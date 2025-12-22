  1. Privatkunden
Grönland-Frage wieder auf dem Tisch Jetzt warnt Dänemark vor Trumps alten Träumen

SDA

22.12.2025 - 09:35

ARCHIV - Der Gouverneur von Louisiana, Jeff Landry Foto: Gerald Herbert/AP/dpa
ARCHIV - Der Gouverneur von Louisiana, Jeff Landry Foto: Gerald Herbert/AP/dpa
Keystone

Donald Trump hat einen Parteifreund zum Sondergesandten für Grönland ernannt. Dänemark warnt nun vor territorialen Ansprüchen. 

Keystone-SDA

22.12.2025, 09:35

22.12.2025, 11:15

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Donald Trump ernennt den Gouverneur von Louisiana zum Sondergesandten für Grönland.
  • Der Beauftragte spricht offen davon, die Insel zu einem Teil der USA machen zu wollen.
  • Dänemark reagiert zurückhaltend und pocht auf seine territoriale Integrität.
Mehr anzeigen

US-Präsident Donald Trump ernennt den Gouverneur des südlichen Bundesstaats Louisiana, Jeff Landry, zum Sondergesandten für das offiziell zu Dänemark gehörende Grönland. Dieser verstehe, wie wichtig die Insel im Nordatlantik für die Sicherheit der USA sei, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Landry werde sich stark für die Interessen und die Sicherheit der USA sowie für das «Überleben unserer Verbündeten» und der ganzen Welt einsetzen, schrieb der Republikaner weiter über seinen Parteifreund.

Landry selbst reagierte auf X und bedankte sich bei Trump für das Ehrenamt. «Es ist mir eine Ehre, Ihnen in dieser ehrenamtlichen Position zu dienen, um Grönland zu einem Teil der USA zu machen», schrieb Landry.

Trump hat seit seinem Amtsantritt im Januar immer wieder mit Hinweis auf Gründe der nationalen Sicherheit umstrittene Besitzansprüche auf Grönland angemeldet. Die Debatte darüber war zuletzt aber etwas abgeklungen.

Grönland ist zu vier Fünfteln mit Eis bedeckt und sechsmal so gross wie Deutschland, hat aber nur knapp 57.000 Einwohner. Die Insel ist weitgehend autonom, gehört aber offiziell zum Königreich Dänemark.

Der dänische Aussenminister Lars Løkke Rasmussen teilte der Nachrichtenagentur Ritzau zufolge schriftlich mit, dass die Ernennung Landrys zum US-Sondergesandten zeige, «dass das amerikanische Interesse an Grönland weiterhin besteht.» Er forderte die USA dazu auf, «die territoriale Integrität des Königreichs» zu respektieren.

US-Regierung hofft wohl auf direkten Draht zur Führung in Grönland

Dänische Medien hatten jüngst berichtet, dass die US-Regierung sich darum bemühe, direkte Kontakte zur Regierung Grönlands aufzubauen. Politische Praxis im Königreich Dänemark ist es aber, dass sowohl dänische als auch grönländische Vertreter bei Gesprächen präsent sein müssen, wenn es um Aussen-, Sicherheits- oder Verteidigungsfragen geht, die Grönland betreffen. Grönland ist flächenmässig die grösste Insel der Erde.

Trump lässt nicht locker. Was Grönland für die USA so wichtig macht – besonders jetzt

Trump lässt nicht lockerWas Grönland für die USA so wichtig macht – besonders jetzt

Landry bezeichnete es auf der Plattform X als eine Ehre, dazu beitragen zu dürfen, «Grönland einen Teil der USA zu machen». Er ist seit Anfang 2024 Gouverneur von Louisiana. Wieso Trump ausgerechnet ihn als Sondergesandten einsetzen will, ist unklar. Geografisch näher an Grönland wären zum Beispiel die Bundesstaaten im Nordosten der USA, doch dort dominieren politisch eher die Demokraten. Von Baton Rouge, der Hauptstadt Louisianas, sind es Luftlinie rund 4.600 Kilometer bis nach Nuuk, der Hauptstadt Grönlands.

Louisiana wurde einst von den USA gekauft

1803 hatten die USA ein riesiges Gebiet namens Louisiana, das den heutigen US-Bundesstaat einschliesst, Frankreich abgekauft. Trump hatte bereits während seiner ersten Amtszeit (2017-2021) davon gesprochen, Grönland für die USA kaufen zu wollen. Dänemark und die autonome Regierung Grönlands lehnen diese Bestrebungen ab.

Sondergesandte wurden bei früheren Präsidenten vor allem für schwierige Verhandlungen und Krisenherde ernannt. Die Beziehungen zu Verbündeten, wie dem Nato-Partnerstaat Dänemark, wurden traditionell federführend von einer US-Botschafterin oder einem Botschafter gepflegt.

