Butscha und der Friedensplan«Trump soll selbst herkommen und unseren Schmerz sehen»
dpa
24.11.2025 - 12:35
Ringen um Kriegsende: USA und Ukraine einigen sich auf überarbeiteten Friedensplan
Fortschritte im Friedensprozess: Vertreter der USA und der Ukraine haben bei Gesprächen in Genf einen überarbeiteten und verbesserten Entwurf erstellt. An diesem soll in enger Abstimmung mit den europäischen Partnern nun weiter intensiv gearbeitet werden.
24.11.2025
Bei den Gesprächen über eine umstrittene US-Initiative für ein Ende des Krieges in der Ukraine werden Fortschritte gemeldet. Eine geplante Nachkriegsamnestie für Täter von Gräueltaten macht die Bewohner im vom Krieg gezeichneten Butscha fassungslos.
DPA
24.11.2025, 12:35
dpa
Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen
Reporter der Nachrichtenagentur AP haben Butscha besucht, wo die Russen 2022 Kriegsverbrechen begangen haben.
Die Journalisten fragen am 23. November nach, was die Männer und Frauen zu Donald Trumps Friedensplan zu sagen haben.
Die Leute in Butscha sind fassungslos, dass der Plan eine Amnestie für russische Kriegsverbrechen vorsieht.
Massengräber und von Kugeln durchlöcherte Kirchen zeugen in der Kiewer Vorstadt Butscha vom Schrecken der vergangenen russischen Besetzung.
Die traumatisierten Bewohner stehen nun vor neuem Leid: einem von den USA unterbreiteten Friedensvorschlag, der eine pauschale Nachkriegsamnestie für die Täter von Gräueltaten vorsieht.
Für die Überlebenden von Butscha, wo 2022 im russischen Angriffskrieg Hunderte Ukrainer getötet wurden, wird die vorgeschlagene Amnestie weniger als Schritt zur Versöhnung wahrgenommen, sondern als Quelle der Ernüchterung.
Dieses Gefühl ist auch in anderen Gemeinden zu spüren und spiegelt die weit verbreitete Sorge in der Ukraine wider, was es bedeuten würde, Russland sowie dessen Soldaten und Verantwortliche von mutmasslichen Verbrechen freizusprechen.
Pfarrer fordert Gerechtigkeit für Gräueltaten
Die Kirche des Heiligen Andreas des Apostels steht neben einem Massengrab, in dem Zivilisten begraben sind – einige auf der Strasse erschossen, andere mit Anzeichen von Folter.
Pfarrer Andrij Halawin, Leiter der Gemeinde in der noch beschädigten Kirche, erklärte, jede Amnestie würde weitere Gewalt legitimieren, während der Krieg andauert. «Es bedeutet: Ihr könnt weiter bombardieren, weiter Soldaten hinrichten, alles mit dem Vertrauen, dass nichts passiert», sagte er nach dem Gottesdienst am Sonntag.
Die Massentötungen wurden entdeckt, als russische Truppen nach ihrem gescheiterten Versuch, die Hauptstadt Kiew während der grossangelegten Invasion 2022 einzunehmen, aus der Region abzogen.
Pfarrer Andrij betonte, dass viele Täter bereits identifiziert seien. Bei Gerechtigkeit gehe es nicht um Rache, sondern darum, zu beweisen, dass Verantwortung weiterhin zähle – gerade weil die Ukrainer nun gebeten werden, schmerzhafte Zugeständnisse für den Frieden abzuwägen.
Friedensplan erfordert schwierige Entscheidungen
Der vorgeschlagene 28-Punkte-Friedensplan folgte auf Verhandlungen zwischen Russland und der Regierung von US-Präsident Donald Trump. Die Ukraine müsste demnach Territorium aufgeben – mehr noch als das Staatsgebiet, das die russischen Angriffstruppen derzeit kontrollieren.
Zudem müsste das Land sein Militär reduzieren und auf eine Nato-Mitgliedschaft verzichten. Im Gegenzug würde Kiew internationale Sicherheitsgarantien und Hilfe beim Wiederaufbau erhalten. Präsident Wolodymyr Selenskyj bezeichnete den Plan als einen der schwierigsten Momente des Krieges.
Auf dem Militärfriedhof von Butscha besuchte Wira Katanenko, 66, das Grab ihres Sohnes Andrij, der im vergangenen Jahr in der Region Donezk gefallen war. Für sie sind der Friedensplan und die vorgeschlagene Amnestie undenkbar.
«Das kann ich nicht akzeptieren», sagte sie. «Sie wollen Vergebung für alle Kriegsverbrechen, auch für Butscha? Das ist schrecklich. Sie sollen herkommen – Trump selbst soll herkommen. Er und seine Familie sollen kommen, unseren Schmerz sehen, und vielleicht ändern sie dann ihre Meinung.»
Die Unsicherheit lastet schwer
Ein Stück ausserhalb von Butscha versammelten sich Trauernde zur Beerdigung von Ruslan Schyhunow, einem 41-jährigen Maschinengewehrschützen, der in der Ostukraine gefallen war.
Die Unsicherheit über den Friedensplan lastete schwer auf Verwandten und Nachbarn, die die Beerdigung im Regen beobachteten – ein weiterer Hinweis darauf, wie fragil jede versprochene Zukunft derzeit erscheint.
«Wie kann man das Territorium der Vorfahren gegen etwas eintauschen? Gegen was?», fragte Andrij Hontscharuk, ein 71-jähriger pensionierter Freiwilliger der Territorialverteidigung, der in Uniform an der Zeremonie teilnahm. «Der Krieg wird nicht bald enden. Wir werden noch lange sterben.»
Seltene Aufnahmen eines realen Waffentests – NATO zeigt spektakuläre Bilder des Torpedoangriffs auf die KNM Trondheim
Ein einziger Torpedo genügt: Neue NATO-Aufnahmen dokumentieren die spektakuläre Versenkung der Fregatte KNM Trondheim. Das Video stammt aus der Übung «Ægir 25» und zeigt die Wirkung des Waffensystems so klar wie nie zuvor.
Ringen um Kriegsende: USA und Ukraine einigen sich auf überarbeiteten Friedensplan
Fortschritte im Friedensprozess: Vertreter der USA und der Ukraine haben bei Gesprächen in Genf einen überarbeiteten und verbesserten Entwurf erstellt. An diesem soll in enger Abstimmung mit den europäischen Partnern nun weiter intensiv gearbeitet werden.
24.11.2025
Appell von sechs Demokraten: «Gebt das Schiff nicht auf»
Sechs Politikerinnen und Politiker der Demokraten haben sich in einem Video an das US-Militär gewendet, was wiederum den US-Präsidenten dazu verleitet hat, ihnen Verrat vorzuwerfen und zu fordern, dass sie doch eingesperrt, wenn nicht sogar hingerichtet werden sollten.
21.11.2025
Ende des Shutdowns? Hoffnung auf Haushaltsfrieden in Washington
Mögliches Shutdown Ende in den USA. Der Senat in Washington stimmt mit Stimmen der Demokraten für die Beratung über eine Übergangstat. Damit könnte der erste Schritt zur Beendung des längsten Shutdowns in der US-Geschichte getan sein. Wenn sowohl das Repräsentantenhaus als auch der Senat zustimmen, wäre der Haushalt bis zum 30. Januar 2026 gesichert.
10.11.2025
Ringen um Kriegsende: USA und Ukraine einigen sich auf überarbeiteten Friedensplan
Appell von sechs Demokraten: «Gebt das Schiff nicht auf»
Ende des Shutdowns? Hoffnung auf Haushaltsfrieden in Washington