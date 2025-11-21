Davos dementiertTrump will nur ans WEF kommen, wenn «woke Themen» gestrichen werden
US-Präsident Donald Trump wird im Januar am Weltwirtschaftsforum in Davos teilnehmen. Medien berichteten nun, er knüpfe sein Erscheinen in Davos an die Bedingung, «woke» Themen von der Agenda zu streichen.
Die Trump-Regierung soll laut Medienberichten versucht haben, das Weltwirtschaftsforum (WEF) zu inhaltlichen Anpassungen in Bereichen wie Diversität, Klimawandel und Frauenförderung zu drängen.
Das WEF weist die Einflussnahme zurück und betont, es entscheide unabhängig über die Themen seiner Treffen nach globaler Relevanz.
Das WEF 2026 in Davos findet vom 19. bis zum 23. Januar statt.
Auf Anfrage hiess es beim Weltwirtschaftsforum (WEF), keine Regierung beeinflusse die redaktionelle Unabhängigkeit oder das Programm des Treffens. Zuerst über das Thema berichtet hatte die britische Zeitung «Financial Times». Sie stützte sich bei ihrem Bericht auf involvierte Quellen, wie der «Tages-Anzeiger» am Freitag schrieb.
Demnach sollen Vertreter der Trump-Regierung im Herbst vom WEF verlangt haben, Inhalte zu den Bereichen Diversität, Frauenförderung, Klimawandel oder Entwicklungsfinanzierung abzuschwächen oder zu streichen. Ziel sei gewesen, Trumps Auftritt beim als globalistisch und progressiv wahrgenommenen Treffen mit seinem konservativen Publikum in den USA vereinbar zu machen.
Das Weisse Haus habe kommentiert, dass die Welt davon profitieren würde, wenn sie Amerikas Fokus auf wirtschaftliche Sicherheit, sichere Grenzen und Frieden durch Stärke anstelle der 'woken Ideologie' übernehmen würde.
WEF dementiert: «Wir wählen die Themen aus»
Das WEF schrieb in seiner Antwort weiter, es sei eine unparteiische Plattform für den Dialog zwischen verschiedenen Sektoren und Regionen. «Wir wählen die Themen und Schwerpunkte unserer Treffen nach ihrer globalen Relevanz aus.»
In Davos werden am WEF im Januar über 60 Staats- und Regierungschefs erwartet. Man freue sich, Präsident Trump wieder am WEF-Jahrestreffen begrüssen zu dürfen, hiess es weiter. Insgesamt werden laut den Angaben über 300 führende Regierungsvertreter sowie über 1600 Wirtschaftsführer und führende NGOs am Jahrestreffen teilnehmen.
Die genaue Liste der bestätigten Teilnehmer will das WEF eine Woche vor Beginn der Veranstaltung veröffentlichen. Das WEF 2026 ist für den Zeitraum vom 19. bis zum 23. Januar angesetzt.
