 Prozent der Berichterstattung über ihn und seine Regierung seien «schlecht».
  • Seit Beginn seiner zweiten Amtszeit geht Trump rigoros gegen Medien vor, die nach seiner Darstellung Lügen und Falschinformationen über ihn und seine Regierung verbreiten.
  • Nach Einschätzung von Reporter ohne Grenzen hat sich die Lage für Journalistinnen und Journalisten in den USA seit dem Attentat auf Kirk vom 10. September nochmals verschärft.
Mehr anzeigen

US-Präsident Donald Trump hat einen Grossteil der Berichterstattung von US-Medien über sich als «illegal» bezeichnet. «Sie werden eine grossartige Geschichte nehmen, und sie werden sie schlecht machen», sagte Trump am Freitag (Ortszeit). Er denke, das sei «wirklich illegal». 

Trump sagte vor Reportern im Weissen Haus, 97 Prozent der Berichterstattung über ihn und seine Regierung seien «schlecht». Er führte jedoch nicht aus, inwiefern solche kritische Berichterstattung «illegal» sein könnte.

Late Night USA. TV-Sender zittern wegen Trump: «Sie haben sich den ganzen Tag in die Hosen gemacht»

Late Night USATV-Sender zittern wegen Trump: «Sie haben sich den ganzen Tag in die Hosen gemacht»

Pressefreiheit seit Kirk-Attentat noch mehr unter Druck

Trump geht seit seinem Amtsantritt im Januar in beispielloser Weise gegen Medien vor, die nach seiner Darstellung Lügen und Falschinformationen über ihn und seine Regierung verbreiten. So verklagte er vor einigen Tagen die Zeitung «New York Times» wegen angeblicher Verleumdung auf eine Entschädigungssumme von 15 Milliarden Dollar (rund 12 Milliarden Franken).

Die Organisation Reporter ohne Grenzen beklagte idessen eine «Eskalation» in den USA im Vorgehen gegen Trump-kritische Journalisten und Medien seit dem Mordanschlag auf den ultrarechten Aktivisten Charlie Kirk.

Demnach hat sich die Lage für Journalistinnen und Journalisten in den USA seit dem Attentat auf Kirk vom 10. September nochmals verschärft. Schon seit Trumps Amtsantritt habe es «Schritte in Richtung Einschränkung der Pressefreiheit» gegeben, «aber seit dem Mord an Charlie Kirk sehen wir eine regelrechte Eskalation», sagte die Geschäftsführerin der deutschen Sektion der Organisation, Anja Osterhaus.

So habe Trump nicht nur die Absetzung der Late-Night-Show von Jimmy Kimmel gefeiert, der Trumps Maga-Bewegung (Macht Amerika wieder grossartig) vorgeworfen hatte, die Ermordung Kirks politisch zu instrumentalisieren. «Zudem hat der Präsident vorgeschlagen, praktisch für alle TV-Sender einen Lizenzentzug zu prüfen, weil er sich zu stark kritisiert fühlt. Es ist schon ein extremer Schritt für die Regierung eines demokratischen Staates, solche Vorschläge zu machen», sagte Osterhaus.

USA unter Donald Trump. Drei Tote bei US-Angriff auf Drogen-Schiff +++ Trump führt 100'000-Dollar-Gebühr für Visa-Kategorie ein

USA unter Donald TrumpDrei Tote bei US-Angriff auf Drogen-Schiff +++ Trump führt 100'000-Dollar-Gebühr für Visa-Kategorie ein

FCC-Chef droht Sendern

Der Sender ABC hatte vor einigen Tagen die Show des Satirikers Kimmel abgesetzt und dies mit dessen Äusserungen zum Kirk-Attentat begründet. Der von Trump ernannte Chef der US-Medienaufsichtsbehörde FCC, Brendan Carr, hatte Kimmels Aussagen zuvor kritisiert und Sendern mit Lizenzentzug gedroht, sollten sie Kimmels Show ausstrahlen. 

Die Federal Communications Commission (FCC) vergibt unter anderem Sendelizenzen für Hörfunk und Fernsehen und geht dabei traditionell eigentlich neutral vor. Die Behörde hat weitreichende Befugnisse, darf aber keine inhaltliche Zensur betreiben.

Kritiker werfen dem von Trump ausgewählten FCC-Vorsitzenden Brendan Carr allerdings vor, im Fall der auf unbestimmte Zeit abgesetzten Sendung des Talkmasters Jimmy Kimmel unrechtmässig Druck auf die betroffenen Medienunternehmen ausgeübt und damit das Aus seiner Fernsehshow bewirkt zu haben. Deshalb gibt es Forderungen nach einer Absetzung Carrs. Trump wiegelte diese Kritik ab und bezeichnete Carr als «Patrioten».

Kritiker von Trumps Maga-Bewegung. US-Sender setzt Late-Night-Show von Jimmy Kimmel ab – wegen dieser Aussagen

Kritiker von Trumps Maga-BewegungUS-Sender setzt Late-Night-Show von Jimmy Kimmel ab – wegen dieser Aussagen

Milliardenklage wegen Epstein-Berichten

Im Juli hatte bereits der Sender CBS das Ende der «Late Show» des Satirikers Stephen Colbert angekündigt. Auch er ist ein entschiedener Trump-Kritiker.

Ebenfalls im Juli hatte Trump eine Milliardenklage gegen den Medienmogul Rupert Murdoch und das «Wall Street Journal» eingereicht, nachdem das Blatt über seine seine früheren Beziehungen zu dem Sexualstraftäter Jeffrey Epstein berichtet hatte. Trump verlangt mindestens zehn Milliarden Dollar (rund 8 Milliarden Franen) von Murdoch und seinem Blatt. Auch die Sender ABC und CBS News gerieten in Trumps Visier und willigten in millionenschwere Zahlungen an ihn ein.

Osterhaus sagte, die Klagewelle gegen Medien «kann man nur als Einschüchterungsversuch verstehen». Auch wenn es sich noch nicht um echte Verbote handele und damit «nicht um Zensur im engeren Sinne, ist der Effekt trotzdem sehr problematisch für die freie Berichterstattung». Es gebe viele Indikatoren dafür, dass die USA auf der Rangliste der Pressefreiheit weiter abrutschen werden. Derzeit stehen die USA im RSF-Ranking auf Platz 57 - deutlich hinter Deutschland, das Platz elf belegt.

Besorgt äusserte sich Osterhaus zudem über die Ankündigung der US-Regierung, die Visadauer für ausländische Journalisten deutlich einzuschränken. «Wir müssen befürchten, dass auch das ein bewusstes Mittel ist, um Korrespondenten zu gängeln, die kritisch berichten über die US-Regierung, weil sie dann vielleicht keine Verlängerung ihrer Visa bekommen nach acht Monaten.»

In den USA sind manche Fernsehsender und andere Medien traditionell eher einem der beiden grossen politischen Lager wohlgesonnen. Das gilt sowohl für die Demokraten als auch die Republikaner. Der konservative Sender Fox News etwa sparte während der Amtszeiten von Trumps Vorgängern Joe Biden und Barack Obama nicht an extrem kritischer Berichterstattung über beide Präsidenten, hat für Trump selbst in der Regel aber nur Lob parat. Umgekehrt wurde anderen Sendern wie CNN vorgeworfen, beispielsweise zu wenig oder zumindest zu unkritisch über politische Patzer Bidens berichtet zu haben.

Donald Trump dementiert Unterschrift auf Epstein-Brief: «Das ist nicht meine Sprache»

Donald Trump dementiert Unterschrift auf Epstein-Brief: «Das ist nicht meine Sprache»

In einem Interview zu einem angeblichen Geburtstagsbrief an Jeffrey Epstein weist Donald Trump die Vorwürfe entschieden zurück. Er betont, die Unterschrift stamme nicht von ihm.

10.09.2025

Mehr zum Thema

Jetzt versuchen sie den korrekten Weg. Rechte nutzten Charlie Kirks Tod für kalkulierten EU-Skandal

Jetzt versuchen sie den korrekten WegRechte nutzten Charlie Kirks Tod für kalkulierten EU-Skandal

Nach Kirk-Mord. Trump bläst zur Jagd – Amerika versinkt im Kriegsgeheul

Nach Kirk-MordTrump bläst zur Jagd – Amerika versinkt im Kriegsgeheul

Jimmy Kimmels Absetzung. Gilt das Recht auf Redefreiheit noch? Trump ist «nicht so sicher»

Jimmy Kimmels AbsetzungGilt das Recht auf Redefreiheit noch? Trump ist «nicht so sicher»

