Trump reist zu einem Staatsbesuch nach Grossbritannien. Auf dem Programm stehen unter anderem ein Besuch am Grab von Queen Elizabeth und Militärparaden – begleitet von strengen Sicherheitsmassnahmen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Donald Trump reist für einen mehrtägigen Staatsbesuch nach Grossbritannien.

Er wird von König Charles, Königin Camilla sowie Prinz William und Prinzessin Kate empfangen.

Geplant sind unter anderem ein Staatsbankett, eine Militärparade und ein Treffen mit Premier Keir Starmer.

In Windsor und London sind Proteste angekündigt. Die Behörden planen die grösste Sicherheitsope1ration seit Charles' Krönung. Mehr anzeigen

14.15 Uhr Melanias Augen sind nicht zu sehen KEYSTONE Es könnte das Markenzeichen der First Lady in der zweiten Amtszeit ihres Mannes werden: Melania Trump hat erneut einen Hut getragen, der ihre Augen so gut wie verdeckt. Die 55-Jährige wählte für den Staatsbesuch auf Schloss Windsor in Grossbritannien ein dunkles Kostüm und einen violettfarbenen Hut mit einer breiten Krempe, der einen Teil ihres Gesichts verbirgt. Ihr Look erinnert an die Amtseinführung Trumps im Januar. Damals hatte sie einen Hut getragen, der das Blickfeld auf ihre Augen meist versperrte. US-Präsident Donald Trump hatte damals bei einer Umarmung wegen des grossen Hutes sogar Mühe, für einen Kuss an die Wange von Melania zu gelangen.

13.59 Uhr Nun gehts zum Mittagessen Trump und Charles auf dem Weg zum Mittagessen. Screenshot Das Programm für den Staatsbesuch ist eng getaktet: Nach der offiziellen Begrüssung mit Parade und Ehrenformation folgt ein gemeinsames Mittagessen, an dem neben dem Königspaar auch weitere Mitglieder der königlichen Familie teilnehmen. Danach besuchen Donald und Melania Trump eine Sonderausstellung, die anhand von Dokumenten und Kunstwerken die historische Verbundenheit zwischen den USA und Grossbritannien hervorheben soll. Zudem ist eine Kranzniederlegung in der St. George’s Chapel am Grab von Queen Elizabeth II. vorgesehen. Am Mittwochabend rückt Windsor ins Zentrum der Aufmerksamkeit: Die britische Kunstflugstaffel Red Arrows wird gemeinsam mit amerikanischen Jets den Himmel über dem Schloss spektakulär inszenieren. Anschliessend folgt der gesellschaftliche Höhepunkt des Besuchs – das Staatsbankett im Schloss. Dabei werden sowohl König Charles als auch Präsident Trump Reden halten

13.50 Uhr Kutschenfahrt zum Schluss KEYSTONE Nun ist die royale Familie gemeinsam mit den Trumps in einer Kutsche unterwegs. Trump und Charles teilen sich eine Kutsche, Melania und Camilla haben in einer anderen Kutsche Platz genommen.

Trump salutiert KEYSTONE Bei der Nationalhymne, durch die Militärkapelle vorgetragen, ist Trump salutierend zu sehen. Charles und Camilla stehen indes in neutraler Pose daneben. Für die royalen Lieblinge Kate und William indes war unter dem Baldachin kein Platz – sie müssen ganz am Rand stehen.

13.45 Uhr Charles schüttelt Trump die Hände KEYSTONE Nun hat auch König Charles Trump empfangen. Die Beiden teilten einen langen, intensiven Händedruck, wie Beobachter vor Ort mitteilen.

13.33 Uhr Trump von Royals empfangen Die Trumps zusammen mit Kate und William. Screenshot Grossbritanniens Thronfolger William und seine Frau Kate haben US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania auf Schloss Windsor begrüsst. Abgeschottet von der Öffentlichkeit wird dort Trumps Staatsbesuch abgehalten. Der Prinz und die Prinzessin von Wales standen am Präsidenten-Hubschrauber und empfingen die Trumps. Die vier schritten dann zum Schloss, wo König Charles III. und Königin Camilla warteten. Es folgte ein langer Händedruck zwischen Trump und Charles. Melania trug einen Hut, der ähnlich wie bei der Amtseinführung Trumps, einen Teil ihres Gesichts, auch ihre Augen, verdeckte.

13.25 Uhr Helikopter gelandet Der Helikopter von Donald Trump ist angekommen. Screenshot Der Helikopter mit Donald Trump an Bord ist soeben bei Windsor Castle gelandet. In wenigen Minuten wird der Staatsbesuch offiziell beginnen.

10.30 Uhr Epstein-Bilder auf Windsor Verhaftungen vor Staatsbesuch Plötzlich taucht Trumps Bild mit Epstein auf Schloss Windsor auf Die Bilder, die Donald Trump nicht sehen will, sind am Vorabend seines Staatsbesuchs bei König Charles III. überlebensgross auf das Schloss Windsor projiziert worden. In der Dunkelheit strahlten Aktivisten Fotos des US-Präsidenten und des verurteilten Sexualstraftäters Jeffrey Epstein auf einen Turm des Schlosses. Die Polizei bestätigte vier Festnahmen. Die Affäre holt Trump auch in Grossbritannien ein.

9.33 Uhr Trump heute beim König Trump (79) und First Lady Melania (55) werden am Mittag von König Charles (76) und Königin Camilla (78) erwartet. Nach einem vollen Tag mit royalem Programm auf dem Schlossgelände folgt am Abend das grosse Staatsbankett mit Reden von Trump und dem König. Bei der Ankunft am Dienstagabend sagte Trump Reportern, er «liebe» das Vereinigte Königreich. Mehr anzeigen

US-Präsident Donald Trump reist am Dienstag zu seinem zweiten Staatsbesuch in Grossbritannien. Zusammen mit seiner Frau Melania trifft er voraussichtlich am Dienstagabend im Schloss Windsor ein, wo sie auch übernachten.

Bei seinem ersten Staatsbesuch während seiner ersten Präsidentschaft 2019 wurde er noch von Queen Elizabeth II. empfangen. Am Mittwoch begrüssen ihn Prinz William und Prinzessin Kate, dann empfangen ihn König Charles und Königin Camilla in einer offiziellen Zeremonie, bevor Trump zusammen mit der royalen Familie zu Mittag isst.

Am Nachmittag besuchen sie das Grab von Queen Elizabeth sowie eine Militärveranstaltung, an der es unter anderem eine Parade und einen Überflug von Kampfjets geben wird. Am Mittwochabend findet auf Schloss Windsor das traditionelle Staatsbankett statt, bei dem sowohl Trump als auch König Charles Reden halten werden.

Trump fährt am Donnerstag nach Chequers, dem Landsitz des britischen Premierministers, wo er Keir Starmer und seine Frau trifft. Sie besuchen dann zusammen das Winston-Churchill-Archiv und halten anschliessend eine Pressekonferenz und nehmen an einem Geschäftsempfang teil.

Mehrere Proteste geplant

Melania Trump bleibt am Donnerstag in Windsor, wo sie Königin Camilla trifft. Später nimmt sie mit Prinzessin Kate an einer Veranstaltung der britischen Pfadfinder teil und reist schliesslich ebenfalls nach Chequers.

Es soll auch zu Protesten gegen den US-Präsidenten kommen. Für Dienstag wurde zu einem Protest in der Nähe des Schloss Windsor aufgerufen. Am Mittwoch ist eine Demonstration in London geplant.

Die britischen Behörden planen deswegen die grösste Sicherheitsoperation seit König Charles' Krönung, weshalb Trump in Grossbritannien auf öffentliche Auftritte verzichtet. Auch einen Besuch im britischen Parlament wird es nicht geben.

